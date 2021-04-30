「無印良品」進駐福島核災區！ 日本首間公路休息站門市浪江町開幕

進駐福島復興之象徵地 MUJI道之站浪江開幕

作為自社「良品計畫」之一，無印良品於今年（2021）3月20日，在福島核災區浪江町的公路休息站「道之站 浪江（道の駅 なみえ）」中開設門市，這也是無印良品在日本的第一家公路休息站門市。開設於2020年8月的「道之站 浪江（道の駅 なみえ）」，是浪江町乃至福島災後復興的重要里程象徵，如今有無印良品進駐，為當地再添新的生命力。

萬人小鎮浪江町 如今2千人不到

若之前有看過JAPANKURU關於「常磐海產」的系列報導，想必對於福島縣濱通已有一定概念。浪江町所在的位置，位於專題中主力介紹的相馬與磐城之間的「雙葉郡」，是311大地震的重災區，且因距離福島第一核電站20公里以內，亦一度因核災影響全境居民撤離。儘管2017年（平成29年）3月31日，除了「歸返困難區域」外，浪江町全境解除避難警戒，「歸返困難區」依然佔了很大部分面積。

而311震災時，當地人口約21,500人，現在戶籍登錄在簿的為17,000人，實際返回居住境內的只有約1,500人。其他居民，散落在福島縣內外避難。據官方於2020年（令和2年）9月調查顯示，有高達50.4%的原居民表示，不打算再回到浪江町居住。

儘管如此，浪江町當地依然需要重振復興。而無印良品的進駐，同時也希望當地居民一起，為地方重建貢獻心力。

公路休息站浪江 再見當地美食特產

無印良品在道之站浪江的門市商品，以「生活基本用品」為主要選物概念，販售包括自家的人氣品項速食咖哩包、居家打掃用具、天然素材製造的貼身衣褲等。除了無印良品，在道之站浪江（道の駅なみえ）中，也能見到當地的特產及美食，像很有打卡賣相的芭菲「浪江天空」，還有有點怪奇的「炒麵霜淇淋」。

常磐海產之復興 請戶漁港去年再開

值得一提的是，浪江町的請戶漁港，過去作為「常磐海產」的重要出產漁港之一，請戶漁港已在2020年4月再開，當然和相馬及磐城一樣，同時對所捕獲的魚貨進行「試驗操業」。而在道之站浪江中，也能嚐到或購買請戶產的吻仔魚料理及特產，這對於浪江町以及福島漁業的重建，都是非常指標性的一步吧。

無印良品 道之站浪江店（無印良品 道の駅なみえ）

地址：福島県双葉郡浪江町幾世橋知命寺60

營業時間：10:00～18:00

公休日：每月最後一個週三公休

官方網站

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