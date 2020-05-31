仙台名物魚板自己烤～來位在商店街的「阿部蒲鉾店」玩耍吧！

「阿部蒲鉾店」本店位在仙台商店街內，從仙台站往商店街的方向走，徒步約8分鐘，外觀顯眼好認！

店舖外觀

烤魚板在店家的地下1樓，在櫃台付錢後就會被店員帶去地下的小房間。一支魚板為250日圓（含稅）。

接著烤魚板就是重頭戲啦～看似小小的魚板，但因為擺在鐵架上要烤勻基本上是不可能的，烤到有點焦、有點漸層剛剛好。

一次烤兩支（共500日圓）

店員說說右邊那個樣子剛剛好，不過口感喜好每人本來不一樣，生吃也沒有問題，想烤多久都自己拿捏即可。

熱騰騰的烤魚板出爐～～

阿部蒲鉾店除了烤魚板，炸葫蘆(ひょうたん揚げ)也是來仙台的旅客人手一支的仙台名物，同樣是以魚漿為基底，只是炸成葫蘆狀，可以邊走邊吃，非常方便。

販賣處位在店門外右邊的窗口

炸葫蘆配上商店街的馬路當背景，是不是很符合IG網美打卡方式呢～

仙台跟泰國直航航班2019年10月要再開了！

店內也有各種土產可以選擇

直接在店內享用的話可獲得茶水一份XD

可以帶回台灣嗎？

買了這些土產，會懷疑這些東西能不能帶回台灣吧～答案是可以的喔！但如果是需要冷藏的，記得買保冷袋並在搭飛機當天買最好（注意保冷袋的有效時間）。

※關於數量或對使用食材有疑慮的話，建議回台灣時在海關處主動申報詢問

來仙台時排個時間在商店街逛逛順便烤片魚板跟吃炸葫蘆，其實一次吃了這兩個還蠻有飽足感的喔XD）

追蹤阿部蒲鉾店的IG吧~

阿部蒲鉾店本店

・地址：仙台市青葉区中央2-3-18

・電話：022-221-7121

・營業時間：10:00-19:00（1/15～2/28到18:00）

・官網：www.abekama.co.jp

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