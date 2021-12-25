冬季限定候鳥奇景！10萬嬌客相揪宮城縣過冬
【旅奇傳媒/日本部報導】宮城縣北部的「伊豆沼」與「內沼」是相鄰的2座沼澤湖，也是日本東北地區面積最大、最知名的候鳥過冬地點。每年11月～2月期間包含白額雁、黃嘴天鵝等候鳥會陸續來報到，數量最多時甚至超過10萬隻！
這裡的最大看點就是欣賞候鳥們「吃飯」！白額雁約在日出前20～30分鐘會一齊飛起外出覓食，直到日落時呈現Ｖ字隊形飛回，剛好與金黃陽光形成雙重絕景。天鵝則據說特別愛吃湖底的蓮藕，用餐時間湖面上會露出整片療癒白色鵝屁屁，當吃飽抬頭後，還能捕捉到牠們滿頭泥濘的稀有畫面喔。
伊豆沼、內沼
候鳥期：11月～2月
交通：JR新田站徒步10～15分。
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