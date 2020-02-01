前進烏龍麵縣「香川縣」 完成繽紛絶景IG打卡之旅

四國4個縣中面積最小的香川縣，卻是最受到旅客注目的人氣旅遊地。不但面瀨戶內海，為跳島旅的便利起點，也是日本最負盛名的烏龍麵產地，同時坐擁多樣的美景，作為四國之旅的起點，展開繽紛旅程！

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★父母ヶ浜

說到近年紅遍日本的IG打卡絕景，相信香川縣的「父母之濱」絕對榜上有名。位於三豐市的沙濱全長1公里，距高松約需2 個多小時車程，卻還是吸引大批旅客前往朝聖。只要鎖定退潮與日落時間重疊、海面風平浪靜，並在日落前後30分鐘左右，就有機會拍攝出夕陽下潮池宛如倒影的「天空之鏡」美景，堪稱日本的烏尤尼鹽沼，不用遠赴南美洲，也能享有世界級的天然美景。

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【景點資訊】

地址：香川県三豊市仁尾町仁尾乙203-3 父母ヶ浜海水浴場

電話：+81-875-56-5880（三豊市観光交流局）





★琴弾公園

自父母之濱繼續向南行，就會來到位於瀨戶內海國立公園內的琴彈公園。面瀨戶內海的廣大公園，不但能一覽絕美海景，最特別的便是園內長90公尺、寬122公尺的古老錢幣形狀沙畫。據說此一「寬永通寶」錢幣沙畫，是1633年藩主為歡迎將軍來訪而命村人在一夜之間砌成，現在則有帶來健康長壽、財運亨通好運的象徵。

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【景點資訊】

地址：香川県観音寺市有明町

電話：+81-875-23-3933（観音寺市）





★高屋神社

與琴彈公園同樣位於觀音寺市的高屋神社，聳立於海拔404公尺的稻積山上，是鮮少人知的秘境。從本宮崖邊的巨大石鳥居向下眺望，可俯瞰整片街景與瀨戶內海美景，宛如從仙界俯視人間一般，寬闊的視野也讓鳥居就像浮現於空中一般，又稱作「天空鳥居」。若不想爬上270階的階梯上山，也可自駕或搭乘計程車前往。

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【景點資訊】

地址：香川県観音寺市高屋町2800

電話：+81-875-243957





★栗林公園

被列為日本國家特別名勝的栗林公園，是擁有百年歷史的大名庭園，曾獲選「日本庭園排行榜」第3名的寶座，更在2009年榮獲米其林綠色指南3星的殊榮。園區由傳統迴遊式庭園建造的南庭與西式的北庭組成，佔地75公頃，借景後方的紫雲山，走在園內，每一步、每一個轉身都能欣賞到不同的景致，驚豔於古人的精巧設計，也感受名震日本的日式庭園之美。

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【景點資訊】

地址：香川県高松市栗林町1-20-16

電話：+81-87-8337411





★赤灯台

高松港除了是前往瀨戶內海各離島的重要交通樞紐，也有許多值得一訪的亮點 點綴其中。位於港口防波堤的盡頭，紅色燈塔「高松港玉藻防波堤灯台（又名 赤灯台）」佇立於岸邊，是全球第1座玻璃燈塔，入夜點燈後紅色光芒透過玻璃 塔身閃閃發光，相當獨特。

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【景點資訊】

地址：香川県高松市サンポート（高松港）

電話：+81-87-821-7012（高松海上保安部交通課）





★小豆島 オリーブ公園

百年前，率先成功種植出橄欖的小豆島，是日本栽培橄欖的發源地，被稱為「日本的地中海」的瀨戶內海，果真也適合來自地中海的橄欖生長。位於山丘上的橄欖公園，種有2000棵橄欖樹，面海的草地上聳立著希臘式的白色風車，成為小豆島的經典景致。園內設有橄欖紀念館、咖啡店等，更將同樣在小豆島拍攝的真人版電影《魔女宅急便》之麵包店等場景搬至園內，可以感受電影中的世界。

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【景點資訊】

地址：香川県小豆郡小豆島町西村甲1941-1

電話：+81-87982-2200





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