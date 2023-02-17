北海道三大冬祭 「層雲峽溫泉冰瀑祭」3/12前都看的到

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】「層雲峽溫泉冰瀑祭」是北海道著名的冬季大型活動之一，與札幌雪祭、旭川冬祭合稱為北海道三大冬祭。一掃過往受到疫情影響陰霾，今年度的第48屆層雲峽溫泉冰瀑祭再次回歸完整規模盛大登場，即日起至3/12都能到訪欣賞！今年以「TO the future」作為主題，不僅祈願後疫情時代的光明未來，同時也蘊含了面對未來嶄新挑戰的意涵。

▲會場使用色彩繽紛的燈光，為冰雕加持魔幻魅力。 圖：野口觀光management／來源

以冰雕藝術、燈光點綴魔幻氛圍為亮點的層雲峽溫泉冰瀑祭，入列為日本夜景遺產一員。約12,000平方公尺的開闊會場內展示大小不同、約30多座冰雕作品，還有呈現出以冰瀑日文唸法「HYOUBAKU」的文字冰雕，讓遊客拍照打卡到手軟！

欣賞廣達5公尺的「冰之巨蛋」、「冰之湖」或「冰之森」之外，經典設施「北之冰酒場」今年也復活，內部吧檯、桌椅皆使用冰雕刻而成，提供美酒或熱可可等無酒精飲料，無論大人小孩都能歡笑乾杯！此外，更別錯過500日圓銅板價就能暢玩的親子最愛「雪胎」，運動達人則能嘗試挑戰刺激感十足的攀爬冰瀑。

層雲峽溫泉冰瀑祭

期間：2023年1/28～3/12

時間：17：00～21：30

地點：層雲峽溫泉冰瀑祭特設會場

入場費：500日圓（國小生以下免費）

交通：JR上川站搭乘公車至「層雲峽溫泉」站下，徒步約5分鐘。

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