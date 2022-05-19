台灣人最愛火鍋！　鄧志貞：北海道人聚餐就是要吃「這道」

［鄧志貞專欄］

在台灣，無論是庶民料理如夜市平價小火鍋，吃到飽，或奢侈一點享用和牛、進口海鮮的頂級鍋物專賣店，雖然數量不及便利商店這麼誇張，但想要吃鍋不僅選擇多，開到大半夜的也不在少數，方便又能滿足口腹之慾。冬天暖心暖胃，夏天吹冷氣品嚐更是爽快，火鍋可說是台灣人聚餐首選，那北海道人和親朋好友吃飯時吃些什麼呢？

北海道人聚餐時最愛的應該是「燒肉」。（圖片提供／鄧志貞）

與火鍋異曲同工 食材好怎樣都好吃

根據我這個北海道三年生的觀察，在地人聚餐時最愛的應該是「燒肉」。這裡說的不是在店裡吃的燒烤，而是自己架網生火的那種烤肉。

無論是用鐵網或大烤盤，想吃的食材全部放上去，再搭配白飯和自家的醃漬小菜，就是招待客人最棒的料理。（圖片提供／鄧志貞）

有別於台灣流行在中秋節烤肉，北海道人一年四季都能在自家烤。為什麼呢？第一，除了住在市區，很多北海道人住在有庭院的獨棟房屋，烤肉很方便；第二，烤肉和吃火鍋一樣，可以準備各種喜歡的食材，不分男女老少都能吃得開心。最重要的一點！北海道什麼沒有，品質絕佳的新鮮食材最豐富，想吃扇貝、魷魚、牡蠣、魚類等海鮮，牛、羊、豬、雞等肉類，無一不是日本首屈一指的美味啊！

北海道被譽為日本食材寶庫，尤其海鮮種類多又新鮮，燒烤時必備。（圖片提供／鄧志貞）

尤其北海道還有知名的鄉土料理：成吉思汗烤肉，醃漬恰到好處的肉類先下鍋，流下來的肉汁與蔬菜拌炒，不管份量多少都吃得下！

成吉思汗鍋一般使用羊肉，醃漬後肉嫩而不羶，與時蔬搭配非常美味。（圖片提供／鄧志貞）

北海道烤肉的旺季在夏天，由於緯度較高，即使傍晚七點多天色還亮著，涼爽又舒適，幾乎每個週末都有人在自家庭院烤肉。有時騎腳踏車穿梭巷弄，被左右飄來的肉香夾擊真是痛苦啊！

大家可能會好奇，冬天冰天雪地要怎麼烤肉？從這裡更可看出北海道人對燒肉的愛！一般人利用車庫、農家就在自家倉庫，烤肉的火爐正好可以取暖，是不是超享受的！

平常公園是禁止用火的，只在賞櫻期間限定開放烤肉（圖左）。一大早就可以看到漫畫或日劇中佔位子的人（圖右）。（圖片提供／鄧志貞）

不過最有趣的還是春天的烤肉大會。以前曾在櫻花季到名古屋一遊，知名的夜櫻景點「鶴舞公園」變身野餐區，就像漫畫、日劇看到的那樣，親朋好友或公司部門同事齊聚，在櫻花樹下鋪地墊，藉賞花之名行聚餐之實。

名古屋鶴舞公園內，夜櫻之下變成聚餐聖地。（圖片提供／鄧志貞）

北海道是日本櫻花最晚綻放的地方，約在黃金週前後陸續滿開。然而春天的早晚溫差大，晚上賞夜櫻時並不適合野餐，因此在北海道流行的是賞櫻兼烤肉！台灣人也熟悉的北海道知名景點「円山公園」或「五稜郭公園」，平常禁止用火的公園只有在櫻花季特別開放，讓大家享受一邊賞花、一邊烤肉的樂趣。

到底大家是來賞花還是來烤肉的呢？（圖片提供／鄧志貞）

因為疫情的關係，這兩三年公園都禁止烤肉聚餐，希望下次大家到北海道旅遊時已解禁，可以體驗從北海道神宮或五稜郭等景點走出來後聞到陣陣肉香的特別體驗。至於要不要親自嘗試櫻花樹下烤肉的樂趣，我只能說日本處理垃圾的規定很嚴格，對外國人來說可能是個不小的挑戰，大家自己考慮斟酌囉！

【小鄧的日文教學時間：烤肉及賞花相關用語】

日本人來台灣旅遊時，如果烙幾句中文或台語，大家是不是會覺得很親近啊？下次到日本旅遊時也試試用簡單的日文讓在地人驚豔一下吧！

✮燒肉、烤肉：焼き肉、焼肉，Yakiniku

在店裡吃日式燒肉常常會有「鹽味（ 塩，Shio）」及「醬汁（タレ，Tare）」兩種選擇，在家燒烤除了成吉思汗烤肉是用醃好的肉，一般常是原味燒烤再沾醬，超市有各種專用烤肉沾醬，大家到日本玩也不妨買來品嚐。

✮成吉思汗烤肉：ジンギスカン，Jingisukan

專賣店有特殊鍋具，把肉擺上面，讓肉汁沿弧度留下，讓蔬菜也沾上肉汁變美味。或者可以在露營區租用大鐵盤，將蔬菜鋪在下面墊底、上面烤肉，也能達到類似效果。

✮佔位子：場所取り，Basho-tori

漫畫或日劇裡面常常是菜鳥要負責佔位子，不過近年日本很重視職場霸凌，好像頗有爭議。

✮夜櫻：夜桜，Yozakura

北海道的賞夜櫻真的是在賞花，但是本州的賞夜櫻重點完全是在聚餐啊！

✮賞花：花見，Hanami

一般說「花見」指的大多是賞櫻，不過現代隨著季節有各式各樣的花卉可以欣賞。在北海道，除了最知名七月的薰衣草，四月下旬到五月中旬有蝦夷延胡索和豬牙花，五月中旬到六月上旬可賞芝櫻、油菜花，八月可賞向日葵等。另外，因為農作面積大，馬鈴薯、蕎麥等農作物的花海也很壯觀！

✮黃金週：ゴールデンウィーク，Gōruden u~īku

指的是4月底至5月初由多個假日組成的連休，有些公司會連非假日也讓員工休息，連週末最多放到十天。

✮請幫我換烤網：網を替えてください，Ami o kaete kudasai

網路上看到有些店家換烤網要收費，個人是還沒遇過，建議可以看看菜單或店內有沒有標示。

鄧志貞

圖片提供／鄧志貞

從一個島漂到另一個島有多遠？COVID-19前約4小時，現在是2年。既然暫時來不了，就讓在地人說給你聽。來日後立刻迎接從平成轉換為令和的新時代，以前隨處可享用的日式料理，從日劇、動漫看到的日本，和現在生活所在的日本有什麼不一樣？身為北海道移居者，學習用台灣人的眼睛觀察，用日本人的心體會，挑戰更多北國特有的生存之道。

撰文、圖片提供／鄧志貞編輯／林芳如版權說明／欣傳媒網站專屬圖文．非經授權請勿使用與轉載 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203537