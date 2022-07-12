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彷彿吉卜力世界重現 山形絕景秘境「小野曾神社」濃濃神秘色彩

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夏季期間「小野曾神社」受翠綠圍繞，夢幻景色彷彿動畫或電影場景般。　圖：一般社団法人東北観光推進機構／來源
夏季期間「小野曾神社」受翠綠圍繞，夢幻景色彷彿動畫或電影場景般。　圖：一般社団法人東北観光推進機構／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】山形縣西北端的「小野曾神社」，參道兩側被參天巨樹圍繞，放眼望去能看到朱紅色鳥居、綿延而上的階梯與矗立在大自然當中的神社，散發濃濃神秘色彩，讓人彷彿進入吉卜力動畫的世界般。

雖然神社位於山林間，但交通還算方便！距離JR吹浦站車程10分鐘以內就能抵達，愛拍照或探訪秘境的旅人們，快收藏起來，排入下趟行程中吧。

山形縣 小野曾神社

交通：JR吹浦站出發，車程10分鐘以內。

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秘境 美景 吉卜力

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