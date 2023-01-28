北海道溫泉巡禮！一睹獼猴泡湯 8大「溫泉勝地」放鬆身心靈

日本唯一以「道」作為劃分單位的北海道，不但位於國境最北的一端，亦是舉國面積最大的行政區域，幅員遼闊的土地上自然景觀豐饒，人文風俗也與關東、關西的首要都市截然兩樣。而此地最受到國內外觀光客喜愛之處，就是遍佈於各地的溫泉勝地了，每一個地點的泉質與特色都有所不同，若想順利選出一處最適合的目的地，不妨參考以下ReadyGO為讀者們統整出的介紹！

登別溫泉

圖／写真AC

在北海道為數眾多的溫泉相當中，登別的知名度應可拔得頭籌。其原因之一為天然湧出的溫泉泉質多樣，例如硫磺泉、鹽化物泉、硫酸鹽泉等等，所標榜對人體的益處也各有不一，讓旅客可以依據身體狀況自由挑選。再者，當地也會在常年瀰漫熱氣的泉源地獄谷舉辦活動，以高達8公尺的鬼花火吸引眾人的目光。

所在地：北海道登別市登別溫泉町

交通方式：自登別站搭乘巴士約15分鐘

十勝川溫泉

圖／写真AC

論及十勝川，許多人的印象可能是碧草如茵的牧場、以及日本各大超商都買得到的牛奶品牌。實際上此地亦是富有盛名的溫泉地，且由於熱源與埋藏在地底深處的古老植物合而為一，湧出的泉水呈現獨特的黃褐色，天然的成分對於肌膚的刺激較低，且標榜能夠帶來保濕的作用，因而素有「美人湯」的名號。

所在地：北海道河東郡音更町十勝川溫泉

交通方式：自帶廣站搭乘計程車約20分鐘

洞爺湖溫泉

圖／洞爺湖溫泉觀光協會官方網站

與北海道其他溫泉地相較之下，洞爺湖的氣候相對溫暖怡人，冬季的降雪量偏少，即使是不習慣寒冷的人也能自在遊玩。在泡湯的同時欣賞有珠山、昭和新山等壯麗的景色；且此地不時舉辦馬拉松大賽、打雪仗、鐵人三項等體育競賽，喜好戶外活動的人不妨給予一試，讓日本之行更加難忘。

所在地：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉

交通方式：自洞爺站搭乘巴士約20分鐘

定山溪溫泉

圖／写真AC

如果想要在時間有限的一趟旅途中兼顧觀光、泡溫泉與滑雪，那麼定山溪溫泉莫過於最佳的選擇。從交通樞紐的札幌站乘坐巴士就能直達溫泉街，街道上富有質感的大小商店林立，離設施完善的國際滑雪場也相距不遠，能夠省下交通往返的時間。此外，此地四季皆有風貌各異的美景，尤其是入秋時的漫天楓紅更是絕景。

所在地：北海道札幌市南區定山溪溫泉

交通方式：自札幌站搭乘巴士約1小時

湯之川溫泉

圖／写真AC

大家想必都曾在電視節目或旅遊雜誌上看過獼猴泡溫泉的逗趣畫面，這般景象正是出自於湯之川溫泉地的熱帶植物園。每逢冬季氣溫驟降時，園方就會在飼育場的池塘中注入溫泉水，無意間吸引了各地遊客慕名而來，爭相目睹猴群們宛如卡通動畫般的表情，順道為自己安排一趟溫泉旅行。旅客若是搭乘飛機至函館機場，只要不到10分鐘的車程即可抵達。

所在地：北海道函館市湯川町

交通方式：自函館站搭乘巴士約15分鐘

層雲峽溫泉

圖／写真AC

座落於大雪山國立公園的層雲峽恰如其名，因所在地勢高聳入空，故節理分明的片片斷崖常常會籠罩在雲霧之中。遊客可從溫泉街附近搭乘纜車至黑岳五合目，再繼續徒步登高至七合目，此時四周盡是平地罕見的高山植物，偶而還會撞見野生猴子在枝枒間擺盪嬉戲，搭配流瀉而下的大小瀑布，交織成夢幻般的一片天地。

所在地：北海道上川郡上川町字層雲峽

交通方式：自上川站搭乘巴士約30分鐘

阿寒湖溫泉

圖／写真AC

阿寒湖最廣為人知的作物著實奇特，即是外觀渾圓可愛的野生毬藻，其被日本政府列為瀕臨絕種的指定天然紀念物。大家可能有所不知，毬藻與台灣其實淵源至深，最初發現的川上瀧彌先生曾擔任台灣博物館的首任館長，並以此為主題積極推動台日交流。旅客來到此地可在泡湯之餘，還可以就近觀察這種鮮為一見的小小綠球。

所在地：北海道釧路市阿寒湖溫泉

交通方式：自釧路站搭乘巴士約2小時

川湯溫泉

圖／写真AC

針對偏好清幽環境的人來說，川湯溫泉便很適合作為泡湯地點的優先選項。川湯之名源自於當地原住民愛努族的語言，因地勢較為偏遠，故觀光客不比其他主要都市多，車站附近的旅宿業者多為在地老字號的溫泉飯店，且採用百分之百的流動式天然泉水，標榜有助於舒緩骨骼關節、神經肌肉的緊繃疼痛。

所在地：北海道弟子屈町川湯溫泉

交通方式：自川湯溫泉站搭乘巴士約10分鐘

延伸閱讀>>日本旅遊｜在箱根體驗傳承自奈良時代的天然溫泉

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」