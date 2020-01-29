日本東北雪之旅！精選12大景點任挑 日本仙台景點X宮城櫻花溫泉X青森睡魔村

春天將近帶著一點寒意，去日本東北仙台看櫻花、泡溫泉最愜意。日本東北讓你賞春櫻、看冬雪一次滿足。搭乘JR線走訪宮城仙台，包車前往近郊泡溫泉、看狐狸、吃青森蘋果，來場親子溫馨、情侶浪漫的日本東北行。

日本東北景點推薦

日本東北景點#1

仙台城跡

▲日本東北景點-仙台城跡伊達政宗像。（圖／©Yasufumi Nishi/© JNTO） 分享 facebook

日本仙台擁有融合溫泉、歷史文化和大自然的日本東北景點。在室町幕府結束後，日本進入戰國時代，而仙台便是知名武將伊達政宗於戰國時期所建，因此仙台城也是人潮絡繹不絕的熱門景點。

日本東北景點#2

瑞鳳殿

▲日本東北景點-瑞鳳殿。（圖／©JTA/ ©JNTO） 分享 facebook

瑞鳳殿是伊達正宗死後為了要紀念他而蓋的靈殿，是日本東北非常重要的陵墓建築，於昭和時期被指定為國寶，可見仙台歷史的重要性。

＊交通資訊：仙台國際機場進仙台市區搭乘「仙台空港線」就可以搞定，沿路找「国内线鉄道駅」的指標至「仙台機場站」乘車月台，可於乘車前購買單次券，或預先買好JR交通票券乘車，搭到「仙台站」就是仙台市區了，市區內可由觀光巴士移動遊覽仙台多處景點。

日本東北景點#3

仙台秋保溫泉-佐勘溫泉旅館

▲日本東北景點-秋保溫泉佐勘旅館。（圖／©Japan Ryokan Association/©JNTO） 分享 facebook

這間位在仙台秋保溫泉區的旅館傳承千年，更入選百大溫泉旅館，提供傳統日式會席料理有露天溫泉、檜木溫泉室以及附有浴缸的室內衛浴設備。旅館內有傳統式茶點供客人食用，也有木屐可以穿，讓人體會正宗的日本味。

此外，秋保溫泉更是在六世紀時就被封為日本三御湯之一，傳統風格加高級溫泉，可謂頂級奢華享受。

日本東北景點#4

宮城藏王狐狸村

▲日本東北景點-宮城景點-狐狸村（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

日本東北的宮城狐狸村是近幾年的熱門景點，旅客多半由仙台市區出發到達此地，在狐狸村裡可以抱狐狸及餵食狐狸等近距離接觸，雪白大地配可愛動物，完全是個萌度爆表的熱門景點，更是遊日本東北的一大享受。

日本東北景點#5

日本三景松島

▲日本東北景點-松島。（圖／©JNTO） 分享 facebook

日本三景為天橋立、松島跟宮島。松島是散佈在宮城縣中部、松島灣沿岸以及松島灣上遊大大小小的島嶼的總稱。黑松和紅松挺立在灰白色的岩石上，是日本一年四季皆宜的景點。

日本東北景點#6

銀山溫泉

▲日本東北景點-銀山溫泉。（圖／©Daisuke Yatsui/©JNTO） 分享 facebook

銀山溫泉位於宮城縣和山形縣相交處的花澤市內，500年前有人發現這裡有銀礦，故取名為「銀山」，此處洋溢著20世紀初大正風情的古味浪漫。日本東北的銀山溫泉是電視劇《阿信》的拍片場景，喜愛日劇的哈日族不妨來走訪一下這美麗的景點，據說《神隱少女》就是以此處的溫泉湯屋為發想之地。

日本東北景點#7

東北宮城藏王樹冰原

▲日本東北景點-宮城藏王樹冰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

樹冰是西伯利亞西北季風遇上日本對馬暖流，產生大量水氣加上強風吹拂造成的特殊自然現象。滿地白雪配上型態各異的樹冰如雪地中的怪獸，除了可以看到冰雪覆蓋的針葉林還可以在雪地中滑雪。

日本東北景點#8

雪之迴廊

▲日本東北景點-雪之迴廊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了酷寒級的「冰雪怪物」外，還有位於宮城的藏王Eco Line，被稱為是日本東北三條風景優美的迴廊之一，而且這個地方是季節限定景點，冬季不對外開放，在每年4月及5月開放給遊客參觀。

在入春開放的4月是最美的時期，道路兩側由雪堆積出如城牆般的壯麗美景，讓人沉浸在雪白世界的浪漫，隨氣溫漸增積雪融化雪牆逐漸消融，更能感受不同的變化之美。

日本東北景點#9

白石川一目千本櫻

▲日本東北景點-白石川。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於日本東北宮城縣內，大和原町的白石川堤旁綿延8公里長的櫻花道，粉紅的吉野櫻好不浪漫。而一目千本櫻就是一眼就能看到一千棵櫻花樹之意。園區將近五十公頃約為兩座中正紀念堂的大小，櫻花林映入眼簾。

日本東北景點#10

十和田八幡平國立公園

▲日本東北景點-十和田八幡平國立公園。（圖／©Akita Prefecture/©JNTO） 分享 facebook

八幡平是十和田湖和田澤湖間的高原，位於秋田、岩手東北二縣交界處，是登山、健行的好去處，有許多的野生動物、花卉是熱愛自然風格的旅人不可不去的日本東北景點。

日本東北景點#11

津輕藩睡魔村

▲日本東北景點-睡魔祭。（圖／ ©Yasufumi Nishi/©JNTO） 分享 facebook

日本東北四大慶典分別是：「青森睡魔祭」、「秋田竿燈祭」、「仙台七夕祭」、「山形花笠祭」，最壯觀的便是在8月舉行的青森的睡魔季，起源有一說是在夏日午後農人容易感到疲倦怠於工作，因此想藉大型慶典趕跑睡魔，是不是超可愛的呢？感覺台灣也好需要這樣的睡魔祭趕走午後濃濃的睡意喔！

而睡魔村便是模擬睡魔祭的場景做出的體驗設施，有各式藝品和導覽介紹睡魔祭的歷史，現場也提供各種東北傳統工藝的參觀和體驗行程喔！

日本東北景點#12

青森弘前公園

▲日本東北景點-弘前公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

青森弘前公園是日本東北著名的櫻花景點，更是「日本賞櫻名勝100選」，櫻花品種以染井吉野櫻為主。春天有粉嫩櫻花，秋天有火紅楓葉的青森弘前公園，不僅有自然美景，公園內的弘前城為日本東北地區僅存的古稱，悠久歷史襯美景再舒適不過。

＊交通資訊：

＊搭乘JR秋田新幹線至「田澤湖」站下車再轉乘秋北觀光巴士。

＊搭乘JR東北新幹線「盛岡」站轉乘JR花輪線，在「鹿角花輪站」下車，再搭乘秋北觀光巴士。

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