春末就到北海道追櫻！函館必訪「櫻花色五稜郭」
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】春夏秋冬各具魅力的函館星形景點「五稜郭公園」，種有1,600株櫻花，根據日本氣象新聞公司（Weathernews）的櫻花花期預測，今年預計在4月24日進入盛開期，上千株櫻花將為五稜郭周圍添上粉紅色彩。
賞花客除了能從30層樓高的五稜郭塔展望台俯看粉色星形要塞，也能沿著護城河外圍步道漫步花海，想避開人群的話，建議租艘小船愜意觀賞岸上的櫻花，利用多種角度一次拍足賞櫻美照。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言