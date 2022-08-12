日本No.1向日葵景點就在北海道！北龍町200萬花海綻放
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】北海道的「北龍町」號稱是日本全國向日葵種植面積最廣的地區，能一口氣欣賞約200萬株向日葵組成的壯觀花海。花季期間吸引20萬名以上遊客到訪玩樂，今年更被選為夏季最想去的向日葵花田景點No.1！
約23公頃的腹地擁有大片花海，還能參觀當地國中生栽種、集結約30個品種的「世界向日葵專區」，或是挑戰2座向日葵迷宮、租腳踏車漫遊等。例假日則有煙火大會、啤酒趴、歌謠秀表演穿插其中，長達1個月的祭典熱鬧又好玩。
北海道 北龍町 向日葵祭
期間：2022／7／23～8／21
交通：札幌巴士站搭乘高速巴士，至「北龍國中（向日葵祭期間限定站牌）」或「北龍町役場前」站下車，車程約2小時。
※入場免費，挑戰向日葵迷宮需收費。
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