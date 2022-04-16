春末就到北海道追櫻！函館必訪「櫻花色五稜郭」

位處日本海沿岸的北陸地區因擁有壯麗自然、景觀四季分明與頂級鮮味食材的觀光魅力，深受台灣遊客歡迎，在疫情前便成為華航、長榮、虎航等三家國籍航空鼎立的激戰區。為了讓大家能超前佈署，認識這二年多因疫情空白期間的旅遊風貌變化，涵蓋富山、石川與福井三縣的北陸地區特別攜手JR西日本，由在地達人來推薦開放後值得最先探訪的旅遊體驗

2022-03-25 09:30