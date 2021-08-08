感受北國「積丹藍」 勇闖北海道曾是女人禁地的自然絕景
【旅奇傳媒/記者-張語柔】北海道積丹半島的碧海藍天有著屬於自己的獨特色票，被稱為「積丹藍」。半島尖端的「神威岬」是日本百選海岸之一，名稱由愛努語的「神靈之海岬」音譯而來，懸崖盡頭林立著奇岩，其中一柱擎天的就是被選為北海道遺產的「神威岩」。
女性來到這裡，看到入口看板的「女人禁制之地」可別嚇一跳，大大方方走進去吧！原來古時候當地是女性禁地，認為女性會招致船難等災害，直到江戶末期才解禁，現在能不受拘束享受這片美景，真是太幸福啦。
如何前往：新千歲機場自駕約3小時，或由余市搭乘巴士前往。
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