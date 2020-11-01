【認識日本極上美食特輯：常磐海產】福島相馬市：野馬追聞名的饕客天堂

熠熠光之海的相馬 傳統自然美食兼具

福島濱通南部有福島最大的城鎮「磐城市」，而北部的相雙區中的「相馬市」，是個因傳統祭典活動「相馬野馬追」非常聞名的地方。依山傍海，相馬市一樣擁有非常宜人的氣候，夏涼冬暖。即便福島北部總是給人冬雪靄靄的印象，但相馬的冬天卻是不下雪的，非常適合居住。

而這樣的地理位置及地形，也賦予了相馬特別的自然景觀——在這裡的「松川浦縣立自然公園」中，可見到福島海岸線上唯一的潟湖，是日本百景之一。因海灣被沙洲封閉而形成的潟湖，景觀特別，與海相隔的水域上能見到零散島嶼，乍看之下與日本三景的「松島」神似，因而松川浦也有著「小松島」之稱。松川浦的潟湖，無論是日出時晨光下水面熠熠生輝的樣子，還是日落時晚霞染紅水面的樣子，都是非常值得一賞的絕景。而潟湖作為天然濕地，是不少稀有物種的家園，也是非常優良的候鳥棲息地。

松川浦（文字島）。

相馬野馬追 恍若回到日本戰國時代

相馬這個地名的由來，主要來自從700多年前的鐮倉時代到明治維新時，在當地都擁有強大勢力的武家望族「相馬氏」。而這個地方，更保留了日本全國聞名的重要無形民俗文化財「相馬野馬追」這一傳統活動。所謂的野馬追，據說古時候是一種軍事訓練，透過將野馬放生模擬為敵軍，好讓兵卒們練習追拿敵人。而被擒下的野馬，也將成為祭品獻給上天，並同時會有祭祀的儀式。

野馬追時那激烈奔騰的景象，真猶如回到戰國時代一般，駕馬擒馬的武士身手矯健，駿馬奔騰時的躍動，聲聲馬蹄撼動人心，真有沙場壯闊之感——相馬野馬追就是如此豪情的傳統體驗。

相馬野馬追武士進場隊伍。（圖片來源：相馬觀光導遊）

宛若重現戰國時代野馬追的場景。

相馬有名的松葉蟹。

北寄貝飯。

山珍海味滿載的好滋味

相馬市當地的飲食，有山珍也有海味，誰也不讓誰。喜歡品嚐「山之味」，那就不能錯過在國際大會上拿過金賞的米、在日本全國品評會上4次獲得最優秀獎的醬油，還有自然養雞法培育的雞蛋等，這些都是日本國內絕佳的美味。除此之外，相馬也種有的莓果、梨子等多種水果，想要體驗採果也不是問題。

若要說到「海之味」，當然不能不說道我們這次介紹的主角「常磐海產」囉。和磐城一樣作為「常磐海產」的重要產地之一，相馬海鮮的美味與好品質，自然也是不在話下的。從扁魚、鰈魚、玉筋魚（小女子）、鮟糠魚、鱧魚等珍稀魚種，到章魚、北寄貝、螺貝、松葉蟹等各式各樣新鮮海產，都可以在相馬當地的餐廳、旅館等地方嚐到。

在相馬的常磐海產中最特別的，當屬來自松川浦的青海苔了。在潟湖中養殖而成，松川浦的青海苔無論搭配味噌湯、炸成天婦羅，還是泡醋漬都十分美味。而若來到松川浦，能見到潟湖水面上立著的一根根竹竿——那便是一片「青海苔田」，而每年冬末春初青海苔收成時，竹竿間的網子上將攀滿青海苔，讓松川浦猶如鋪上青絨毯似的，亦是非常難得的景色之一。

相馬市松川浦青海苔養殖場。

運動觀光推進 國際級的高爾夫球場

或許是因為有野馬追這樣的激烈傳統活動，讓相馬瀰漫著「運動氣息」。相馬市正積極推動「運動觀光」，並在市內開設不少可多人同樂的運動設施。例如相馬市內有座國際公園高爾夫球協會認證的高爾夫球場「松川浦公園高爾夫球場」，囊括9片球場、81桿洞，且還能遠眺松川浦縣立自然公園的風景。不僅如此，市內的「光陽足球場」兼具天然草坪球場，及國際足球協會FIFA和JFA日本足球協會公認的人工草坪球場，也是足球運動絕佳的場所：而市內還有網球場座落，這舖了沙的人工草坪球場上，照明設備非常完備，因而想要夜訓也是沒問題的。若只是一般人，在相馬市中也能找到不少專業卻價格合理的運動場，例如喜歡壘球的話，這裡也有一年四季都可使用的壘球場可試身手等。

松川浦公園高爾夫球場。

好景、文化、美食的完美平衡 濱通兩地很精彩

溫和宜居的氣候、來自大自然的山珍海味、悠久卻各有特色的歷史文化⋯⋯

同樣位於福島海邊濱通的磐城市和相馬市，雖然擁有各自不同的濱通特色和文化，卻都擁有大海給予的好滋味。我們的「常磐海產」專題，終於要讓進入主樂章囉！下一章我們將帶大家先到磐城市，實際走訪當地魚市場、觀光景點，以及可以嚐到常磐海產的店家，看看究竟在磐城市可以吃到什麼樣海鮮、什麼樣的料理，同時了解在震災之後，面對核災影響、民眾的擔憂等，當地漁業業者有什麼樣的對策和心情等。

關於常磐海產的故事，未完待續。

延伸閱讀：【日本極上美食之常磐海產特輯】02 福島磐城市：從煤城到扶桑花女孩

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