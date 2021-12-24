魔幻至極！ 青森最美花火彩燈秀「十和田湖冬物語」今年耳目一新

「冬花火 in 十和田湖」活動將青森冬天的十和田湖點綴得璀燦輝煌！ 圖：十和田奥入瀬観光機構/提供

【旅奇傳媒/日本部報導】疫情延燒2年，許多大型活動都陸續被取消或延後。青森縣冬天最有看頭的雪祭活動「十和田湖冬物語」為了替大家打氣，去年已轉型為夜間彩燈秀，今年更從10月紅葉季開始推出為期兩階段的夜間點燈活動。

第一階段的「光之紅葉物語」，共吸引逾5000名遊客。第二階段的「光之冬物語」已從12月4日展開至2022年2月20日為止。12月的每周末並有津輕三味線的現場演奏登場、以及歌謠演唱，搭配著美麗的花火極受注目。特別推薦黃昏時分穿過十和田神社的鳥居，長達1公里道路途中展示著各種動物幾何燈飾，魔幻至極、美不勝收！

●冬花火 in 十和田湖 http://towada-winter.com

▲「冬花火 in 十和田湖」。 圖：十和田奥入瀬観光機構/提供

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