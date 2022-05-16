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一站購足！ 坐落在富士山麓、河口湖全新複合式休憩站「旅の駅」6／11開幕

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「旅行休息站 kawaguchiko base」網羅在地蔬果、地方特產、原創商品，另有餐廳、咖啡廳，非常適合作為旅行的中繼站。　圖：大伴Resort株式會社／來源
「旅行休息站 kawaguchiko base」網羅在地蔬果、地方特產、原創商品，另有餐廳、咖啡廳，非常適合作為旅行的中繼站。　圖：大伴Resort株式會社／來源

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】坐落在富士山麓、河口湖一帶的全新複合式商業設施「旅の駅 kawaguchiko base（暫譯：旅行休息站 kawaguchiko base）」即將於6月11日開幕。

設施內的「ASAMA市場」匯集當地新鮮蔬菜、地方工藝品、土產等，另將設立能舉行活動的多元空間，並計畫定期舉辦市集，推廣當地人的創作。而餐廳也會提供多款在地美食，讓旅人一嘗道地美味。

▲「ASAMA市場」內部空間。　圖：大伴Resort株式會社／來源
▲「ASAMA市場」內部空間。　圖：大伴Resort株式會社／來源

除此之外，由日本人氣釀酒師「鷹野HIRO子」參與企劃的河口湖首座葡萄酒廠預計在8月開幕，而供豪華露營用的住宿設施亦將在2023年春季開業，屆時這裡將成為集結購物美食、休閒觀光、露營住宿的新魅力景點。下回安排河口湖旅行時，不妨一併排入行程中。

▲從河口湖附近眺望的富士山美景。　圖：大伴Resort株式會社／來源
▲從河口湖附近眺望的富士山美景。　圖：大伴Resort株式會社／來源

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