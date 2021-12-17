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日本東北最大規模彩燈秀！小岩井銀河農場之夜2021

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▲以香檳金呈現的小景農場光之隧道。　圖：小岩井農場／提供
▲以香檳金呈現的小景農場光之隧道。　圖：小岩井農場／提供

小岩井銀河農場之夜每年的人氣重點：夢幻點燈版SL銀河號列車。　圖：小岩井農場／提供
小岩井銀河農場之夜每年的人氣重點：夢幻點燈版SL銀河號列車。　圖：小岩井農場／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本東北地區岩手縣的冬季知名點燈「小岩井農場 銀河農場之夜2021」今年自12／1開跑，直到明年1/4結束，璀璨無比的彩燈讓農場宛如成為夢境世界，長達1個多月的活動今年增加多個亮點，日本新年期間1／1～1／3每晚19：30更有新年煙火大會可觀賞。

值得一提的是，小岩井農場今年的銀河農場之夜2021與支援身障藝術家的社福團體HERALBONY攜手合作，園內規劃有企劃展、美照打卡燈飾區，展示以農場羊毛製作的超巨大花圈等。點燈期間山麓館農場餐廳也同步推出成吉思汗烤羊肉套餐、牛肉燒烤等美食，讓遊客吃喝玩樂一站滿足。

小岩井農場 銀河農場之夜2021

歷年經典燈飾不缺席，全長50公尺的光之隧道將以香檳金色呈現之外，還加碼推出全長45公尺的紅磚穀倉造型巨大迷宮、500個牛奶盒製作的燈籠、2,000個牛奶瓶作成的光之塔、號稱能與130年亡靈相會的試膽活動等。

▲小岩井農場的光之耕耘車今年點燈程度升級！　圖：小岩井農場／提供
▲小岩井農場的光之耕耘車今年點燈程度升級！　圖：小岩井農場／提供

小岩井銀河農場之夜2021

期間：2021／12／1～2022／1／4（12／31公休）

費用：中學生以上1,000日圓、小學生以下免費入場。

交通：花卷機場自駕約50分；JR盛岡站搭乘巴士約35分。

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