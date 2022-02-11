日本北陸「雪白童話村」太美了　上百間合掌屋任你拍好拍滿

白川鄉合掌村的雪中點燈風光宛如童話世界。 圖：白川鄉觀光協會／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】本週是開工收心週，不妨來回顧童話般的合掌屋甩開憂鬱心情吧！身為世界遺產之一的白川鄉合掌村位於岐阜縣，保有114棟合掌造建築，大多建於江戶時代末期至明治時代之間。

12月下旬～3月上旬為這裡的雪季，白雪堆疊在村落各角落，處處皆是積著厚雪的合掌屋，就像灑上糖霜的薑餅屋，甚至會出現積雪比人還要高的震撼雪景，讓人忍不住多拍幾張。推薦可在合掌造民宿住一晚，體驗古樸的日式氣息。

▲世界遺產五箇山合掌村冬季點燈呈現夢幻氛圍。 圖：富山縣／提供

此外，坐落於富山縣的五箇山合掌村也是世界遺產，每年12月～隔年3月為富山雪季，合掌村內也會舉辦夢幻的夜間點燈，吸引許多遊客造訪。岩瀬家為五箇山合掌村中規模最大的建築物，已有300多年歷史，被列為日本國家重要文化財產，每到冬季，行德寺山門周邊有點燈活動，還可欣賞五箇山民謠，或品嘗手打蕎麥麵、鹽燒岩魚等當地美食。

●岐阜．白川鄉合掌村

交通：JR金澤站搭乘高速巴士至白川鄉巴士轉運站（車程約1.5小時）

●富山．五箇山合掌村

交通：從JR高岡站前搭加越能世界遺產巴士到合掌之里巴士站下車即達，約1小時15分。

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