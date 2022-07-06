死前必去「繡球花絕景」在秋田！「雲昌寺藍」享受3段變化
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】位於日本東北秋田縣男鹿市的「雲昌寺」，被暱稱為「繡球花寺」，寺內壯觀的繡球花海無邊無際蔓延，1,500株都是副住持親手栽種，花費15年以上精心打造而成。
寺內的繡球花美景在2017年榮登「死前必去景點！世界絕景」的日本國內絕景第1名，拍照時記得將藍色繡球花、男鹿半島海景、蔚藍天際一起入鏡，一次享受3種不同藍色組成的「雲昌寺藍」絕美景觀。
秋田縣 雲昌寺
2022繡球花觀賞期間：6／11～7／18
交通：自駕於「昭和男鹿半島IC」下，車程約45分；JR男鹿站換乘計程車或公車，車程約20～40分鐘。
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