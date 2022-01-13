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冬季限定奇景！ 雪白世界「北海道青池」感受魔幻美瑛藍

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冬遊北海道，別錯過欣賞白金青池的多元面貌。　圖：日本旅行情報局／提供
冬遊北海道，別錯過欣賞白金青池的多元面貌。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你也愛這樣的白金青池嗎？規劃北海道旅行必訪景點「白金青池」到了冬季超有看點！與夏季的Tiffany藍色澤不同，冬季受到白雪點綴，呈現出兼具高雅與冷冽透明感的樣貌，水沒林也變身為整片雪白世界，讓夢幻程度又再大幅升級！

▲雪白色的落葉松水沒林倒映在青池內，呈現魔幻「美瑛藍」，宛如置身冰雪奇緣世界。　圖：makieniさん／來源
▲雪白色的落葉松水沒林倒映在青池內，呈現魔幻「美瑛藍」，宛如置身冰雪奇緣世界。　圖：makieniさん／來源

11月上旬至4月下旬的日落後，這裡會實施魔幻無比的夜間點燈活動，被許多旅人譽為是「此生必看絕景」。而大約從1月起，青池的池水會因積雪逐漸凍結，雖然暫時看不到倒映的雙重美景，但期間限定的雪原幻境也是難得一見喔！

▲積雪後的青池帶有十足神祕感，每年僅這段期間能欣賞！　圖：フランクさん／來源
▲積雪後的青池帶有十足神祕感，每年僅這段期間能欣賞！　圖：フランクさん／來源

北海道白金青池

交通：JR美瑛站出發，車程約20分。

點燈期間：即日起至2022／4／30

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美景 北海道 必訪

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