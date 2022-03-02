雪地上的彩色糖果！ 岩手縣菜魚湖「冰上垂釣」 新手也能輕鬆釣上100條

【旅奇傳媒/日本部報導】日本岩手縣菜魚湖位處豪雪地帶，冬天下起沒完沒了的大雪後，就是冰上釣魚的好時節。坐落於岩手縣一戶町奧中山地區大志田水庫的菜魚湖，自1月中旬起冰上釣魚解禁，將可一路釣到2月，結束時間因應氣候變化尚待公告。

據說菜魚湖水質佳、營養成分高，而且因為沒有天敵黑鱸魚的棲息，身形略大的公魚們在這裡大量群聚生活著。也因數量眾多，在菜魚湖釣公魚號稱就算入門新手也很容易釣到100條，釣起來後還能拿到食堂油炸成天婦羅大快朵頤，又是另一種旅行樂趣。

想體驗菜魚湖的冰上釣魚嗎？兩手空空來也沒關係，付完入場費600日圓，從帳篷、釣竿、魚餌等相關道具統統可以現場付費租借。不過疫情期間沒有配置釣魚指導員，期待疫情後有機會前往菜魚湖來大釣特釣一番！

租借詳情和交通請查詢上馬淵川漁業協同組合：www.nanako-wakasagi.com

▲據說菜魚湖是冰上釣魚新手聖地，小小條公魚新手可以輕鬆釣上100條，釣完後再拿去炸成天婦羅享用，無比幸福。 圖：岩手好好玩粉絲團／提供

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