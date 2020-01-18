旅館還能這樣玩～ 來JR仙台站旁「仙台大都會大飯店」玩耍吧！
東口的及西口的大都會飯店都能從仙台車站站內走到，非常方便好認。但要注意的是，不要搞錯自己預約的是那一館喔～
據說可以守護居民健康的小紅牛（赤べこ）是福島的吉祥物，福島隨處可見小紅牛的手繪體驗，但如果沒時間去福島，在「仙台東大都會大飯店」也能體驗到喔～限定住宿者的活動，只要1,300日圓，就能帶走屬於自己的小紅牛。
不一定要依照原本的樣子，畫成其他顏色也OK
【手繪小紅牛體驗】
位置：東館
價格：1,300日圓
※住宿者限定
體驗的地方是住宿者專用的接待休息區，可以在這裡喝茶、看書、欣賞市區風景，如果旅程中提早回飯店建議可以在這裡小歇一會。
【休息區】
位置：仙台東大都會大飯店 4F
價格：免費
※住宿者限定
如果想帶家人或伴侶吃個好料，高級的鐵板燒配上仙台牛，絕對是最完美的組合。「Haya瀬」（日本料理・鐵板燒「はや瀬」）安靜整潔的環境彷彿與市區隔絕，100g仙台牛肩部位要價9,500円，但看著眼前職人細心、專業的模樣，也覺得值得了～
光看就流口水，等不及想品嚐了～
從擺盤也能看出高級料理的用心，日式職人精神讓美食更有價值
由於仙台牛油脂豐厚，建議配一杯飲料會更剛好～
菜單
【日本料理・鐵板燒「はや瀬」】
位置：「仙台大都會大飯店」2樓
營業時間：
早餐 6:30～ 10:00
午餐 11:00～14:00
晚餐 17:00～ 21:30（最後點餐 21:00）
※全席禁煙
※非住宿者也能享用
享受美食、住宿、體驗，在仙台站想做什麼都能一網打盡～ 來安排一趟小資仙台之旅吧！
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