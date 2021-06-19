疫後來場獨特「日本東北自駕旅」！4大景點推薦 走訪自311重生的陸前高田

寫在出發之前：陸前高田是什麼地方？

位於岩手縣東南部的陸前高田市，是個海邊城市，南邊接壤的是宮城縣的氣仙沼市，也是日本三陸海岸之陸前海岸北部的重要城市。海岸線為三陸海岸特有的谷灣地形，擁有非常美麗的沙灘及名景「高田松原」，也是日本陸中海岸國立公園的南玄關口。雖然是在東北，但年均溫超過10攝氏度，陸前高田不僅能見到棕櫚樹，也產枇杷，可說是岩手縣內最溫暖的地方。

然而2011年的311東日本大地震引發的海嘯，讓這座海濱城市中心遭受嚴重破壞，市內7成住民受災，而境內的車站及鐵路線皆嚴重毀損。

圖片來源：維基百科

在311的大海嘯中，陸前高田的名勝「高田松原」也基本全軍覆沒，但卻有一顆松樹屹立不搖，被稱為「奇蹟的一本松」而名揚日本全國，對於當時遭受震災打擊的東北，可說是希望的象徵。如今即便松樹已枯，卻依然被保留，亦成了震災後遺留下來的痕跡。當然被害的高田松原如今也慢慢再重新植樹，希望能恢復原來美麗的海岸森林的同時，亦維持水土。

而這次，就趁著災後十年的這一重要時刻，一起從岩手的八幡平租車出發一日遊，去探探今天的陸前高田的狀況吧！

自駕行程推薦

八幡平（住宿）⇔ 遠野 ⇔ 陸前高田 ⇔ 一之關・平泉（住宿）

＊反向也OK喔！

推薦景點 公路休息站「遠野風之丘」

說起岩手的遠野，就會不得不說到日本怪談，因為像在台灣的大家也都蠻熟悉的「河童」和「廁所的花子」等怪談故事，都是源自遠野。今年（2021）4月，這裡重新開幕了公路休息站「道の駅 遠野風之丘」，採用木造裝潢設計，看起來時尚不說，更帶著木頭特有的香氣。而在這裡除了可以購買到遠野的各式名產外，也附設使用在地食材的餐廳，無論是在旅程的一開始還是途中，都是補充能量休息的不錯之所。

公路休息站「遠野風之丘」門口的HELLOKITTY是河童造型唷。

休息站中能見到各式各樣當地新鮮蔬果，這些都是附近的農家每天送來的新鮮食材，價錢也非常划算。

公路休息站「遠野風之丘」（道の駅 遠野風の丘）

地址：岩手県遠野市綾織町新里8地割2番地1

電話：0198-62-0888（自駕可輸入導航喔）

營業時間：全年無休，冬季8：30~17：30，夏季營業時間延長為18:00。

官方網站

推薦景點 東日本大地震海嘯傳承館

出發前和大家介紹過，2011年311大地震引起的海嘯，使得陸前高田的市街一夕之間完全變了樣。如今雖然已自災害中慢慢重建，但為了警惕大家，岩手縣政府在這裡建立了一座「東日本大地震海嘯傳承館」，也稱作「岩手海嘯紀念館」，並於2019年9月開放。

館內展示了關於日本三陸地區的海嘯歷史、2011年的災害的實際情況、從中汲取的教訓及災後的推進復興計畫。小編雖然不是在地的居民，但是看到當事者的文章、實際的照片及影片，也深深感受到了面對天災時的無力感，卻也很欣慰在地民眾並未放棄希望，而仍在努力復興這個地方。

紀念館外，有條直直通往海岸的道路，兩側和眼前的一望無際，讓人無法想像這裡10年前樓房林立的熱鬧的熱鬧景象。在為海嘯吞沒後，如今這裡被改建為成紀念公園。

東日本大地震海嘯傳承館（東日本大震災津波伝承館）

地址：岩手県陸前高田市気仙町字土手影180番地

電話：0192-47-4455

開館時間：9:00〜17:00

公休日：12/29～1/3休館

官方網站

推薦景點 和民有機農業樂園

說到「和民」，大家是不是都有會想到居酒屋呢？沒錯！就是那個「和民」。東日本大震災災後十年，「和民」與「陸前高田市」合作，以推廣地方再生為目標，規劃了20年的有機農業樂園計畫。從農、牧場、工坊、商店、餐廳、住宿到發電設施，望能打造以有機為主旨的新世代農業樂園。

這座有機農業樂園，在2021年4月29日剛開幕，讓人很難不期待20年後它全境竣工的樣子。雖然還是在建設中，但是部分設施已提供服務。

例如樂園內有免費的休息區及BBQ會場，大家可以在服務中心購買食材，直接來這邊烤肉喔！

和民有機農業樂園（ワタミオーガニックランド）

地址：岩手県陸前高田市気仙町土手影309

電話：0192-53-2107

營業時間：平日11:00~17:00、假日11:00~18:00

定休日：星期三

官方網站

推薦景點 陸前高田 發酵公園 CAMOCY

陸前高田 發酵公園 CAMOCY設施的所在地，因為地下水資源豐富，從江戶時代起就以酒、醬油等發酵釀造業而興盛。設施的名稱COMOCY的發音，跟日文的「醸し」是一樣的。

設施內集結了不同發酵素材的店，包括麵包、發酵食材餐廳（例如納豆、豆腐等）、手工啤酒及巧克力！其中小編驚訝發現——原來巧克力的可可豆是果實發酵過後才取得的。

CAMOCY裡面的日式定食屋「發酵食堂YAGISAWA」，用餐可以任選2份主菜＋沙拉＋五穀飯跟湯品，只要 900日幣。最近為了感謝台灣，還特別準備了使用台灣鳳梨的餐點——左上的鳳梨沙瓦跟右上的糖醋鳳梨雞。身為台灣人當然要捧場一下。

CAMOCY陸前高田發酵公園（CAMOCY陸前高田発酵パーク）

地址：岩手県陸前高田市気仙町74-1

定休日：星期二

營業時間：11:00-18:00（部分店鋪營業至21:00）

官方網站

這次推薦的路線早上9點出發，大概在下午17〜18點左右可以抵達住宿地方，適合安排在旅途中的一日行程。如果住宿在八幡平，隔天還可以來個戶外體驗；若住宿在一之關或平泉，則可以來個世界遺產的歷史之旅，也是不錯的選擇。

東北地區很大，還有許多待人探索的地方，例如像這次的目的地「陸前高田」，災後重生的全新開始帶給訪客許多新的感受。想要來點不一樣的東北自駕旅行，那就參考看看吧。

原圖片、資料來源：玩轉八幡平ー東北岩手縣旅遊粉絲團

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