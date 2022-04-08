夢幻絕景一眼盡收！日本櫻花名所百選地 宮城「白石川堤一目千本櫻」
【旅奇傳媒/日本部報導】日本櫻花名所百選地「白石川堤一目千本櫻」全長約8公里，美景正如其名，只要從高處就能一眼將約1,200株染井吉野櫻綿延的壯觀花海盡收眼裡。
當中以JR東北本線大河原站至船岡站之間約3公里的路段最為吸睛！花季時列車還會配合減速慢行，讓乘客能從車窗飽覽櫻色。
距離船岡站徒步15分的「船岡城址公園」栽有約1千株櫻花樹，花季時吸引20萬遊客到訪。搭上斜面軌道車穿過粉櫻隧道後，就能從山頂享受視線無遮蔽的藏王連峰與白石川堤一目千本櫻絕景，將不同角度的一目千本櫻全部收集起來！
宮城縣白石川堤一目千本櫻
賞櫻期：4月上旬～4月中旬
交通：JR東北本線大河原站或船岡站下車，徒步即達。
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