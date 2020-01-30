藏王自駕遊&推薦美食！ 一天逛盡御釜、狐狸村、神之湯溫泉

【撰文:Shinon/ 窩日本】

因為工作的關係，最近常常到訪宮城縣，也愈來愈感受到當地的魅力。很多人只認識宮城縣的中心都市仙台，但只要花一到兩小時車程，便可以探索這裡豐富的自然。這次我會介紹藏王的自駕遊行程，來看看除了知名的藏王狐狸村之外，還有什麼好玩的地方吧！

行程的順序取決於你從那裡出發，如果你是從山形出發，晚上回到仙台，那可以跟著本文順序，反過來或從仙台來回的話，那可能需要另作調整。

這天我們在山形的藏王溫泉渡過一晚後便往宮城縣方向出發，第一個目的地便是御釜了。

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藏王夢幻美景–御釜 來源自photo-ac.com

御釜是一個火山湖，湖水因火山活動而反覆沸騰 ，帶有強酸性，不僅沒有生物能生存，也呈現寶石般的藍綠色，十分夢幻！湖水也會隨著太陽光的角度而變換顔色，因此又被稱為五色湖，從不同角度看有著不同美景。

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看完美景後繞著綿延的山路下山，途中經過三階瀑布(三階滝)，在紅葉映襯下特別美麗。但山上溫差很大，在10月時分已只有5-6度，秋季記得準備御寒衣物。另外，自2019年11月5日起，藏王Eco-line已因冬季天氣而封鎖，預計在2020年5月上旬重開，如要前往可考慮利用巴士或纜車登山，再健行約2小時前往至御釜。

下山後來到了遠刈田温泉郷，不像那些滿是伴手禮商店的温泉郷，這是個寧靜的小鎮，雖然店鋪不多，但走在無人的街道上，水渠漂出溫泉的暖氣與白煙，悠閒的氣氛，在這裡散步好不寫意。

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在當地著名的漢堡店ZAOBOO來個午餐，跟簡樸和風的小鎮不同，木造的店面感覺時尚。這裡的漢堡都是用當地的食材製作，漢堡可以選大或小(上圖是小)份量，加上飲料吧也不過一千日幣左右，價格實惠。店員推薦的Zoo Boo Burger是用當地産的大河原Mochi豚肉，漢堡扒不只充滿肉汁，能吃到豬肉本來的味道，帶有肉的甜味，配合新鮮的蔬菜，味道清爽，不會覺得油膩。

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至於起司BOO漢堡也很受歡迎，因為那片大大的起司實在太吸睛，所以在IG上看到很多人分享。起司被烤得香脆，鹹香的味道讓漢堡更為提升，適合愛重口味的各位。

店舖資訊

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町 9-1

從遠刈田温泉巴士站徒步2分

11:00～18:00

定休日星期四

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吃過午餐後，走過有著一大個木芥子裝飾的橋，再走一段路便來到宮城蔵王木芥子館。顧名思義，館內展示了各種派別、名師的作品，一整排木芥子展現在眼前，除了壯觀，不習慣的人也可能覺得心裡毛毛的(笑)

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這裡最大優點是可以350日幣的價格進行木芥子繪畫體驗，我到訪過不少宮城縣的木芥子工房，目前就這裡最便宜！你可以選擇自己隨便畫，或是跟老師學習畫傳統樣式。

店舖資訊

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山36番地135

從遠刈田温泉巴士站徒步10分

9:00～17:00

定休日12月29日～翌年1月3日

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體驗過宮城縣的獨特文化後，來買點伴手禮吧！蔵王酪農中心的起司小屋就建設在工場旁，所以在這裡可以享受到新鮮又美味的乳製品。

在商店內有不同款式的起司及起司味點心，最人氣的就是奶油起司，不只水果口味，還有香蒜、蕃茄等䶢食口味，而且味道濃郁，配餅乾很好吃，難怪總是很多人圍著試吃區。

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除了購物，旁邊還有餐廳跟麵包店，提供多款起司料理。這次我買了一杯牛奶霜淇淋，不愧是自家牧場直産，牛奶味很重，就像把牛奶直接凝固起來一樣，非常好吃！霜淇淋還有罕見的起司口味，旁邊的麵包店內也有起司蛋糕、起司塔的各類甜點，螞蟻人小心會吃太飽喔！

店舖資訊

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七日原251-4

從遠刈田温泉巴士站，轉乘計程車約5分鐘車程

9:00～17:00

定休日星期日及假日

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如果不愛吃起司/牛奶口味的話，那麼推薦你到雞蛋咖啡廳corrot.去吃下午茶。在今年才剛開業的corrot.，是由養雞場直營的咖啡廳，在那條荒蕪人煙的道路上，有著讓人出乎意料的時尚裝潢。平日下午店內幾乎沒其他客人，而坐在窗邊可以眺望山下的鄉村風景。

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下午茶時間只有輕食及甜點，點了一份蛋黃醬吐司，蛋黃醬是自家製，蛋味特別濃，吐司烤得香脆，加點糖漿變成甜點又是另一份滋味。再品嚐雞蛋戚風蛋糕，鬆軟得如品嚐雲朵一樣，甜度恰到好處，兩三口吃完馬上再追加布丁，同樣雞蛋味濃，十分幼滑，焦糖不會太甘苦。

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店舖資訊

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七日原251-4

從遠刈田温泉巴士站，轉乘計程車約16分鐘車程

11:00～17:00

定休日星期三及第1、3、5星期四

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旅程的最後回到遠刈田溫泉去，難得來溫泉鄉又怎麼可以不泡溫泉呢？在巴士車站旁就有名為神之湯的公眾浴場，只要330日幣就可以享受當地歷史悠久的温泉。

雖然外表看起來有著古典的氛圍，但內裡整備得很好與潔淨，泡在熱呼呼的溫泉水內可以紓緩肌肉、關節、神經的痛楚，也可以治療慢性皮膚病、慢性消化系統病等不同病症，能幫助改善健康，自古以來已作溫泉治療法之用。

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即使你沒有準備任何衛浴用品也不用擔心，可以購買一次裝的衛浴用品及毛巾，只不過花幾百日幣。另外，神之湯旁邊設有免費的足湯，天氣好的時候在户外泡足湯休息一下也是很不錯喔！

店舖資訊

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町32

從遠刈田温泉巴士站徒步1分

9:00～21:30

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照片授權: 菜菜子 on the road

相信不少人到訪藏王是為了狐狸村，作為日本國內唯一的狐狸樂園，園内共有6品種、約100多隻狐狸，也有小兔子、馬及山羊。園內的狐狸都是放養，可愛的狐狸會在你身邊團團轉，甚至拉你的衣服。不過，想要抱抱狐狸或是餵食的話，都要工作人員安排，請在官網參考活動的時段。這是難得能跟狐狸接觸的地方，冬天白雪的映襯下拍照更美喔！

店舖資訊

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町32

從遠刈田温泉巴士站，轉乘計程車約24分鐘車程

9:00～17:00、12月1日至3月15日冬季營業為9:00～16:00

定休日星期三

官網 http://zao-fox-village.com/

宮城縣不只仙台跟牛舌，不妨花一天時間來到藏王感受當地文化、自然及美食，與可愛的狐狸見面療癒一下，定會讓你忘卻都會的煩惱，好好放鬆！

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