旅館還能這樣玩～ 來JR仙台站旁「仙台大都會大飯店」玩耍吧！

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東口的及西口的大都會飯店都能從仙台車站站內走到，非常方便好認。但要注意的是，不要搞錯自己預約的是那一館喔～

據說可以守護居民健康的小紅牛（赤べこ）是福島的吉祥物，福島隨處可見小紅牛的手繪體驗，但如果沒時間去福島，在「仙台東大都會大飯店」也能體驗到喔～限定住宿者的活動，只要1,300日圓，就能帶走屬於自己的小紅牛。

不一定要依照原本的樣子，畫成其他顏色也OK

【手繪小紅牛體驗】

位置：東館

價格：1,300日圓

※住宿者限定

體驗的地方是住宿者專用的接待休息區，可以在這裡喝茶、看書、欣賞市區風景，如果旅程中提早回飯店建議可以在這裡小歇一會。

【休息區】

位置：仙台東大都會大飯店 4F

價格：免費

※住宿者限定

如果想帶家人或伴侶吃個好料，高級的鐵板燒配上仙台牛，絕對是最完美的組合。「Haya瀬」（日本料理・鐵板燒「はや瀬」）安靜整潔的環境彷彿與市區隔絕，100g仙台牛肩部位要價9,500円，但看著眼前職人細心、專業的模樣，也覺得值得了～

光看就流口水，等不及想品嚐了～

從擺盤也能看出高級料理的用心，日式職人精神讓美食更有價值

由於仙台牛油脂豐厚，建議配一杯飲料會更剛好～

菜單

【日本料理・鐵板燒「はや瀬」】

位置：「仙台大都會大飯店」2樓

營業時間：

早餐 6:30～ 10:00

午餐 11:00～14:00

晚餐 17:00～ 21:30（最後點餐 21:00）

※全席禁煙

※非住宿者也能享用

享受美食、住宿、體驗，在仙台站想做什麼都能一網打盡～ 來安排一趟小資仙台之旅吧！

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