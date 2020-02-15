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人少又好拍！ 如仙境一般的5大「北海道秘境」指南

聯合新聞網 / Skyscanner

photo Credit：www.takikawa-nanohana.com

北海道一直是國人旅遊時的熱門首選，倘佯於仙境一般的大自然裡是多麼暢快的一件事，但是熱門景點往往擠滿了人潮，想好好拍照跟放鬆都不行該怎麼辦呢?今天Skyscanner幫你挖掘5個人少又好拍的秘境指南，讓你好好放鬆之外又可以輕鬆拍出美照。

📷 日本最北端城市 : 稚內(Wakkanai)

日本JR站最北端，同時也是日北最北端城市。這座寧靜的小地方是你到北海道躲避人群的好去處之一。在這裡，你可以盡情享受與最北端紀念碑合影、天氣晴朗的時候能夠在宗谷岬眺望俄羅斯的庫頁島及在野海布岬的北海道最高燈塔上欣賞日落。這裡也擁有天然環境絕佳的公園、博物館及溫泉等等。想要在享受這些美好事物同時，又不受擁擠人潮的困擾嗎?來稚內就對了!

  • 最佳造訪時間 : 5-11月

  • 推薦景點 : 宗谷岬 、寒流水族館、稚內車站及野海布岬。

  • 交通方式 : 東京羽田機場或北海道札幌新千歲機場都有飛機前往，或者從札幌搭乘特急宗谷號火車或巴士前往。

  • 網站資訊 : 稚內市官網

📷 日本最北離島 : 利尻島(Rishiri Island)

日本必買伴手禮- 白色戀人包裝上的那座山是日本哪座名山嗎?答案正是位於利尻島上的利尻山，以其宛如瑞士山峰絕景一般的景色所聞名。而這座日本最北離島，更曾被日本人譽為此生必去一次的夢幻小島，因為位置較為偏遠，所以較少人抵達。除了利尻山外尚有許多得天獨厚的天然景觀可欣賞日落及滿天星斗，愛吃海鮮的饕客們更可體驗採海膽活動，現採現吃，嘗鮮又有趣呢!

  • 最佳造訪時間 : 6-9月(才能吃到海膽)

  • 推薦景點 : 神居海岸パーク、利尻山、富士野原地及夕日ヶ丘展望台 。

  • 交通方式 : 抵達稚內後搭船到利尻島。

📷 世界遺產級的絕景 : 知床五湖 (Shiretoko Five Lakes)

位於北海道的東北端，由狹長狀的半島組成，半島上覆蓋著翠綠的山脈以及世界遺產級的美景。因為與其他北海道熱門景點相比較為偏遠，所以這裡遊客較少，能輕鬆享受清幽環境。隨處可見野生動物及豐富的森林生態，園區有兩種方式提供探索，一種是高架木橋，輕鬆欣賞湖泊，但只能探索一座湖。若想一次飽覽5座湖泊，可以選擇地上散步到，深入森林了解豐富的知床生態。

  • 最佳造訪時間 : 4-11月

  • 推薦景點 : 知床五湖及森林 。

  • 交通方式 : 抵達稚內後搭船到利尻島。

📷 札幌護國神社 : 中島公園彌彥神社 ( Iyahiko Shrine)

來到日本，怎麼能錯過跟神社的合影呢?但是北海道神宮或其他知名景點人潮絡繹不絕，無法拍張好照片怎麼辦?位於札幌中島公園南端的彌彥神社提供你不一樣的選擇，這裡相對其他神社較為幽美靜謐，讓你好好享受神社清淨時光。雖然不若其他知名景點那般壯麗，規模也相對較小，但也相對秀麗精緻，值得好好體驗。

  • 最佳造訪時間 : 一年四季

  • 交通方式 : 札幌乘坐JR到中島公園站後步行抵達。

  • 網站資訊 : 官網

photo Credit：www.iyahiko.or.jp

📷 北海道感動瞬間100選 : 瀧川市油菜花田

想到北海道，直覺很容易想到薰衣草，但其實位於札幌市與旭川市之間的瀧川市，每年5月的時候將被染上一抹金黃色，開滿壯麗的油菜花田。每年5月下旬更市舉辦油菜花田節吸引許多遊客前往，若想避開人潮則可選擇在之前前往。

  • 最佳造訪時間 : 5月

  • 交通方式 : 推薦自駕

  • 網站資訊 : 官網

photo Credit：www.takikawa-nanohana.com

準備好要出發北海道了嗎?立刻著手安排專屬於你的北海道秘境之旅吧!

推薦閱讀：日本櫻花全攻略：2020日本櫻花開花期預測+日本賞櫻景點推薦

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