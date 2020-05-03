一輩子一定要看一次！ 立山黑部上山必備先收藏 四大交通票券總整理

日本的春天除了櫻花以外，旅客們最引頸期盼的就是立山黑部開山了！位於北陸地方的立山黑部，是由立山和黑部兩個區域所組成，也有人稱為黑部立山，每年僅在4月中到11月底開放觀光，壯觀的雪牆、水壩和雪景，是一輩子一定要看一次的風景，一起來看看黑部立山的交通、景點怎麼玩吧！

立山黑部登山路線

阿爾卑斯路線

阿爾卑斯路線。 圖／FunTime

黑部立山多樣的交通工具也是它的特別之處，從鐵道、無軌電車到纜車、索道，不回頭的登山路線是黑部立山最知名的玩法，由於黑部立山的飛驒山脈有「北阿爾卑斯山之稱」，這條路線也被稱為「立山黑部的阿爾卑斯路線」，從富山到信濃大町，一路搭乘鐵道→電車→巴士→無軌電車→纜車→斜面電車→步行經黑部湖後→搭乘巴士下山，或是反過來由信濃大町進、富山出，沿途不斷更換各種特殊交通工具，是個超特別的體驗！

立山黑部交通價目表

立山黑部交通價目表。 圖／FunTime

如何規劃登山行程

了解黑部立山這條阿爾卑斯山路線後，就要來規劃登山行程啦！這條路線的特色就是不斷更換交通工具，搭乘、步行時間，再加上景點散步、覓食的停留時間，全程就會需要6～8個小時，因此喜歡慢遊或是另有其他行程的旅客，就需要不同的規劃，大致上會有以下三種型態：

當日穿越

最經典的遊黑部立山方式，可以從信濃大町或富山出發，一天搭乘所有交通工具玩完立山黑部。

優點：整路的景觀都能欣賞到，也能完整搭乘所有不同的交通工具，節省時間去更多地方玩。

缺點：無法在每個喜歡的景點長時間停留，且需要考慮行李運送的問題。

山上過夜

喜歡慢慢遊覽，要在黑部立山每個景點都悠閒停留的話，可以考慮在山上過夜，不過立山黑部的飯店不多，主要大都在彌陀原和室堂兩處。

優點：可以慢慢享受被雪白山林包圍，晚上還能看見滿天星斗，整路的風景和交通工具都能完整體驗。

缺點：山上的飯店價格通常較貴，遇到旺季可能須提早預訂才有空房，同時也要考慮行李運送的問題。

原路折返

若只打算花半天的時間玩黑部立山，可以走原路折返的路線，從富山上山的旅客可以在室堂和黑部湖停留；從信澤大町出發則可以在黑部水庫下車後，散步到黑部湖再折返。

優點：留有更多時間去不同地方旅行，且不用擔心行李問題。

缺點：行程較趕，也沒辦法完整體驗阿爾卑斯路線。

立山黑部必備4大交通票券

想一路體驗黑部立山的各式交通工具，阿爾卑斯路線單程票，再加上上山前的交通，價格不斐，這時候就會需要立山黑部的交通票券啦～但是黑部立山的交通套票動輒17,000日圓起跳，因此該如何在眾多款式之中選擇最適合自己、能省到最多錢的票種，就需要做很多功課了，不過不用擔心，小編幫你整理好了，一起來看看吧！

立山黑部&高山&松本周遊券

立山黑部&高山&松本周遊券。 圖／FunTime

這張立山黑部&高山&松本周遊券是JR針對外國遊客發行的票券，從名古屋出發，可以無限次搭乘路線上的JR在來線、特急還有立山黑部路線全線，JR在來線的普通車可以乘坐4次指定席。搭乘黑部立山線時還可付費購買行李運送服務，免去攜帶大件行李的困擾，適合打算從名古屋前往黑部立山的旅客，來回還可以走不同路線，順道在當地遊覽一番。

路線：名古屋－松本－信濃大町、名古屋－高山－富山、黑部立山全線

有效期間：連續5日

販售期間：2/1～11/6（每年略有不同）

購買方式：

1.一個月前在JR官網預約，到JR東海位於東京、品川、新橫濱、名古屋、京都、新大阪、關西機場等車站，以及名古屋中部國際機場Central Japan Travel Center的窗口領取。

2.向國外（包括台灣）的旅行社購買MCO兌換券，三個月內到JR東海位於東京、品川、新橫濱、名古屋、京都、新大阪、關西機場等車站，以及名古屋中部國際機場Central Japan Travel Center的窗口領取

3.直接在東京、品川、新橫濱、名古屋、京都、新大阪、關西機場等車站，以及名古屋中部國際機場Central Japan Travel Center 等窗口購買。

價格：

向國外（包括台灣）的旅行社購買：成人17,830日圓、6-11歲兒童：8,910日圓

自日本國內的車站等或是線上購買：成人18,850日圓、6-11歲兒童：9,420日圓

詳細資訊見Tourist Pass官網

立山黑部套票

立山黑部套票的使用方式和一般周遊券不大相同，分成去程票、回程票和自由乘降區間（信濃大町～富山）三個部分，購買時就要決定好起（終）點，且在去、回程段只能單向前進，去程與回程各可以使用1次特急指定席。起（終）點有靜岡、濱松、名古屋、岐阜、京都、大阪等城市可以選擇，不同城市出發的路線、票價也會有所不同，不過都能無限次數搭乘黑部立山全線各種交通工具。抵達名古屋後，則有飛驒以及白鷺兩條路線：

飛驒路線

飛驒路線。 圖／FunTime

路線：名古屋─岐阜─飛驒─富山─信濃大町─松本─洗馬─中津川─名古屋

有效期間：連續8日

購買方式：可於出發車站（靜岡、濱松、名古屋、岐阜、京都、大阪等）及周邊主要JR車站窗口購買

價格（名古屋出發）：成人18,950日圓、兒童9,540日圓

白鷺路線

白鷺路線。 圖／FunTime

路線：名古屋─岐阜─米原─金澤─富山─信濃大町─松本─洗馬─中津川─名古屋

有效期間：連續8日

販售期間：4/1～11/23（每年略有不同）

購買方式：可於出發車站（靜岡、濱松、名古屋、岐阜、京都、大阪等）及周邊主要JR車站窗口購買

價格（名古屋出發）：成人22,250日圓、兒童11,180日圓

詳細資訊見JR東海官網

北陸拱型鐵路周遊券

北陸拱型鐵路周遊券。 圖／FunTime

北陸拱型鐵路周遊券是「JR 東日本」及「JR 西日本」兩家公司合作、專為外國旅客推出的，可不限次數搭乘區間內的北陸新幹線（東京～金澤）、特快、普通（包含快速）列車的普通車廂指定座席（「HARUKA」為非指定座席）及東京單軌電車全線，使用範圍非常大，如果想一路從京阪，經由黑部立山玩到東京，一定要買這張！不過你有沒有發現路線圖上沒有黑部立山線？別緊張～小編接下來就要來介紹和這張周遊券一起使用的「立山黑部加購票」啦！

小編小提醒：這張北陸拱型鐵路周遊券是無法搭乘東海道、山陽新幹線的，要注意哦～

路線：關西機場─大阪─京都─金澤─富山─長野─東京─成田機場

有效期間：連續7日

販售期間：全年

購買方式：

1.向國外（包括台灣）的旅行社購買兌換證，三個月內到關西機場、羽田機場、成田機場、京都、大阪、金澤、東京等車站窗口填寫申請書，連同兌換證、護照一起出示兌換。

2.入境日本前，在官網購買兌換證，印出電子郵件，三個月內關西機場、羽田機場、成田機場、京都、大阪、金澤、東京等車站窗口填寫申請書，連同兌換證、護照一起出示兌換。

於關西機場、羽田機場、成田機場、京都、大阪、金澤、東京等車站窗口填寫申請書，並出示護照購買。

價格：

向國外（包括台灣）的旅行社購買、線上購買：成人24,440日圓、6-11歲兒童12,220日圓

在日本國內購買：成人25,460日圓、6-11歲兒童12,730日圓

詳細資訊見北陸拱型鐵路周遊券官網

立山黑部加購票

立山黑部加購票。 圖／FunTime

購買北陸拱型鐵路周遊券、又想到黑部立山玩的朋友們有福啦～這張立山黑部加購票，配合北陸拱型鐵路周遊券使用，就可以搭乘黑部立山全線的交通工具，比起購買電鐵富山⇔長野車站的單程票，只要在搭乘的前一天預先購買這張家購票，就能立刻省下2,660日圓！

路線：JR長野站、信濃大町站⇒電鐵富山站，或是電鐵富山站⇒JR信濃大町站、長野站（僅能擇一方向，不可來回使用或中途折返）

有效期間：連續5日

販售期間：4/13～11/5（僅販售至使用前一日）

購買方式：於羽田機場、成田機場、京都、大阪、金澤、東京等車站窗口購買。

價格：成人9,800日圓、兒童4,900日圓

詳細資訊見北陸拱型鐵路周遊券官網

立山黑部交通票券比較

立山黑部交通票券比較。 圖／FunTime

小編小提醒：北陸拱型鐵路周遊券、立山黑部加購票，非常推薦搭配使用喔！

立山黑部景點

雪牆

來到黑部立山的大部分旅客們，主要目的就是來朝聖這座雪牆了。每年四月，黑部立山這裡就會用特殊的工程車，從十多公尺厚的積雪中開過，挖出一條供人車行走的道路，形成「摩西分雪」的奇觀。雪牆的高度取決於當年冬天的溫度與雪量，2017年開山時曾高達19公尺呢！

交通：室堂站步行5分鐘

Mikuriga池沼

Mikuriga池沼。 圖／Wikimedia

Mikuriga池沼面積約30,000平方公尺，深15公尺、周圍約631公尺，是室堂最大、最深的池沼，也成為是室堂的象徵，夏天清澈的湖面倒映著湛藍天空和青翠的飛驒山脈，春秋之際則能看見一片雪白。Mikuriga池沼周邊擁有豐富的高山植物資源，因此吸引許多小動物棲息，運氣好的話還能看到雷鳥！Mikuriga池沼周圍很好走，非常適合在這邊休閒散步、呼吸大自然的空氣。

交通：室堂站步行10分鐘

黑部水壩

黑部水壩。 圖／Wikipedia

黑部水壩也是黑部立山的主要景點之一，登上220個階梯的展望台，黑部水庫高聳的堤防就在眼前。要穿越黑部立山的話，就會要徒步通過水壩頂端的步道，由上而下俯瞰的角度非常壯觀，打算要原途折返的旅客，也一定要走上水壩看看！如果遇上水壩洩洪，畫面更是震撼，不過這就要靠運氣啦～

交通：黑部湖、黑部水庫站下車步行1分鐘即可看見

開放時間：7:30-17:00

稱名瀑布

稱名瀑布。 圖／Wikimedia

被指定為日本天然紀念物的稱名瀑布，是號稱日本第一的瀑布，上下落差達350米高，分為四段曲折流瀉而下，每年4至7月，山上的雪開始融化之際，加上雨量豐沛，稱名瀑布的右邊還會出現高達500米的榛之木瀑布；到了秋天，瀑布兩旁的綠樹轉紅，被楓葉圍繞著的瀑布景觀更是令人沉醉！雖然稱名瀑布不在黑部立山的阿爾卑斯路線上，時間允許的話，還是非常推薦來這邊欣賞壯觀的景色哦～

交通：立山車站轉乘「立山駅⇄称名滝」巴士，約15分鐘車程，下車後步行30分鐘

黑部立山是日本季節限定的景點，通過高聳的雪牆進入立山黑部這個貼近大自然的天地，隨處都是，還有各種特色交通工具帶你翻山越嶺，交通票券、景點都整理給你了，還不快來規劃一趟黑部立山行！

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