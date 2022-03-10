日本唯一！ 東北最萌景點「宮城藏王狐狸村」 近距離賞雪地上圓滾滾可愛狐狸
【旅奇傳媒/日本部報導】想知道狐狸都怎麼睡嗎？無論是圓滾滾麻糬型、或是趴睡型來這裡都能看到！位於日本東北宮城縣的 「宮城藏王狐狸村」裡約有100多隻狐狸棲息，是日本唯一狐狸主題園區。園內採用半開放式空間，沒有設立過多柵欄與阻隔，讓旅人能夠一探狐狸群在大自然中生活的日常樣貌。
這裡除了能拍照與欣賞狐狸可愛身姿外，想嘗試更親近狐狸的旅人還能體驗餵食或擁抱小狐狸喔！秋冬時節狐狸們身上的毛更加柔軟蓬鬆，睡在雪上的萌樣讓人1秒融化。
宮城・宮城藏王狐狸村
交通：仙台市區出發自駕約1小時；JR白石藏王站或JR白石站搭乘公車（週五～週二行駛，固定班次），或是轉計程車前往，單趟車資約5千日圓。
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