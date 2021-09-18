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復古又摩登！ 北海道「札幌錢湯」住一晚 轉型無人飯店體驗

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住在錢湯裡是什麼感覺？下次就去札幌體驗！　圖：株式会社MASSIVE SAPPORO／來源
住在錢湯裡是什麼感覺？下次就去札幌體驗！　圖：株式会社MASSIVE SAPPORO／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】札幌市內的錢湯「山鼻溫泉」於1964年開業，現已停業重新轉變為無人飯店！裏頭共有3間房間，每間最少可入住6位房客以上，適合家族或好友出遊包場。

▲旅館內擁有寬敞的泡湯空間。　圖：株式会社MASSIVE SAPPORO／來源
▲旅館內擁有寬敞的泡湯空間。　圖：株式会社MASSIVE SAPPORO／來源

最棒的是飯店內保留了錢湯的許多特徵，像是水龍頭的床頭燈、復古磁磚、更衣處等，最重要的就是在這裡還是可以泡到溫泉！想感受復古又摩登的住宿體驗，下次去北海道挑「山鼻温泉 屯田湯旅館」就對啦！

▲以水龍頭改造而成的床頭燈相當小巧可愛。　圖：株式会社MASSIVE SAPPORO／來源
▲以水龍頭改造而成的床頭燈相當小巧可愛。　圖：株式会社MASSIVE SAPPORO／來源

▲旅館內部留下許多過往錢湯的樣貌。　圖：株式会社MASSIVE SAPPORO／來源
▲旅館內部留下許多過往錢湯的樣貌。　圖：株式会社MASSIVE SAPPORO／來源

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溫泉 札幌 北海道

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