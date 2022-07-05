出發吧！搭上寶可夢POKÉMON with YOU列車前進日本東北，同場加映行駛地區景點推薦

【撰文:Natalie/ 窩日本】

日本電車時常推陳出新，不僅設備豪華先進，也經常和動漫角色合作推出限定版的觀光列車。2017年時為了振興東北受災地區的觀光，寶可夢列車『POKÉMON with YOU』的車廂全面更新，希望為東北地區帶來更多歡樂與笑容！2022年6月開始日本也逐步開放外國旅遊團入境，寶可夢迷快跟著窩日本一起來規劃東北之旅吧~

「POKÉMON with YOU列車」一天去回各僅有一班列車，且只有在「星期六、星期日、日本國定假日」行駛。另外，「POKÉMON with YOU列車」全車都是「指定席」座位，一定要事先劃位才能搭乘，因此出發前記得先到官網確認時程、並在網路系統上訂好票，以確保能夠順利搭乘。

官網: https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/pokemon.html

POKÉMON with YOU寶可夢列車一號車：交流座席

不論是座椅、窗簾、地板、各個能見的裝潢設計都成為了皮卡丘的造型！靠走道的座椅扶手上也改成一顆顆的神奇寶貝球，超級可愛。仔細抬頭看看是誰躲在燈箱裡面呢？原來是皮卡丘的其他朋友們，一起找找有哪些寶可夢精靈吧

POKÉMON with YOU寶可夢列車二號車：遊戲車廂

二號車絕對是小朋友們進去就出不來的車廂了！

正中央有隻大大的皮卡丘趴在地上，可以環抱、跨坐或趴在皮卡丘上合影留念。車廂前方還設計成駕駛座與機關室，小朋友們可以自由換上列車長的外套或戴上皮卡丘造型尾巴和耳朵，在車廂內盡情角色扮演度過歡樂時光。

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POKÉMON with YOU 列車官網：https://www.jreast.co.jp/tc/joyful/pokemon.html

圖片來源：https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/pokemon.html

POKÉMON with YOU寶可夢列車行駛地區景點推薦

📍一之關：嚴美溪

嚴美溪又有日本第一美溪的名號，以栗駒山為源流的盤井川侵蝕巨岩而形成長約2km的溪谷。

照片轉自免費圖庫photo ac

仙台戰國武將伊達政宗、明治天皇等人都曾造訪過，更在1927年被指定為國家指定名勝、國家指定天然紀念物。每到櫻花、賞楓季節時，更是著名的賞花景點，從一之關車站搭乘巴士約40分鐘就能抵達囉

📍猊鼻溪：

同樣在1927年被選為日本百景的猊鼻溪，是岩手縣的第一指定名勝，也是日本政府指定的「史跡名勝天然紀念物」，與「嵯峨溪」、「耶馬溪」合稱爲「日本的三大溪」。

照片轉自免費圖庫photo ac

搭乘傳統木舟，無論夏日避暑、秋季賞楓，四季都能體驗如仙境般的大自然美景。

📍氣仙沼：

氣仙沼市是宮城縣三陸海岸中最大的漁港，也是311東日本大地震中首當其衝的災區。如今浴火重生，來到這寧靜的靠海小鎮，可以品嘗到許多新鮮的海味料理。

另外位在半山腰的Rias Ark美術館，不僅收錄氣仙沼大量的民俗資料，也記錄了震災當時的紀錄和受災物，希望大家能從展覽中獲得防災的各種知識，以防範無法預知的未來。

氣仙沼港，照片轉自免費圖庫photo ac

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