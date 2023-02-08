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2023白川鄉「合掌村點燈實況」 2大點燈景點拍攝絕美雪景、認識古老生活智慧

欣傳媒／ 欣傳媒

世界文化遺產–白川鄉合掌村，時序進入冬季，在白雪靄靄中宛如童話世界，尤其是點燈活動，溫暖燈光映照下，是最美麗夢幻的時刻！白川鄉點燈活動從2019年起變更為採取事前預約制，2023年如果想要住宿還需抽籤，入住有兩種方式，一個是直接與住宿設施預約，另一個是參加旅行社行程，因此今年僅限少數人，能夠在現場實際體驗限定季節的絕美浪漫，現在正是合掌村點燈時節，來看看疫後的現場實況吧！

2023年一年一度的白川鄉合掌村點燈，宛如夢幻童話世界；圖片／李正聰提供

點燈拍照景點：城山展望台

城山天守閣展望台、荻町城跡展望台是合掌村的拍照制高點，是愛好攝影人士最喜愛的取景地。從展望台俯瞰，一棟棟合掌屋變成像童話故事裡灑上糖粉的薑餅屋，最是夢幻。冬季徒步前往展望台需要點體力，需準備防水防滑的鞋子。

點燈拍照景點2：各大知名合掌屋

夜間點燈範圍包含和田家、明善寺、KAN町（かん町）等合掌屋，點燈時間從下午的5點起至晚上7點。「和田家」是合掌村最古老的合掌屋，具400年的建造歷史，建於1748年的明善寺，是少見的合掌寺廟，KAN町以連著三棟的合掌屋著稱，有御飯糰三兄弟的外號，是標誌型的攝影景點。

白川鄉合掌村成為賞雪玩雪的勝地；圖片／李正聰提供

白川鄉合掌村因保存從德川幕府、江戶時代留傳下來的木造歷史建築，傳承日本傳統建築技術與聚落文化，被列為世界文化遺產，而聲名大噪。目前白川鄉共有5座合掌聚落，以擁有114棟合掌造的荻町最壯觀，合掌一詞來自於厚實茅草屋頂如同雙手合握，陡斜屋簷以防積雪壓垮，冬暖夏涼，所有建材使用天然原料，以卡榫及結繩構成，沒有使用一根釘子，與大自然合一，表現傳統建築智慧。

在合掌村，合掌屋、水車與古井，流水處處，遍植花草，構成一幅農村清麗圖畫，現在許多民家經營咖啡館、民宿，吸引許多人來此體驗農家風情。

白川鄉合掌村不僅堆雪人、拍美麗的雪國風情，也認識古老傳統的生活智慧；圖片／李正聰提供

白川鄉位於海拔500公尺，冬季降雪量較多，最大降雪量曾達3公尺，在面臨極端氣候挑戰的今日，親眼見識當地居民如何克服困難，例如如何防止積雪破壞屋頂，來這裡不僅堆雪人、拍美麗的雪國風情，也認識古老傳統的生活智慧，相當難得。

2023合掌村點燈活動詳情

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/209880

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