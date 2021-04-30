快訊

吳怡農是傀儡主委？網瘋傳登記時趙介佑家人陪伴照

台灣變地球最危險地方！經濟學人憂：台海煙硝釀災難

「無印良品」進駐福島核災區！ 日本首間公路休息站門市浪江町開幕

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
無印良品進駐福島核災區 日本首間公路休息站門市浪江町開設
無印良品進駐福島核災區 日本首間公路休息站門市浪江町開設

進駐福島復興之象徵地 MUJI道之站浪江開幕

作為自社「良品計畫」之一，無印良品於今年（2021）3月20日，在福島核災區浪江町的公路休息站「道之站 浪江（道の駅 なみえ）」中開設門市，這也是無印良品在日本的第一家公路休息站門市。開設於2020年8月的「道之站 浪江（道の駅 なみえ）」，是浪江町乃至福島災後復興的重要里程象徵，如今有無印良品進駐，為當地再添新的生命力。

萬人小鎮浪江町 如今2千人不到

若之前有看過JAPANKURU關於「常磐海產」的系列報導，想必對於福島縣濱通已有一定概念。浪江町所在的位置，位於專題中主力介紹的相馬與磐城之間的「雙葉郡」，是311大地震的重災區，且因距離福島第一核電站20公里以內，亦一度因核災影響全境居民撤離。儘管2017年（平成29年）3月31日，除了「歸返困難區域」外，浪江町全境解除避難警戒，「歸返困難區」依然佔了很大部分面積。

而311震災時，當地人口約21,500人，現在戶籍登錄在簿的為17,000人，實際返回居住境內的只有約1,500人。其他居民，散落在福島縣內外避難。據官方於2020年（令和2年）9月調查顯示，有高達50.4%的原居民表示，不打算再回到浪江町居住。

儘管如此，浪江町當地依然需要重振復興。而無印良品的進駐，同時也希望當地居民一起，為地方重建貢獻心力。

公路休息站浪江 再見當地美食特產

無印良品在道之站浪江的門市商品，以「生活基本用品」為主要選物概念，販售包括自家的人氣品項速食咖哩包、居家打掃用具、天然素材製造的貼身衣褲等。除了無印良品，在道之站浪江（道の駅なみえ）中，也能見到當地的特產及美食，像很有打卡賣相的芭菲「浪江天空」，還有有點怪奇的「炒麵霜淇淋」。

常磐海產之復興 請戶漁港去年再開

值得一提的是，浪江町的請戶漁港，過去作為「常磐海產」的重要出產漁港之一，請戶漁港已在2020年4月再開，當然和相馬及磐城一樣，同時對所捕獲的魚貨進行「試驗操業」。而在道之站浪江中，也能嚐到或購買請戶產的吻仔魚料理及特產，這對於浪江町以及福島漁業的重建，都是非常指標性的一步吧。

無印良品 道之站浪江店（無印良品 道の駅なみえ）

地址：福島県双葉郡浪江町幾世橋知命寺60

營業時間：10:00～18:00

公休日：每月最後一個週三公休

官方網站

延伸閱讀：星巴克粉絲注意！STARBUCKS日本25週年紀念特別限定商品第一彈登場

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公路 星巴克 咖哩

延伸閱讀

日台僑肯定美日峰會提台灣 籲訂日版台灣關係法

黃金週泡湯！日本首相三度發布緊急事態 涵蓋東京、大阪、京都和兵庫

日本F2戰機空中擦撞 零件掉落山區無人受傷

相互算計並各取所需 日媒揭美日峰會秘辛

相關新聞

「無印良品」進駐福島核災區！ 日本首間公路休息站門市浪江町開幕

進駐福島復興之象徵地 MUJI道之站浪江開幕 作為自社「良品計畫」之一，無印良品於今年（2021）3月20日，在福島核災區浪江町的公路休息站「道之站 浪江（道の駅 なみえ）」中開設門市，這也是無

【認識日本極上美食特輯：常磐海產】福島相馬市：野馬追聞名的饕客天堂

熠熠光之海的相馬 傳統自然美食兼具 福島濱通南部有福島最大的城鎮「磐城市」，而北部的相雙區中的「相馬市」，是個因傳統祭典活動「相馬野馬追」非常聞名的地方。依山傍海，相馬市一樣擁有非常宜人的氣候，

重現鬼滅之刃場景！66年溫泉飯店竟有「無限城」真實版

近期一座位於日本福島縣蘆之牧溫泉的老字號旅館「大川莊」，再度於網路上引起網友熱議。只因為館內大廳的浮動舞台，極為相似爆紅...

仙台名物魚板自己烤！ 來位在商店街的「阿部蒲鉾店」玩耍吧

「阿部蒲鉾店」本店位在仙台商店街內，從仙台站往商店街的方向走，徒步約8分鐘，外觀顯眼好認！ 店舖外觀 烤魚板在店家的地下1樓，在櫃台付錢後就會被店員帶去地下的小房間。一支魚板為250日

一輩子一定要看一次！ 立山黑部上山必備先收藏 四大交通票券總整理

日本的春天除了櫻花以外，旅客們最引頸期盼的就是立山黑部開山了！位於北陸地方的立山黑部，是由立山和黑部兩個區域所組成，也有人稱為黑部立山，每年僅在4月中到11月底開放觀光，壯觀的雪牆、水壩和雪景，是一輩子一定要看一次的風景，一起來看看黑部立山的交通、景點怎麼玩吧！

雪壁高15公尺！立山黑部開山了　雪之大谷卻沒有人

一年一度的日本「立山黑部開山儀式」於4月15日正式登場，今年的雪壁高度為15公尺，雖較去年略低1公尺，但仍不減壯觀。但是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。