冬季限定奇景！ 雪白世界「北海道青池」感受魔幻美瑛藍
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你也愛這樣的白金青池嗎？規劃北海道旅行必訪景點「白金青池」到了冬季超有看點！與夏季的Tiffany藍色澤不同，冬季受到白雪點綴，呈現出兼具高雅與冷冽透明感的樣貌，水沒林也變身為整片雪白世界，讓夢幻程度又再大幅升級！
11月上旬至4月下旬的日落後，這裡會實施魔幻無比的夜間點燈活動，被許多旅人譽為是「此生必看絕景」。而大約從1月起，青池的池水會因積雪逐漸凍結，雖然暫時看不到倒映的雙重美景，但期間限定的雪原幻境也是難得一見喔！
北海道白金青池
交通：JR美瑛站出發，車程約20分。
點燈期間：即日起至2022／4／30
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