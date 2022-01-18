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冬季限定！日夜祭、潑水季　日本岩手縣必看「3大奇祭」

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岩手縣一關市的大東大原潑水祭，裸身被潑水、光看就無敵冷！　圖：岩手縣觀光協會/提供
岩手縣一關市的大東大原潑水祭，裸身被潑水、光看就無敵冷！　圖：岩手縣觀光協會/提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本東北的岩手縣，冬天的祭典不僅特別多、奇妙感吸睛度也超級高。以下精選3大奇祭：

▲大東大原潑水祭。　圖：岩手縣觀光協會／提供
▲大東大原潑水祭。　圖：岩手縣觀光協會／提供

【大東大原潑水祭】

潑水祭不僅是一關市冬日的代表性祭典，更被列為奇祭之一！光看就讓人覺得全身冷吱吱的潑水祭，每年固定在「極寒之日」的2/11舉辦，赤裸著上半身的年男(※)們一路狂奔，受到沿途店家的潑水洗禮，象徵新的一年能防範火災、祈求家庭安康、無災無病。

 

日期：2/11 9:00～15:50左右（15:00開始潑水）

地點：一關市大東町 大原商店街

交通：JR摺澤站轉乘計程車，約10分鐘

※年男 = 屬當年度生肖的男性，同犯太歲。

▲黑石寺蘇民祭。　圖：岩手縣觀光協會／提供
▲黑石寺蘇民祭。　圖：岩手縣觀光協會／提供

【黑石寺蘇民祭】

距今已有千年以上歷史，入列為無形名俗文化財的黑石寺蘇民祭上，只穿兜襠布的壯漢們手持火把遊行、浸泡冰水淨身等場面相當壯觀，祭典的最後就是重頭戲「蘇民袋爭奪戰」，相傳搶到蘇民袋的勇士所居住的區域就能受到庇祐，因此每年都戰況激烈，也吸引各地觀光客和媒體專程朝聖，捕捉這特別又充滿意義的一晚。

日期：1/31晚上10點～2/1凌晨

地點：黑石寺

交通：JR水澤江刺站轉乘計程車，約15分鐘

▲毛越寺二十日夜祭。　圖：岩手縣觀光協會／提供
▲毛越寺二十日夜祭。　圖：岩手縣觀光協會／提供

【毛越寺二十日夜祭】

每年固定於正月14日～20日在平泉町毛越寺舉辦的新春祈禱祭典，最高潮就在最後的20日，又被稱為「二十日夜祭」，當年度犯太歲的男女老少在火把的指引下會進入寺內的常行堂，獻上蘿蔔白菜等貢品，祈求無災無病、家庭安康，祭典的最後殿內會跳起莊嚴又風雅的「延年之舞」直到半夜。

日期：1/20

地點：毛越寺

交通：JR平泉站步行約7～10分鐘。

★更多岩手縣深度探索請看<日本旅行情報局>。

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