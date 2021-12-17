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置身雲端賞雪！北海道「霧冰露台」雪國絕景美翻，雲型散步道有無限展望

聯合新聞網 / 窩日本
圖片來源: https://www.snowtomamu.jp/winter/
圖片來源: https://www.snowtomamu.jp/winter/

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

由於地處高勢，北海道星野渡假村TOMAMU在春夏秋冬都能欣賞到北海道不同的面貌，冬天更是滑雪愛好者必訪的勝地。更棒的是，星野渡假村今年冬季還開放了可觀賞霧冰絕景的「霧冰露台（霧氷テラス）」。無論你要不要滑雪，只要搭乘專用纜車就能輕鬆上到霧冰露台欣賞絕美雪景，

如果你不擅滑雪只想要好好地欣賞雪景，那麼更要到此欣賞冬天夜間限定的霧冰點燈活動~

在TOMAMU雲海平台欣賞雲的各種風貌

北海道星野渡假村TOMAMU占廣大，內有滑雪場、農場、森林等設施。負責維修保養纜車的工作人員發現他們每到春～秋天的清晨，都能在工作登高時看到雲海，覺得客人看不到這樣的景色太可惜了，於是提案給飯店，最後才有了雲海平台的誕生。

雲海平台上有一些設施以及可從不同高度、不同角度欣賞到雲海的展望台，包括了雲海仙人的椅子、Sky Wedge、Contour Bench、Cloud Pool、Cloud Bed、山頂登山道、郵局等，但最特別莫過於「Cloud Walk」（漫步雲端）平台，因為它不但是離雲海最雲的展望台，到了冬天就變成霧冰平台，可以在此欣賞到絕美的霧冰！

霧冰是指氣溫在零下約2～10度的環境下，空氣中的水蒸氣和霧附著在樹木上產生的一種自然現象。知名的「樹冰」也是霧冰的其中一種。

霧冰平台雲型散步道

霧冰平台標位處TOMAMU山標高1,088公尺處，是一個騰在半空中，有著雲朵般圓圓外型的平台，可210度地大範圍觀景。平台距離地面有十公尺高，吊橋式的設計走起來微搖晃，就真的像是騰雲駕霧般令人有輕飄飄的感覺。

冬天可以在此欣賞被霧冰包住呈現白色的樹木們在雪中閃耀出如鑽石般的光芒，望向遠處也能看到雄偉的高山群。

霧冰平台開放時間

霧冰平台開放期間為四個月，特別的是在12月的聖誕節期間會有「霧冰聖誕」活動，不但會架設霧冰聖誕樹，還有聖誕老人不時會穿梭在滑雪場，送給客人糖果餅乾等小禮物。

霧冰平台Cloud Bar

Cloud Bar

2019年才完成的新設施，雖然名為Bar，但它不是真的酒吧，而是有著吧台般外型的展望台。需要爬上比人高的高腳椅，對懼高症的人來說可能會有點腿軟，但是坐上去後絕對會令你大呼值得。

霧冰平台冬季限定夜間點燈

北海道星野渡假村TOMAMU在今年12月1日到12月25日，延長了來往霧冰露台的纜車營業時間，並且在雲型散步道及Cloud BAR都會舉辦夜間點燈。

冬季限定的夜間點燈活動尚未確定今後是否繼續舉辦，因此有機會這段時間到北海道星野的朋友，千萬別錯過這個期間限定的絕景，過了今年可能就看不到囉。

「霧冰平台點燈」

營業期間：2021年12月1日（三）～2021年12月25日（六）

營業時間：16:30〜18:00

霧冰平台雲Cafe: 以霧冰為主題的特製甜點

美景就要配美食，平台上的「雲Cafe」推出了幾款原創甜點和飲品，可以一邊眺望絕景，一邊喝著精緻的茶點暖身。

霧冰巧克力

以霧冰附著在樹木為形象做成的巧克力。使用TOMAMU牧場產的TOMAMU牛奶製成內餡，和熱呼呼的飲品是絕佳的搭配！

價格：1,000日圓

霧冰咖啡

以純白霧冰為形象，用糖絲做成精緻的小球裝飾在熱咖啡上。糖絲球被咖啡熱氣漸漸融化，苦味和甜味交織成令人難忘的滋味。

價格：600日圓（數量限定）

霧冰熱巧克力

以TOMAMU牧場產的TOMAMU牛奶加上白巧克力利口酒所調配而成的雞尾酒，飲用時可一邊將有著雪結晶般的白巧克力溶入飲料中。入口即化的滑順口感讓身體一下子就暖起來。

價格：1,200日圓（數量限定）

北海道星野渡假村TOMAMU一直都是個非常值得一遊的好去處，既使你不愛滑雪也可以悠閒在渡假村中發呆放空、或者欣賞霧冰露台各種雪中絕景。快點找個機會到北海道星野來個小旅行吧~

搭乘覽車來回雲台費用：大人2,200日圓，小學1,300日圓

（持滑雪升降梯票券者免費）

註：營業期間中不保證每天都有霧冰，需依當日氣象而定，也可能有臨時暫停營業的情況。

圖片來源: https://www.snowtomamu.jp/winter/

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