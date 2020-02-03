在「S-PAL仙台」吃吃喝喝！杯子蛋糕、米澤牛、壽司、試喝日本酒

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極盛り：4800日圓

東館3樓的仔虎是宮城縣，以仙台為中心知名燒肉店，雖然屬於高價位，但CP值絕不讓人失望，有米澤牛、仙台牛、山形牛，南東北知名的牛肉任君挑選。

如果想省錢，建議可以午餐時間前往，1800円就能吃到燒肉定食，肉質當然一樣好。這次點的是米澤牛，配上店家特製的鹽，讓牛肉的香味發揮極致。建議不要烤太熟，約5分熟即可，否則就浪費肉的鮮度了。

除了桌上本來就附的鹽以外，也可以跟店家要特製鹽

在日本吃燒肉就是要試試看加芥末，提味又解膩～

看不懂日文的人可以跟店家索取中文菜單

焼肉仔虎 みちのく吟撰牛一頭買い

・位置：東館3樓

・営業：11:00～23:00（最後點餐22:30）

・公休：不固定

「不迴轉的壽司很貴」可能是大家對壽司店的印象，但其實現在很多壽司店都很親民，雖然也有昂貴的菜單，但也會有給小資族可以負擔的套餐。位在本館地下1樓美食街的「壽司田」午餐套餐只要1080日圓，晚餐的11貫組合也只要2700日圓。

厚度剛好又新鮮，專業職人的手腕就是不一樣

雖然跟迴轉壽司的低價不能比，但品質可是比迴轉的好上太多倍。專業職人一貫一貫用心捏出來的壽司跟精選的食材，會直接融化在口中，讓人一口接一口（小心別點太多不然很容易超過預算XD）

寿司田

・位置：本館地下1樓

・営業：11:00～23:00（最後點餐22:30）

・公休：不固定

在新宿超人氣的杯子蛋糕咖啡廳在仙台也吃得到！位在S-PAL仙台的3樓的角落，除了可愛的杯子以外，店內的觀景座位也是具有超人氣，這排俯瞰仙台車站的絕佳位置，假日經常客滿喔～

觀景角度100分！

ラ・プティ・メルスリー

・位置：本館 3樓

・営業：10:00～21:00（最後點餐20:30）

・公休：無

伊達小路（伊達のこみち）外觀

來不及在S-PAL好好享用一頓餐點也沒關係，東館2樓的土產區「IROTOIRO」（いろといろ）匯集了東北六縣的伴手禮，如果去了到其他地方來不及買的話，在離開仙台前還能在這裡搜刮一圈呢～

推薦商品

・青森縣：青森大蒜洋芋片（にんにくチップス），399日圓

・宮城縣：與漫畫銀行鐵道999合作的餅乾（ギャラクシーゴット），1944日圓

・岩手縣：黃金栗子海鷗蛋（かもめの玉子 黄金），390日圓

青森（左）、宮城（中）、岩手（右）

・秋田縣：白蘿蔔漬物（いぶりがっこ），910日圓

・山形縣：使用山形最好吃的艶姫米100％製作的仙貝（ギャラクシーゴット），540日圓

・福島縣：福島名產—桃子製作的餅乾（桃サンド），1296日圓

秋田（左）、山形（中）、福島（右）

除了餅乾之外，還能在旁邊的「藤原屋」買到當地日本酒，「藤原屋」除了販賣整瓶酒之外，還有自動販賣機形式販賣一小口試喝杯，如果不想帶重重的一整瓶酒回去，不妨來玩玩看這台試喝販賣機吧！

伊達のこみち

藤原屋 みちのく酒紀行

・位置：東館 2樓

・営業：10:00～21:00

・公休：不固定

看完S-PAL的吃喝特集，是不是覺得可以直接在百貨公司解決各種嘴饞呢？想看其他類別的話歡迎到IG跟我聊天喔～

東北女子Instagram

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