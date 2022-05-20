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太可愛捨不得吃！岩手猊鼻溪必吃 「甜蜜蜜麻糬船」全新視覺系甜點

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圖：一關市觀光協會／提供
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猊鼻溪畔上個月底新開幕的Café Ship推出的「猊鼻溪四季麻糬船」，好看又好吃。　圖：一關市觀光協會／提供
猊鼻溪畔上個月底新開幕的Café Ship推出的「猊鼻溪四季麻糬船」，好看又好吃。　圖：一關市觀光協會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】Wow！這也太可愛了吧！下次去岩手縣猊鼻溪搭船前，一定要來Café Ship試試這款全新視覺系麻糬甜點「猊鼻溪四季」。

Café Ship於4月29日在猊鼻溪畔的東山觀光飯店一樓新開幕，使用一關市在地特產麻糬打造主題甜品「猊鼻溪四季」，以一口大小麻糬加上季節性食材沾醬作點綴，盛放於船型容器中，分別有春日船(草莓口味)、夏日船(毛豆口味)、秋日船(栗子口味)、冬季船(巧克力口味)，附上撐竿造型的牙籤一枝，趣味感十足。小船每艘2個一口麻糬330日圓含稅，大船每艘4個一口麻糬550日圓含稅。

猊鼻溪觀光客在1994年超過年間40萬人次後，這兩年受到疫情影響，2021年度來到年間6萬人次新低點。為了重振往日繁榮，在地人也絞盡腦汁創新商品和空間，希望提供給來猊鼻溪搭船的觀光客更棒的體驗。

疫情後來猊鼻溪搭船觀光，記得來吃一艘小小麻糬船、好好安慰自己的胃！

DATA  ∣  Café Ship

營業時間：11：00～15：00

公休日：週一・週二

地點：東山觀光飯店1樓

▲疫情後來去猊鼻溪搭船前或搭船後，不妨來到溪畔的Café Ship小憩，吃一艘麻糬船留作甜蜜紀念。　圖：一關市觀光協會／提供
▲疫情後來去猊鼻溪搭船前或搭船後，不妨來到溪畔的Café Ship小憩，吃一艘麻糬船留作甜蜜紀念。　圖：一關市觀光協會／提供

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觀光飯店 巧克力 甜品

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