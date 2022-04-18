JR列車帶路！日本東北賞櫻秘境「福島觀音寺川」多層次粉櫻美景
【旅奇傳媒/日本部報導】福島縣豬苗代町的「觀音寺川畔櫻花道」從JR川桁站出站徒步1分鐘即達，是不需自駕或轉搭公車就能輕鬆到達的郊區賞櫻熱點。這裡約種有200株櫻花，染井吉野櫻、枝垂櫻等沿著河道兩岸綿延1公里長。
4月下旬〜5月上旬是觀賞綠草、階梯式水流、櫻花迴廊交織美景的最佳時期，期間還會有七彩絢爛的夜間點燈，為黑夜中的櫻花打上多色燈光，魔幻感十足！
福島縣 觀音寺川畔櫻花道
賞櫻期：4月下旬〜5月上旬
交通：JR川桁站徒步約1分。
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