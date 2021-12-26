來去日本鄉下住一晚！ 東北夢幻住宿地「大內宿」 吃大蔥蕎麥麵、賞茅葺屋林立美景
【旅奇傳媒/日本部報導】日本東北夢幻住宿地區「大內宿」位在福島縣，過去是前往江戶必經要道的驛站城鎮，曾經有許多大名、旅人都在此留宿過。30棟以上的茅葺屋林立的美景，讓這裡與白川鄉合掌村、京都美山町並列「日本三大茅葺屋頂集落」，也是日本國家重要傳統建築物群之一。
每年2月這裡會舉辦熱鬧的「大內宿雪祭」活動，當地居民將積雪堆成數座雪燈籠，再由只穿兜檔布的男性取來神火點燈，搭配上高空煙火秀加持，讓雪夜加倍夢幻。
內行遊客不僅要入住大內宿的民宿設施，體驗道地的「來去鄉下住1晚」，更也要吃碗在當地最有名的「大蔥蕎麥麵」！只用一根大長蔥代替筷子，將蕎麥麵「撈」起來品嘗，雖然吃法充滿挑戰性，但每一口都能順勢品嘗鮮甜蔥味，讓人回味無窮。
挑戰完大蔥蕎麥麵後，也別錯過將搗過的米做成餅狀，塗上紫蘇與味噌醬汁再炭烤而成的「新五郎餅」等好滋味，當地傳統美食多元好吃，值得遊客細細品嘗一輪！
大內宿
交通：會津鐵道「湯野上溫泉」站轉乘公車或計程車，車程約10～20分。
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