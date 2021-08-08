快訊

東奧閉幕／大陸最後一天金牌掛零 美國39金確定連3屆排名榜首

影／雨炸南投走山！居民睡夢中被驚醒 天亮一看嚇壞

感受北國「積丹藍」　勇闖北海道曾是女人禁地的自然絕景

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲根據腳程不同，單趟約徒步20～30分就能走完北海道的神威岬步道。 　圖：寫真AC／來源
▲根據腳程不同，單趟約徒步20～30分就能走完北海道的神威岬步道。 　圖：寫真AC／來源

【旅奇傳媒/記者-張語柔】北海道積丹半島的碧海藍天有著屬於自己的獨特色票，被稱為「積丹藍」。半島尖端的「神威岬」是日本百選海岸之一，名稱由愛努語的「神靈之海岬」音譯而來，懸崖盡頭林立著奇岩，其中一柱擎天的就是被選為北海道遺產的「神威岩」。

▲神威岩矗立在半島最尖端，周圍廣闊日本海美景圍繞。 　圖：寫真AC／來源
▲神威岩矗立在半島最尖端，周圍廣闊日本海美景圍繞。 　圖：寫真AC／來源

女性來到這裡，看到入口看板的「女人禁制之地」可別嚇一跳，大大方方走進去吧！原來古時候當地是女性禁地，認為女性會招致船難等災害，直到江戶末期才解禁，現在能不受拘束享受這片美景，真是太幸福啦。

如何前往：新千歲機場自駕約3小時，或由余市搭乘巴士前往。

▲如今不分性別，所有人都能前往神威岬追美景！ 　圖：寫真AC／來源
▲如今不分性別，所有人都能前往神威岬追美景！ 　圖：寫真AC／來源

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

北海道 美景 機場

延伸閱讀

3女戰爭多年未停！蕭大陸到底有何過人之處？

《黃金神威》即將邁入最終章 全話網路免費公開

北海道深海物種激似「鮭魚壽司」 網友笑：想吃壽司了

吳淡如花台幣20萬買老旅館 房子被誤拆「其實很高興」

相關新聞

感受北國「積丹藍」　勇闖北海道曾是女人禁地的自然絕景

北海道積丹半島的碧海藍天有著屬於自己的獨特色票，被稱為「積丹藍」。半島尖端的「神威岬」是日本百選海岸之一，其中一柱擎天的就是被選為北海道遺產的「神威岩」。

疫後來場獨特「日本東北自駕旅」！4大景點推薦 走訪自311重生的陸前高田

寫在出發之前：陸前高田是什麼地方？ 位於岩手縣東南部的陸前高田市，是個海邊城市，南邊接壤的是宮城縣的氣仙沼市，也是日本三陸海岸之陸前海岸北部的重要城市。海岸線為三陸海岸特有的谷灣地形，擁有非常美

北海道療癒之旅！ 台灣女子「葡萄酒莊住一晚」 農泊體驗旅行有樂趣

說起北海道和酒莊，也許大家很容易會想到晨間劇《阿政與愛莉》的余市威士忌酒莊NIKKA WHISKY余市蒸餾所。不過你知道在北海道的仁木有一座葡萄酒莊園「NIKI Hills Winery」，結合了葡萄

「無印良品」進駐福島核災區！ 日本首間公路休息站門市浪江町開幕

進駐福島復興之象徵地 MUJI道之站浪江開幕 作為自社「良品計畫」之一，無印良品於今年（2021）3月20日，在福島核災區浪江町的公路休息站「道之站 浪江（道の駅 なみえ）」中開設門市，這也是無

【認識日本極上美食特輯：常磐海產】福島相馬市：野馬追聞名的饕客天堂

熠熠光之海的相馬 傳統自然美食兼具 福島濱通南部有福島最大的城鎮「磐城市」，而北部的相雙區中的「相馬市」，是個因傳統祭典活動「相馬野馬追」非常聞名的地方。依山傍海，相馬市一樣擁有非常宜人的氣候，

重現鬼滅之刃場景！66年溫泉飯店竟有「無限城」真實版

近期一座位於日本福島縣蘆之牧溫泉的老字號旅館「大川莊」，再度於網路上引起網友熱議。只因為館內大廳的浮動舞台，極為相似爆紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。