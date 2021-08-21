夏天「北海道薰衣草」景點！富良野富田農場 放眼望去紫色美景好浪漫

日本的普羅旺斯 北海道富良野與薰衣草

說起日本薰衣草名所，當屬北海道的富良野莫屬，而說起夏天到北海道玩，到富良野搭小火車賞薰衣草也是非常經典的行程之一。原生在法國，廣植於地中海一帶的薰衣草，最早其實在二戰前就已經來到北海道，只是當時是現在札幌郊區作為香料種植。然而因為二戰農作物不足的關係，薰衣草培植被限縮，直到戰後才再展開。昭和20年代，富良野當地人透過新聞報導，得知北海道適合培植薰衣草一事，便到札幌與當時主要營運培植薰衣草的曽田香料株式會社商議，在富良野這個地方大量種植薰衣草以產精油，因而為富良野與薰衣草結下不解之緣。

儘管一開始作為農作物，讓包括富良野一帶的北海道地區薰衣草種植面積廣達235公頃，而後卻因為日本工業化進程，而使得其農作培植規模逐漸縮減。昭和50年間，當地的薰衣草農家與當地政府單位同心協力開始轉型，走向觀光化之路，並也加上當時國鐵、當地新聞媒體等單位共同協力宣傳，才讓富良野有了今日薰衣草之鄉的地位。

2011年拍攝的薰衣草花田站。（圖片來源：路邊的露編）

如今在富良野一帶，能見到許多大大小小的薰衣草花田或農園，而其中最有名的，莫過於位於中富良野町的富田農場。每年夏天，JR會配合薰衣草花期，在JR富良野線上運行期間限定的觀光列車「富良野・美瑛Norokko號（富良野美瑛ノロッコ号）」，並開設臨時車站「薰衣草花田站（ラベンダー畑駅）」，方便來自國內外的觀光客到富田農場欣賞美麗的薰衣草花海。

一張國鐵日曆紫色花海照 富田農場的經典地位

前面簡單和大家提了富良野當地種植薰衣草的歷史，而看到這兒或許你正納悶，既然在富良野的薰衣草花田這麼多，又為什麼是富田農場最有名呢？那是因為當年登上日本國鐵（國家鐵路）日曆上，讓北海道薰衣草的美在日本國內傳開的那一片紫色花海，就是富田農場的薰衣草花田。

當年登上國鐵月曆的富田農場薰衣草花田照。（圖片截自富田農場）

富田農場的主人其實是福井出身，後來來到富良野這裡開闢農場，跟著種植薰衣草，見證了當地的薰衣草農業興衰，並跟進了薰衣草觀光化的轉型。而在照片登上國鐵月曆後，便開始有一些國內觀光客造訪富田農場，也使之成為富良野薰衣草之名所。

現在的富田農場中，不僅能見到浪漫又療癒芬芳的薰衣草花田，還種植了許多不同的花卉，夏日盛開時行程宛如彩虹一般的花海。

除了花海之外，富田農場也積極開發薰衣草周邊商品，從最初的旅行用薰衣草香包，到後來先後取得了化妝品製造及肥皂製造的資格，研發自家品牌的薰衣草香水、薰衣草香皂，更獲得了南法薰衣草生產者組織（南フランスのラベンダー生産者組織）的認可，並吸引包括英國皇室、日本皇室等光臨參觀。

富良野薰衣草的花期，主要還是以7月中下旬為佳觀賞期。為了讓非夏季季節中也能有薰衣草盛開，富田農場中亦整備有溫室花房，在其中培育比較早開的薰衣草。

而位於山坡地上的富田農場，登高處可遠眺中富良野景色，以及背後雄大的十勝岳連峰美景。夏天風吹過，帶著薰衣草花香，十分療癒。

如果你也曾經嚮往要到法國的普羅旺斯看薰衣草花田，或是喜歡薰衣草那柔和療癒的香味，那麼有機會到日本玩時，不妨考慮到北海道富良野走走，因為在這裡絕對能滿足你賞薰衣草的願望，從富田農場開始。

富田農場TOMITA FARM（富田ファーム）

地址：北海道中富良野町基線北15号

交通：JR富良野線 薰衣草花田站（夏日限定富良野・美瑛Norokko號臨時站）

官方網站

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