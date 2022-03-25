期待再訪日本時！日本「北陸隱藏版景點」全公開 跟著在地人這樣玩

奔馳於富山縣境內的觀光列車「Belles montagnes et mer」。 圖：J&T CONETENTS／提供

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】你是否已開始準備疫情後第一時間衝日本？隨著疫情稍有趨緩跡象，日本也自2022/3/1起啟動新措施，接受商務、留學的入境申請，一般遊客似乎能開始期待再訪日本的時侯！

位處日本海沿岸的北陸地區因擁有壯麗自然、景觀四季分明與頂級鮮味食材的觀光魅力，深受台灣遊客歡迎，在疫情前便成為華航、長榮、虎航等三家國籍航空鼎立的激戰區。為了讓大家能超前佈署，認識這二年多因疫情空白期間的旅遊風貌變化，涵蓋富山、石川與福井三縣的北陸地區特別攜手JR西日本，由在地達人來推薦開放後值得最先探訪的旅遊體驗。

▲庄川峽遊覽船。 圖：J&T CONETENTS／提供

▌富山 庄川峽遊覽船

距世界遺產五箇山約30分車程的庄川峽擁有壯麗自然景觀，四季都能欣賞不同美景，特別推薦有如水墨畫般的冬日雪季，可搭乘遊覽船從水面上欣賞，船程從25分鐘起，會經過峽谷中招牌景觀的「長崎橋」，紅色橋樑與銀白雪景相映襯出難忘旅程。

▲金屋町。 圖：J&T CONETENTS／提供

▌富山 高岡金屋町

充滿老街風情的高岡市金屋町是首波被日本文化廳指定的「日本遺產」，也是國家級傳統建築保存地區，17世紀初加賀城主邀集了金工職人進駐而開啟高岡銅器產業的新頁，目前仍可欣賞到石板道上綿延500公尺的老屋建築，也能體驗自己手作錫器飾品，深入認識傳統工藝。

▲新石川縣立圖書館。 圖：Hideki OokuraKurome Photo Studio／提供

▌石川 新石川縣立圖書館

享有「歷史都市」美稱的石川縣金澤市，也有許多值得探訪的現代建築，預定今年7月開幕的「新石川縣立圖書館」將是2022年眾所矚目的焦點。從宛如書本翻頁的外觀到圓形劇場般的閱讀空間等，讓人感受浩瀚書海，館內還以傳統織物加賀友禪的色彩來區劃室內，多項獨特設計預料開幕後會吸引許多人特地來打卡。

▲千里濱。 圖：J&T CONETENTS／提供

▌石川 能登千里濱

「千里濱渚海濱公路」是能登半島上沿著日本海一路往北的車道，約8公里長的沙灘地形開放車輛行駛，而2021年2月整修完成重新開幕的「千里濱渚Resthouse」則是一大亮點。透過直接對著海灘的大面窗，湛藍海景一望無際，室內有可容納150人的餐廳供應海鮮美味，而戶外木質步道，則讓人悠閒地欣賞日本海。

▲一乘谷朝倉氏遺跡的夏日活動 紙傘和風鈴。 圖：J&T CONETENTS／提供

▌福井 一乘谷朝倉氏遺跡

被列為日本國家級文化資產與古蹟的「一乘谷朝倉氏遺跡」位於福井市東南方，面積廣達278公頃，四季皆美。春天在地標的唐門旁有株巨大櫻花，搭配境內200棵櫻花樹吸引遊客造訪。2020夏天則首度以日本紙傘搭配風鈴裝飾，成為頗受注目的季節性活動。

▲眼鏡博物館體驗。 圖：J&T CONETENTS／提供

▌福井 眼鏡博物館

福井縣中部的「鯖江市」為日本最大眼鏡生產地，有超過9成以上的鏡框都出自福井，能免費參觀的眼鏡博物館完整收集、展示百年前江戶時代開始的眼鏡製造史料，還能體驗以鏡框原料賽璐璐，自己手作出獨一無二的飾品甚至鏡框。

在地人這樣玩！日本北陸隱藏版景點全公開【圖 / 旅奇傳媒】

▌JR西日本

疫情期間雖沒有海外遊客，JR西日本仍積極推動多元服務數位化，過去一下飛機必須先在關西機場的專用窗口排隊兌換的外國人專用JR西日本鐵路周遊券已電子化，未來可直接在自動售票機兌換，且能使用驗票機進出車站。而原先僅能搭乘自由席的鐵路周遊券更是全面升級，絕大部分可利用指定席，避免非特定人的接觸。

即將於2024年春天完工的金澤─敦賀區間北陸新幹線，將可大幅縮短北陸至主要都會區的交通時間，和目前相比，到東京會快32分，到大阪則則快了48分，適合不同機場進出的遊客。

▲富山瑰麗山海號。 圖：J&T CONETENTS／提供

而疫情前掀起風潮的觀光列車在北陸也有，奔馳於富山縣境內的「Belles montagnes et mer」列車分為連結高岡〜城端的城端線、新高岡/高岡〜冰見的冰見線，僅週六、日行駛，車廂內部可見傳統工藝，最大特色就是能在列車上品嚐專業壽司職人在面前捏製的美味壽司。

▲富山瑰麗山海號列車上的富山灣鮨。 圖：J&T CONETENTS／提供

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