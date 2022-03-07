雪白紅豆湯、醬汁甜納豆！盤點北海道超人氣日式甜點　美景下大啖頂級甜品

日本茶專門店-玉翠園。 圖：步步日本／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】擁有豐富美食的北海道，也是一個甜點王國。北海道擁有高品質新鮮的農作物和乳製品，齊聚所有甜點的食材。這次為大家介紹讓人食指大動的北海道人氣日式甜點。下次造訪北海道的時候，不妨安排一趟感受日本心的日式甜點之旅吧！

札幌市/ 日本茶專門店的原創聖代 玉翠園「雪萌聖代」

日本茶專門店「玉翠園」位在靠近地下鐵東西線「巴士中心前」站附近、創成川東岸，在這可以品嚐到的原創日式甜點，相當有人氣。最受歡迎的就是「雪萌聖代（雪萌えパフェ）」，酥脆的脆皮甜筒加入甜度適中的十勝產的霜淇淋和紅豆餡，然後再配上一杯成熟抹茶淬鍊的抹茶冰淇淋。因使用只有在北海道才可以獲得的最優質食材，並用傳統技法將食材原味發揮極致，融合成的美味，可說是頂級和風聖代的極品。

▲玉翠園的雪萌聖代。 圖：步步日本／提供

▲日本茶專門店-玉翠園。 圖：步步日本／提供

札幌市/北海道神宮限定 六花亭現烤麻糬

作為北海道總鎮守而知名的北海道神宮，別錯過「判官麻糬（判官さま）」這個人氣的日式甜點。這是知名甜點廠商「六花亭」在神宮茶屋的限定販賣，加入蕎麥粉的柔軟烤麻糬，好吃到有「只是為了吃這個去北海道神宮」的迷粉。只要付了錢就會拿到號碼牌，稍候一下就會有店員親手遞上在鐵盤上烤得暖暖的「判官麻糬」。配上自助的熱焙茶，享受剛烤好的美味。尤其邊眺望白雪皚皚的景色，邊品嚐「判官麻糬」更是別有風味。但是對蕎麥粉過敏的人請勿食用。

▲北海道神宮的六花亭判官麻糬。 圖：步步日本／提供

▲北海道神宮的六花亭。 圖：步步日本／提供

七飯町/當天享用限定！百年以上歷史的名物 沼之家「大沼湯圓」

函館近郊的「大沼國定公園」是北海道渡假村的發祥地。這裡以大沼名物而知名的是1905年創業的「沼之家」的「大沼湯圓（大沼だんこ）」。盒子內分成兩個，看起來就像是大沼和小沼般，內裝滿一口大小的湯圓。味道分成「紅豆泥和醬油」、「芝麻和醬油」兩種類，口味單純不膩。使用糯米作成的湯圓QQ的口感，經過一段時間就會變硬，所以消費期限只有販賣的當天。推薦大家買了之後，就馬上和大沼的風景一起享用。

▲「沼之家」的大沼湯圓。 圖：步步日本／提供

▲「大沼國定公園」的「沼之家」。 圖：步步日本／提供

▲大沼國定公園。 圖：步步日本／提供

洞爺湖町/像冬天北海道般的雪白紅豆湯

岡田屋「白色紅豆湯」洞爺湖名物的甜點「白色紅豆湯（白いおしるこ）」，是位在洞爺湖溫泉街上「岡田屋」的人氣商品。以洞爺湖畔的特產品大福豆做成的白色紅豆餡為底，加入伊達市牧場「牧家」的新鮮牛奶做成充滿北海道風味、獨特的紅豆湯。柔軟食感的糯米湯圓和牛奶風味的紅豆湯的組合，帶有圓潤清爽的口感。冬天有「溫白色紅豆湯」、夏天有「冰白色紅豆湯」，一整年都可以享用也是魅力之處。就像北海道冬天般的白色紅豆湯，也很適合美照！

▲洞爺湖名物的甜點-白色紅豆湯。 圖：步步日本／提供

▲洞爺湖美麗的湖光山色。 圖：步步日本／提供

本別町/ 傳承江戶時代老店的甜納豆 岡女堂本家「醬汁甜納豆」

說到十勝本別町，自古就是豆的產地而出名。在本別町有從神戶市搬遷過來的甜納豆的老店-岡女堂本家。在附設工場的本店，以1855年創業時的傳統口味「元祖 甘納豆」為首，販售各種講究的豆果子。其中最推薦的就是不遺餘力地以傳統製法做成的半生甜品甜納豆的「醬汁甜納豆（つゆ甘納豆）」。甜度適中、軟硬度正好，充分發揮豆子本來風味的絕品。搭配日本茶，和紅茶、咖啡也十分絕配。因可以常溫保存，所以也很適合當旅行紀念品。

▲岡女堂本家「醬汁甜納豆」。 圖：步步日本／提供

▲岡女堂本家。 圖：步步日本／提供

▲岡女堂本家的店面外觀。 圖：步步日本／提供

【註：文章＆圖片提供《歩歩日本》】

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