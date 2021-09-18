復古又摩登！ 北海道「札幌錢湯」住一晚 轉型無人飯店體驗
【旅奇傳媒/日本部報導】札幌市內的錢湯「山鼻溫泉」於1964年開業，現已停業重新轉變為無人飯店！裏頭共有3間房間，每間最少可入住6位房客以上，適合家族或好友出遊包場。
最棒的是飯店內保留了錢湯的許多特徵，像是水龍頭的床頭燈、復古磁磚、更衣處等，最重要的就是在這裡還是可以泡到溫泉！想感受復古又摩登的住宿體驗，下次去北海道挑「山鼻温泉 屯田湯旅館」就對啦！
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言