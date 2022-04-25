好粉紅的櫻花河！ 花季末的青森弘前公園「花筏」絕景超夢幻
【旅奇傳媒/日本部報導】吸引國內外約200萬遊客爭相到訪的「弘前公園」是日本東北超夯賞櫻景點，有櫻花名所百選、日本三大櫻花名所、陸奧三大櫻花名所等響亮封號加持。約50個品種、2,600株櫻花樹環繞，將整座公園及日本百名城「弘前城」妝點上唯美櫻色。
這裡有許多樹齡破百歲的染井吉野櫻，開花時1個花芽甚至能綻放出4～5朵櫻花，使滿開景象更壯觀！到了花季尾聲，花瓣掉落在護城河形成「花筏」絕景更是秒殺記憶體！
青森縣 弘前公園（弘前櫻花祭）
期間：2022／4／21～5／5
交通：JR弘前站搭乘公車至「市役所前」站下，徒步約4分。
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