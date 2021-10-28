楓紅了令人心醉！ 東北爆炸美「岩手紅葉鐵道」3選
【旅奇傳媒/日本部報導】日本東北的紅葉之美！以下特別推薦備受鐵道迷和攝影控熱愛的三大岩手縣紅葉秘境小火車：
▍JR山田線 ▍
這是行駛於盛岡及宮古間的地方小火車，由於並非觀光列車、班次極少，又有秘境鐵道之稱，與流入宮古灣的閉伊川和國道106號線並行。秋天的紅葉美景總是吸引來許多攝影師追楓。JR山田線途中會經過位於平津戶站和川內站之間的大峠（おおとうげ）攔砂壩以及人工瀑布，想拍下「電車X紅葉X水庫瀑布」的絕景，只能自駕追楓或從平津戸站下車徒歩半小時左右自行喬位置拍照。
★最佳楓期：10月中旬～10月下旬
▍JR北上線 ▍
連結岩手縣北上站與秋田縣橫手站的地方鐵道。列車穿過山洞，從車窗近距離欣賞山巒秋色楓光最享受，尤其推薦錦秋湖附近的紅葉。拍攝點以列車通過紅色鐵橋景致最熱門。在安心湯田車站(ほっとゆだ駅)和湯田錦秋湖站(ゆだ錦秋湖駅)中間有錦秋湖鐵道展望台可以等候列車通過拍下美麗瞬間。
★最佳楓期：10月中旬～11月上旬
▍JR釜石線 ▍
行駛於花卷～釜石之間、全長約90公里的地方列車路線。期間限定的SL銀河號以國民作家宮澤賢治的代表作《銀河鐵道之夜》為主題形塑而成的4輛編制觀光列車。每逢入秋，不僅紅葉景致迷人，從綾織到遠野的黃金稻浪也令人心動。
★最佳楓期：10月下旬～11月上旬
請參考（保存版）岩手鍵盤賞楓全收錄 。
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