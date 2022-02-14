北海道道民推薦「賞櫻景點美食4選」 來場不一樣的日本櫻花之旅

櫻花是日本春季旅遊的重頭戲，而緯度較高的北海道櫻花花季相比本州晚不少，平均在每年4月下旬到5月，所以即便沒趕上本州的賞櫻時節，依然可以前往北海道賞櫻。說起北海道的景點，經典名所自然是不錯，不過這次要跟大家分享的是，和以往不大一樣的賞櫻吃喝玩樂法。

電車車窗往外看 賞月台上的櫻景色

JR南小樽站（小樽市）（5月上旬～中旬）

在人氣浪漫景點小樽市內，有不少不錯的的賞櫻景點，其中包括了比較鮮為人知的「南小樽車站月台櫻花」。就在車站入口旁，有棵染井吉野櫻。自地勢較低的月台上抬頭仰望起來特別優美，當然坐在電車中時，透過車窗欣賞也非常有意境，不過對於喜歡拍照的朋友來說，能拍到停在月台上的電車與櫻花景色想必會更加心滿意足吧。

Photo by 林下郁夫

南小樽是位於小樽站與小樽築港站之間的一個小車站，也是距離小樽市內名景點的「童話十字路口」最近的車站，觀光旅遊來說蠻方便的。除此之外，有「坡道小鎮（坂の街）」之稱的小樽市內，大多數的櫻花名所都聚集在高地，也因此常能見到粉色櫻花與海藍對比的有趣景色。

Photo by 林下郁夫

宛如一幅框中畫 山櫻鑑賞泡湯

養老牛溫泉 湯宿第一（中標津町）（5月中旬～下旬）

自中標津町的市區出發，開車大概30分鐘左右，眼前會出現一片為自然環繞的寧靜的溫泉之地——養老牛溫泉。泉源來自山間流水，養老牛溫泉周邊自然景色宜人，有水鳥交錯飛翔、還有野生小動物不時地現身等。另外，在養老牛溫泉迎接晚春時，北海道東部的山頭可正有深粉色的蝦夷山櫻花可賞呢。

來到溫泉鄉，當然少不了泡湯賞櫻。自旅館中的露天溫泉中悠閒地賞櫻是一種享受，不過更推薦的是比較有隱密性的房間「湯宿第一（湯宿だいいち）」，且內附設溫泉浴池。因為從這房間中大面積的窗戶眺望出去，眼前展開的景色宛如一幅上好框的美麗畫作，而四季之中，又當屬春之山櫻景色最美。

來杯咖啡 坐賞五稜郭櫻花名景

自家焙煎咖啡 Peaberry（函館市）（4月下旬～5月中旬）

五稜郭公園是函館有名的賞櫻名所，尤其自五稜郭塔上眺望獨特星型城郭與滿開的櫻花更是定番行程。從高處眺望過後，回到公園內散步賞花自然是不錯，如果走累了想要歇腳，不妨找家當地人和觀光客都愛的咖啡店吧。

五稜郭公園附近、函館中央圖書館的對街一角，有一家「自家焙煎咖啡 Peaberry」，從店內可望見五稜郭公園中滿開的櫻花。特別推薦可以坐在彷彿能碰觸到櫻花樹的露台上，悠閒地一邊喝咖啡一邊賞花。

萬本櫻花樹下 嚐嚐櫻花便當

Restaurant 矢野（松前町）（4月下旬～5月下旬）

作為「櫻花之里」聞名日本全國的北海道松前町，被選為日本櫻花百名所。境內種有約250種、約1萬棵櫻花樹，其中包含了只有在松前才能見到的獨特品種。也正因為櫻花品種多樣，因而櫻花季可長達1個月左右，每年吸引來自日本全國各地的觀光客前來。

若說要帶點美食前往賞櫻，特別推薦在松前公園旁城下通上的「溫泉旅館 矢野」推出的期間限定美食「櫻花便當（需預約，只提供外帶）」。以有櫻花花瓣與櫻花葉混合的櫻花飯團為主，加上烤鮭魚、玉子燒、醬煮款冬、松前漬等，是款菜色豐富多樣的便當。如果能坐在櫻花樹下享用，想必吃起來更有FU。

無論是透過窗戶望櫻花景色，還是一邊喝咖啡吃美食，一邊賞櫻，只要稍微轉個彎，便能享受與以往不同的賞櫻樂趣。有機會的話，請務必找個機會到北海道度過春日時光唷。

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