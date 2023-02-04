露天溫泉搭冰涼雪花！ 日本東北三寶「樹冰、銀山跟松島」5天4夜自我療癒之旅

跟著 白日夢情侶檔 於 2019-01-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 5 天，一共去了 21 個景點，其中包含 Yamagata Airport、花卷溫泉紅葉館、花輪BAYASHI祭禮展示館。

這是我們日本回憶的第二篇，隨著國門解封，你是否也開始計畫出國了呢？日本和台灣最明顯的差異，想必就是冰天凍地的雪季了吧，露天溫泉搭配冰冰涼涼的雪花落在臉上的感受，現在想起來還是很喜歡呢！因為冬季的白天時間較短，所以選在這個季節去日本，會花很多時間在溫泉旅館中，泡了暖呼呼的溫泉後，再喝上冰冰涼涼的牛奶或水，讓人覺得全身心都非常放鬆，可謂是趟自我療癒之旅！

第 1 天

Yamagata Airport | 1 小時

山形應該是大家比較少造訪的日本城市吧？因為遊客數量較少，機場也超級迷你的，很像國內離島的小機場，出入境都很簡便，而一抵達機場大廳，就會有各式各樣的吉祥物在揮手，甚至還有穿著武士服的工作人員可以合照，可以說是儀式感滿滿了！由於山形市前往東北地方最大城市仙台市的交通十分便利，所以近年逐漸有旅客搭機前往山形再轉乘交通工具抵達仙台。另外也給大家一個小提醒，因為東北地區在冬季是時常在下雪的，所以鞋子最好挑選有雪釘或是特別防滑的款式，不然動不動就會滑倒！

花卷溫泉紅葉館 | 16 小時

因為東北地區幅員廣大，所以需要的移動交通時間較長，且因為冬天天黑時間較早，所以這天我們沒有安排其他的行程，而是早早進到溫泉旅館享受溫泉，畢竟東北溫泉可是非常有名的，當然要好好體驗一下啦！花卷溫泉共有三間飯店並排，分別是千秋閣、花卷跟我們入住的紅葉館，透過連通道可以到另外兩間的大眾池唷，是非常方便的設計。每天晚上八點左右，花卷的大廳還會有日本傳統歌舞表演可以欣賞，可以說是一點都不無聊呢！另個飯店很有趣的拍照點是放了一口蕎麥麵比賽的紀錄，堆得高高的碗超適合拍照，當年美食水水千千也有參加過這個比賽，也是因為這個比賽讓她紅回台灣，可以來拍照假裝自己也超會吃的XD

這次我們住的房型是山景和式房，是直接在榻榻米上鋪被子的那種，覺得自己好像身處在小丸子卡通~超級復古的感覺，晚餐則是享用飯店的自助餐，採用當地的特種農特產做出的特色料理，選擇也很多樣。如果有空的話還可以去旅館附近走走，步行幾分鐘就會看到釜淵瀑布、花卷溫泉稻荷神社、玫瑰園等景點，但覺得天氣太冷的話，也可以在旅館裡逛到南部鐵器專賣店、溫泉烘培坊或是紀念品販售店，很適合花些時間走走看看。

另外科普一下，日本人通常會在晚餐前、睡前、早上起床後各入浴一次，可以入境隨俗嘗試看看，不僅睡眠品質會改善，隔天早上洗完也會覺得特別有精神、身體暖和！還有要注意的是浴衣的穿法，穿浴衣一定要左半邊在上，如果穿反了表達的意思是家中有喪事，另外蠻多溫泉旅館都是可以穿著浴衣去用餐及在飯店走動的唷。

【住宿資訊】

地址：岩手縣花卷市湯本1-125

入住時間：15:00（最晚入住時間：19:00）

電話：+81-198-37-2111

第 2 天

花輪BAYASHI祭禮展示館 | 1 小時

第二天早上在飯店用過早餐之後，我們便驅車前往秋田鹿角市，這裡最有名的特色有兩個，分別是花輪囃(ㄘㄚˋ)子祭(花輪ばやし、はなわばやし）跟烤米棒，他們甚至連城市吉祥物都是烤米棒造型的。而我們今日第一個行程就是去參觀花輪囃子祭的山車展示，因為花輪囃子祭是鹿角市夏日限定的祭典，所以只能看看表演用的山車過過乾癮囉！花輪囃子祭由昭和時期流傳至今，在每年的8/19-8/20舉辦，從19日下午五點半開始，一直到隔一天20日的整天，中間是完全不休息的，會有人輪班進行兩天一夜的祭典活動，由10輛裝飾誇張又眩目的山車互相競逐，裡面有許多表演者會不間斷的進行樂器演奏，主要比較的就是裝飾的華麗程度跟樂曲及歌舞的演奏技巧，每年到了這兩天可以說是熱鬧非凡，許多市民都會爭相在道路兩旁參與，為日本三大囃子祭之一，也有著日本第一囃子祭的稱號，目前也是日本國家指定重要無形民俗文化財之一。而在展示館的隔壁還有鹿角觀光鄉土館，這裡參觀是不需要門票的，若感興趣的話也可以現場報名參加各種體驗課程，費用則依不同課程而定。

【景點資訊】

地址：秋田縣鹿角市花輪字新田町 11-4

營業時間：9:00-16:00

花輪BAYASHI祭禮展示館門票：大人500日圓、國中&高中生400日圓、小學生300日圓

官網連結：https://antlerkazuno.jp/hanawa-bayashi/

鹿角觀光鄉土館 | 20 分鐘

這次我們選擇在鹿角觀光鄉土館參加的活動是秋田名物烤米棒的DIY，完全不用擔心自己會做失敗，因為現場有老師詳細教學，而且提供給學員的也是已經煮到軟爛的白米半成品，只要有耐心的跟著一步步完成，大家都可以做出美味的烤米棒唷！詳細作法是將白米壓扁並裹到杉木棒上，在炭火上烤到表面變成微硬的鍋巴後，就可以塗上特製的味噌醬，醬料稍稍烤乾之後就可以品嘗囉！

來到秋田必吃的美食絕對就是烤米棒鍋(きりたんぼ鍋)了，其實就是前面說的烤米棒去做的延伸料理，把烤米棒加入用比內地雞熬煮而成的湯頭，就是一道熱呼呼的冬季美食。據說烤米棒的由來是住在秋田縣北部的獵人發明的，因為長時間在山裡狩獵需要準備簡易的糧食，便將家裡的剩飯搗碎帶在身上，肚子餓的時候就把剩飯裹在杉木棒上烤熱，成為方便又具飽足感的食物，後來更是被加入火鍋裡面煮，逐漸成為秋田的道地鄉土料理。

【景點資訊】

地址：秋田縣鹿角市花輪字新田町 11-4

營業時間：須提前預約，每次預約至少2位

體驗費用：每人400日圓(約30分鐘)

官網連結：https://antlerkazuno.jp/taiken/

津輕藩睡魔村 | 1 小時

日本幾大祭典中還有另一個Jennifer很感興趣的也在東北地區，那就是睡魔祭！津輕地方其實指的是青森縣西部地區，主要城市有弘前市和青森市。而青森的睡魔祭、仙台的七夕祭以及秋田的竿燈祭，被稱為東北夏日三大祭。可惜的是它也是夏季舉行(每年8/1-8/7)，所以這趟來也只能看看燈籠，希望自己下次可以在夏天來親自體驗看看。津輕藩睡魔村也是一個蠻值得來訪的景點，這裡主要用來讓遊客模擬體驗弘前睡魔祭，可以近距離看到祭典使用的巨大燈籠。由於藩主津輕為信的小名中有扇字，這些燈籠多為扇形，另外也有一些做成人形，細膩生動的畫工讓你可以在一個燈籠上看完一整個傳說故事，燈籠的主題通常會以神佛傳說、英雄人物、歷史故事中的三國志、水滸傳為主，背面則會畫上美女像，整體色彩非常豐富，最大的燈籠甚至可以到10公尺高，難以想像遊行的時候有這麼大的燈籠在路上行走的畫面！而除了這種靜態參觀之外，另一項很有趣的活動就是嘗試打太鼓，不得不說Jennifer的節奏感超級差XD一直跟不上老師給的tempo，但實際自己操作才知道需要消耗蠻大的體力！

津輕藩睡魔村有分為收費區及免費區，收費區為參觀體驗區，有各式各樣的津輕傳統工藝的參觀及體驗行程，例如前述的燈籠參觀及太鼓體驗，或是製作金魚燈、壁掛扇、竹細工、童玩等傳統工藝課程可以自費體驗，另外還有津輕三味線的現場表演；免費區則為土產販賣店、紀念品店及小吃店，可以在這裡享用青森鄉土料理做為午餐，還可以買民俗工藝品或是蔬果、白米等新鮮農產品。

【景點資訊】

地址：青森縣弘前市龜甲町61

營業時間：9:00-17:00

門票：大人600日圓、國中&高中生400日圓、小學生300日圓

官網連結：http://neputamura.com/cn/

津輕五所川原站 | 1 小時

【津輕鐵道暖爐列車】

接下來是我這一整天最期待的行程了，那就是暖爐列車！當初在查東北行程的時候，看到一張邊在暖爐旁邊取暖，邊吃烤魷魚的照片，就決定無論如何都要來搭暖爐列車，好像是很簡單無聊的理由XD它的班次一天只有3班，所以一定要提早抵達跟安排好時間，不然只有一般列車可以搭乘囉，若要搭乘暖爐列車，記得除了一般乘車券之外，還要加購スト－ブ券(暖爐列車是スト－ブ列車)。另外還要提醒大家就是要盡速上車，因為暖爐列車是全車自由席，而且一節車廂只有兩個暖爐，所以是大家必搶的座位，車上工作人員會推著餐車來叫賣，會有魷魚、銅鑼燒、清酒及飲料等等可以選擇，Jennifer這次就買了魷魚跟銅鑼燒，工作人員會幫忙直接在暖爐上烤魷魚，還會幫你撕成一條一條方便吃，超級貼心的！而且暖爐用途也太多XD銅鑼燒是蘋果口味的我也很喜歡，天氣冷就是想無限進食~

青森縣的津輕鐵道是日本最北的私鐵，一年四季都有特別的列車行駛，分別是12/1~3/31的暖爐列車、7/1~8/31的風鈴列車及9/1~10月中的鈴蟲列車，暖爐列車其實就是把懷舊的暖爐直接搬進列車中，真的是用傳統燒炭火的方式在燃燒，讓人全身都可以暖呼呼的。我們這次是選擇從金木町站搭乘至五所川原站，主要因為津輕五所川原站步行幾分鐘就可以轉乘JR五所川原站，對旅客來說非常方便。

【景點資訊】

地址：青森縣五所川原市大町7-5(津輕五所川原站)

營業時間：依起訖點而定，官網中班次有打星號的才是暖爐列車

官網連結：https://tsutetsu.com/

姬之湯飯店 | 15 小時

【湯瀨 姬之湯】

這天晚上的住宿我們選擇離JR湯瀨溫泉車站步行3分鐘即可到達的溫泉旅館，湯瀨溫泉是源自江戶時代的溫泉療養地，與群馬縣川湯溫泉、和歌山縣龍神溫泉並列為日本三大美人湯，讓Jennifer非常想來嘗試看看歷史悠久又號稱洗完會有美肌效果的溫泉！一進到旅館大廳就看到滿滿的燈籠，非常有氛圍感，另外也要跟大家說，雖然冬天非常冷，但還是很建議先在室內池泡熱身體後，勇敢地衝到戶外池(還是慢慢走啦會滑倒XD)，體驗一下上冷下熱的感覺，總覺得在身體很暖的時候，深呼吸冷空氣會有種淨化身體的感覺，尤其是遇到下起綿綿細雪的時候，雪花沾到身體的一點點刺激感，非常提神呀！而且泡室外池也比較不會頭暈或是過熱，總之非常推薦可以嘗試！晚餐則是享用旅館準備的會席料理，總共會上10道料理，除了常見的生魚片、烏龍麵之外，也有前面提到的烤米棒跟比內地雞火鍋，以及用石釜悶煮出來的風味鍋飯，讓肚子也充滿滿足感。

【住宿資訊】

地址：日本秋田縣鹿角市八幡平湯瀨40-1

營業時間：15:00（最晚入住時間：19:00）

官網連結：https://sanrok-himenoyu.com/

第 3 天

盛岡手工藝村 | 1 小時

這天一早我們便從秋田縣搭車移動到了岩手縣，而來到日本東北不得不提的就是手工藝品了，我們這次特別安排到了從1986年由岩手縣政府成立的手工藝村，裡面包含了14間工坊，是一間間獨立的門店，店面排列整齊、又是同一色調，搭配上雪景，有種遺世獨立又優雅恬靜的氛圍。在手工藝村的入口處有張貼體驗項目表，上面清楚標示體驗項目、花費時間、費用等等，個人體驗可接受現場報名，但若是20人以上的團體，就必須在10天前報名唷。

除了課程之外，這裡也有販售超過四千種商品，所以遇到感興趣的手工藝可以進入店內大膽選購啦！另外某些工坊是可以近距離看到師傅專業製作的樣子的唷，而這些工藝包含日本藍染、竹籃、木工、陶器彩繪、盛岡冷麵等等，若是對手作感興趣的人完全可以在這裡待上一整天，好好嘗試各種DIY課程，而且這裡也支援國際寄送，所以就連陶器課程都可以大膽嘗試！

【景點資訊】

地址：岩手縣盛岡市繋字尾入野64-102

營業時間：8:40-17:00

盛岡せんべい店 | 20 分鐘

【煎餅體驗工坊－盛岡せんべい店】

在眾多課程裡面，Jennifer選擇了最簡單的煎餅DIY體驗，實際操作其實只需要6分鐘左右，現場還會有中文的指引，完全不用擔心語言不通的問題。而製作過程也很簡單，桌上會有範本大小，只要把麵團桿成跟範本一樣大小就可以了，接下來放入烤煎餅專用的模具裡面，並且放上花生、芝麻等等堅果，就可以拿上火爐去烤啦！要注意的是，每30秒就必須翻面一次，所以製作過程中，會看到大家一直盯著牆上的時鐘數時間，深怕把好吃的煎餅烤焦了。

除了體驗的花生口味煎餅之外，工坊還有另外擺放其他口味的現成品販賣，但Jennifer更想買模具回去自己慢慢烤，感覺冬天真的超級適合吃熱騰騰的煎餅，再搭配上一杯熱茶，全身都暖活了起來。

【景點資訊】

地址：岩手縣盛岡市繋字尾入野64-102

營業時間：8:40-17:00

體驗費用：100日圓

中尊寺 | 1 小時

做完煎餅之後，馬不停蹄的我們又趕往下一個景點，為的就是避開參拜的人潮。中尊寺一年四季因為有不同的自然景觀，所以一直都是人聲鼎沸，我們也在這邊遇到不少來自台灣的觀光團呢！而一踏入中尊寺範圍內，就會遇到兩旁種滿杉樹的月見坂參道，據說樹齡都超過300年，高聳入天的樹木讓人馬上感受到寺廟的寧靜平和，信步走在這裡讓人身心都平靜了下來。

中尊寺是天台宗的東北總寺院，首先建於西元850年，當時創建這座寺院的目的是為了不分敵我地祭祀在東北地區的長期戰亂中喪生的亡靈，並傳達民眾希望實現和平的強烈願望。戰國時代東北地區的統治者是藤原氏，藤原氏的第一代藤原清衡便於西元1105年時，在杉木林中建了廣闊華麗的殿堂，使中尊寺擁有40多座院舍殿堂，把整個中尊寺都改頭換面了一番。可惜後來隨戰火不斷蔓延，目前僅剩下中尊寺本殿及汗經藏兩間院舍可以稍稍看出當年的輝煌及權勢顯赫。現在留下與藤原氏有關的國寶、隨葬品和古跡則有3000多件之多，可以在中尊寺內的寶物館「讚衡藏」內欣賞到，裡面也收藏了佛像、佛經等文物。另外在「不動堂」中則供奉著能幫助人們糾正過失的佛像，佛像的臉部表情看上去有些嚴厲，但據說對保佑全家平安、疾病早日痊癒、考試合格及交通安全等祈願都非常靈驗，因為這裡可以參觀的院舍實在太多了，建議大家可以留1到2小時在這裡才足夠。

【景點資訊】

地址：岩手縣西磐井郡平泉町平泉衣關202

營業時間：3月1日～11月3日8:30-17:00、11月4日～2月底8:30-16:30

金色堂 | 1 小時

剛剛留著沒有介紹的另一大特色則是中尊寺內的金色堂啦，要參訪這裡需要另外購買門票，而且這裡是禁止拍照的唷！搞得如此神秘讓Jennifer越來越期待，但隨著越走越近，心中的疑惑也越來越大，因為映入眼簾的是一間超級不起眼的白色建築物，完全沒看到一絲絲金色的跡象。原來要走入建築物內才會看到本尊，金色堂實際上是縮小版、並使用金箔與象牙裝飾打造的中尊寺建築，據說這是唯一呈現著中尊寺創建之初模樣的建築，裡面供奉著阿彌陀佛如來、觀世音菩薩、地藏菩薩、持國天、增長天等神祇，炫彩奪目但卻無比莊嚴。

金色堂也是由藤原氏建造而成，建於天治元年（西元1124年），建築內外全部貼上金箔，並用鑲嵌金銀珠寶的漆泥金畫裝飾，成為平泉的黃金文化的象徵。

【景點資訊】

地址：岩手縣西磐井郡平泉町平泉衣關202

營業時間：3月1日～11月3日8:30-17:00、11月4日～2月底8:30-16:30

門票：成人800日圓 / 高中生 500日圓 / 國中生300日圓 / 小學生200日圓(僅參觀金色堂、讚衡藏、經藏、舊覆堂才需支付此門票)

猊鼻溪 | 2 小時

參訪完中尊寺後，附近還有另一個日本百景值得造訪，那就是被稱為「史跡名勝天然紀念物」的猊鼻溪，交通方式也很簡單，從JR猊鼻溪駅走路大約10分鐘即可到達登船碼頭，船票可以先上網購買會比較便宜一點唷。要欣賞猊鼻溪最傳統也是最有風味的方式就是搭乘「猊鼻溪遊船」了，整趟行程大概是90分鐘，除了搭乘復古的木舟之外，船夫還會吟唱傳統歌謠「猊鼻追分」，迴盪山林之間的歌聲搭配美景，讓人十分沉醉。另外船途中間會停靠讓大家下船走走，而這裡還有另一個有趣的體驗是丟「運玉」，在攤位上擺滿寫著不同意涵的運玉，可以挑選五枚想祈求的運玉，據說只要將運玉丟進溪邊懸崖上的小洞就可以獲得好運。

猊鼻溪的河流從栗駒山到盤井川的中游綿延約二公里，許多人會在秋季來訪，是有名的賞楓秘境，而我們這次是冬天來的，峽谷兩旁的樹梢掛著白雪，也別有一番風味。河流兩旁的山壁因為急流長年的侵蝕，據說形成了48座瀑布景觀，溪流名字「猊」意指「獅子」，也是因為兩旁岩壁有一處岩石神似獅子的鼻子因此得名。

【景點資訊】

地址：岩手縣一關市東山町

乘船費用：大人1,800圓、小學生900圓、幼兒200圓

官方網站：http://www.geibikei.co.jp/funakudari/

利久 仙台站店 | 1 小時

經過一天行程後，我們搭車回到了仙台，早已經飢腸轆轆的我們選擇就近在仙台車站三樓牛舌通(牛たん通り)裡品嘗道地美食，這裡幾乎每一間店都是賣牛舌料理，讓人超難選擇！最後我們為了怕踩到雷，保險起見選擇的是老店利久牛舌。還好我們稍稍錯開了用餐時間，所以沒有排隊很久就進到餐廳就坐。在吃之前其實很難想像牛舌怎麼可以成為一道主食，畢竟印象還停留在燒烤店薄薄的牛舌，感覺吃兩三口就沒有了。但實際上來之後，真心覺得厚切牛舌超有飽足感的啦！點餐的時候可以選擇要薄切或是厚切的牛舌，前者味道比較濃郁但肉汁沒有很多、口感也比較韌一些，後者則是給你滿滿口感，既Q彈又飽滿，一開始還怕點得太多吃不完，殊不知後來超級意猶未盡。而如果跟我們一樣點的是牛舌定食，點餐完就會上一道開胃小菜，吃起來有點像是調味過的濕潤牛肉乾，在上菜前稍稍緩解肚子餓的感覺，而主食除了牛舌之外，也會附上泡菜跟辣醬菜解膩，就連搭配的麥飯跟牛骨湯都很清爽，整體組合讓人愛不釋口，極推薦大家來仙台要嘗試看看！

【餐點資訊】

地址：仙台市青葉區中央1-1-1仙台駅3F牛たん通り

營業時間：10:00-22:30(最後點餐時間22:00)

仙台蒙特利酒店 | 13 小時

飽餐一頓後就到了住宿環節啦，這天選擇入住的是車站步行五分鐘即可到達的仙台蒙特利，住在這裡的好處就是隨時可以到附近藥妝店及超市逛逛，完全不用擔心交通問題。而這裡更讓Jennifer喜歡的就是它的宮廷風設計，整間飯店都華麗的超好拍，一進到大廳就可以看到指針式電梯，而一旁的旋轉樓梯也是很多人會拍攝的地點，但最喜歡的還是飯店外、位在轉角的樓梯了，搭配廣角鏡瞬間變成長腿公主！

【住宿資訊】

地址：仙台市青葉區中央4丁目1番8号

第 4 天

瑞巖寺 五大堂 | 30 分鐘

還記得上一篇大阪行程裡，我們提過的日本三景嗎？這趟旅程我們也安排了一個，那就是松島，距離仙台搭車大概半小時就可以抵達，也是十分方便，而很多人會選擇遊覽松島的方式也是搭船。從JR松島海岸駅要前往搭乘觀光船的途中，會先經過五大堂，所以我們就順勢先進來參觀了。五大堂距離岸邊不遠，從大馬路沿著指標就可走到，最明顯的標誌就是入口的紅色小橋了，兩側還有紀念品小店。要走到五大堂必須穿過三座橋，除了剛剛提到的紅色小橋之外，第二和第三座橋被稱為「透橋」（すかし橋），因為橋面上的木板採用鏤空設計，從橋面上可以往下看到5公尺下方的海水，而由於情侶走過時會因為害怕而牽手依偎，所以這座橋也有結緣橋（縁結び橋）之稱。

五大堂最早設立於9世紀，在1604年伊達政宗為了慶祝關原之戰勝利而再度修建成目前所看到的模樣，是目前日本東北現存最古老的桃山時代建築。相傳828年時慈覺大師圓仁在堂內供奉了五大明王像，並繪有中國的十二生肖，但是這裡每33年才開門讓信眾參拜，所以下一次公開要等到2039年。

【景點資訊】

地址：宮城縣宮城郡松島町松島字町内111

營業時間：8:00至日落

官方網站：https://zuiganji.or.jp/

松島繞島觀光船 | 2 小時

參觀完五大堂的外觀後，我們便前往搭乘遊覽船，整趟船程約50分鐘，我們還買了很多小零食跟飲料上船，一邊欣賞美景、一邊吃著早午餐XD松島是由260個大小島嶼組成的島嶼群，景色隨季節不同有所變化，島嶼上多生長黑松和紅松，而其中扇谷、富山、大鷹森和多聞山4處的周圍景色被稱為「松島四大觀」，因站在島上可以欣賞松島的各種不同神態而聞名。比較靠近海岸邊的幾個小島可以通過連結橋抵達，其中福浦島的連結橋福浦橋非常特別，全長約252公尺，為「日本台灣友情之橋」，因為當時311大地震福浦橋受損，是由台灣捐助修復的，所以在這裡可以看到看板特別寫這件事。而福浦島可以從不同角度觀賞到壯麗的海景以及松島景觀，環島一圈大概需要半小時至1小時。

【景點資訊】

地址：宮城縣宮城郡松島町松島町内98-1

營業時間：9:00-16:00（11-3月營業至15:00）

乘船費用：1500日圓

藏王景觀纜車 | 1 小時

接下來要介紹的是這趟旅行的重頭戲啦！也是這一整趟旅程中我們最期待的一個行程：冬天限定的藏王樹冰。關於它是什麼就先容我賣個關子，因為要到達觀賞點的交通也很值得介紹一下。藏王樹冰要從藏王山頂往下望壯觀，而要到山頂的交通則是搭乘「藏王纜車」（蔵王ロープウェイ），它可是日本全國少見的超大型纜車，目測應該可以容納二三十人左右。藏王纜車從「藏王山麓站」為起點，並由此搭乘山路線，到標高1,331公尺的「樹冰高原站」後，再換搭山頂線，最後抵達標高1,661公尺的「地藏山頂站」，纜車分為兩段路線行駛，整體搭乘時間加起來約17分鐘，而在登頂的沿途就能先從空中一窺樹冰的面貌。而會分為兩段則是因為在樹冰高原站周邊也有數個景點，包含由數十個沼澤形成的「IROHA沼」及樹齡超過300年的松樹相互林立的「觀松平」等自然景觀，因為我們是在冰天雪地來造訪，就沒有特別停留在樹冰高原站，直奔山頂而去。

【景點資訊】

地址：山形縣山形市藏王溫泉229-3

營業時間：山麓線（藏王山麓站至樹冰高原站) 8:30-17:00；山頂線（樹冰高原站至地藏山頂站）8:45-16:45

乘車費用：山麓線成人單程1,000圓、來回1,800圓、兒童單程500圓、來回900圓；山頂線成人單程1,800圓、來回3,500圓、兒童單程900圓、來回1,800圓

藏王樹冰原 | 2 小時

我要來解密到底什麼是樹冰啦！樹冰的形成需要獨特的地形及氣候條件，位於日本山形縣和宮城縣交界處的「藏王山」，擁有來自日本海中帶著大量水蒸氣的暖流和來自西伯利亞的冷冽西北季風，由於雲層中含有大量的過冷水滴（在低於0度的環境中也不會凝結），接觸到松樹後瞬間結冰、並隨著無數次反覆逐漸形成積雪，在藏王山上平均約-10～-15度的氣溫中，由於樹冰的形狀特殊像怪獸，所以樹冰也被稱為雪怪「ICE MONSTER」。每年只有在1月中到3月中可以看到！而日本東北一共有三個地方可以看到樹冰，藏王是最具規模的一處。

而藏王樹冰的週期會分成四個階段，從11月開始會逐漸結冰，1月則會因為強烈冷氣團的到來而讓樹冰逐漸成長、並轉變成各種獨特形狀，2月是樹冰最壯觀的時期、也是最值得造訪的時間點，可以欣賞到許多巨型的樹冰，3月便會因為氣溫逐漸上升、下雨的機率提高，使得樹冰逐漸變小或崩壞。我們這次來剛好遇到風雪很大的時候，而山頂的站名由來就是因為有一尊很大的地藏王像，上網看到大家的照片都是藏王還有露出上半身，我們拜訪的時候風雪大到祂都快被滅頂了，但雖然很冷，可以親眼目睹這麼壯觀的景象還是很值得！

【景點資訊】

地址：山形縣山形市藏王溫泉229-3

瀧之湯溫泉旅館 | 16 小時

離開藏王樹冰的我們已經全身凍僵了，迫不急待入住溫泉旅館來洗滌身上的疲憊及寒冷，而這天我們選的是擁有日本溫泉百選稱號的瀧之湯，它位在天童溫泉，是山形的代表溫泉地之一，已有100年以上歷史。這裡的溫泉是以硫酸鹽泉為主，對外傷、神經痛、關節痛、慢性皮膚病、肩頸僵硬、腰痛等等都有幫助，而且弱鹼性的泉水對美容及保溼也有很好的效果，讓Jennifer在規劃行程的時候就心動不已！

而這裡的晚餐懷石料理我們也非常喜歡，瀧之湯是使用自家直營農場生產無農藥的蔬果，既新鮮又好吃，再搭配上山形牛，完全療癒身心。雖然山形牛較鮮為人知，但其實它可是與神戶牛、松坂牛並稱日本三大和牛，所以如果有來山形縣也不能夠錯過這樣的美食唷！吃完晚餐後，睡覺前再泡一次溫泉，就可以幸福又放鬆的準備入睡了。

【住宿資訊】

地址：山形縣天童市鐮田本町1-1-30

第 5 天

銀山溫泉巴士站 | 2 小時

最後一天我們安排了稍微遠了一些但絕對非常值得的景點：銀山溫泉，這裡最為人知的就是能登屋彷彿宮崎駿神隱少女裡面的湯屋場景，有名的NHK電視連續劇「阿信」也是以這裡做為拍攝場景。能登屋共有3層樓，共有15間日式客房和三處溫泉，而且還是沒有添加任何物質的原始溫泉！特別要跟大家說的是，一定要跟湯屋前的紅橋拍照，就像當初第一次拜訪湯婆婆的時候，千尋跨過人與妖怪分隔邊界的動畫場景！

銀山溫泉街位在山形縣花澤市的山谷中，是在江戶時代因採銀礦而繁榮的，也是因為銀礦的發現而取名為銀山，因為遵照日本政府的街坊保存條例，所以這裡的景觀依然存留大正時代的木造建築，而底下的河水還會冒著熱氣，讓照片拍起來有種夢幻感。因為時間安排的關係，我們只能停留幾個小時，如果有時間大家也可以安排在這邊住上一晚，道路兩側都是懷舊的木造溫泉旅館，而且這邊在冬天時會變得特別美，道路都被白雪覆蓋，再搭配煤氣燈柔和的燈光，恍惚之間彷彿穿梭回一百年前的光景。

【景點資訊】

地址：山形縣尾花澤市大字銀山新畑446

Aeon Mall Tendo | 2 小時

拜訪完銀山溫泉還有一點時間，所以我們在前往機場的路上又多安排了AEON，趁這個機會把沒買完的東西一次買齊。如果常來日本的人一定對AEON不陌生，它除了販售食品、服飾、生活日用品、化妝品、醫藥物品之外，甚至還有遊樂場設施，是個應有盡有的複合式商場，適合大人小孩一起來。在補齊所有戰利品後，我們才心滿意足的去機場搭機回家。

【景點資訊】

地址：山形県東根市さくらんぼ駅前3-7-15

營業時間：9:00-21:00

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本東北五天四夜｜東北有三寶：樹冰、銀山跟松島

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