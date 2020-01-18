親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

109年大學學測／ 數學科試題與解答

國民黨估韓會大贏37萬票 徐巧芯爆內幕：有神秘民調數字

旅館還能這樣玩～ 來JR仙台站旁「仙台大都會大飯店」玩耍吧！

2020-01-18 09:10JAPANKURU日本酷樂

分享

東口的及西口的大都會飯店都能從仙台車站站內走到，非常方便好認。但要注意的是，不要搞錯自己預約的是那一館喔～

據說可以守護居民健康的小紅牛（赤べこ）是福島的吉祥物，福島隨處可見小紅牛的手繪體驗，但如果沒時間去福島，在「仙台東大都會大飯店」也能體驗到喔～限定住宿者的活動，只要1,300日圓，就能帶走屬於自己的小紅牛。

不一定要依照原本的樣子，畫成其他顏色也OK

【手繪小紅牛體驗】

位置：東館

價格：1,300日圓

※住宿者限定

體驗的地方是住宿者專用的接待休息區，可以在這裡喝茶、看書、欣賞市區風景，如果旅程中提早回飯店建議可以在這裡小歇一會。

【休息區】

位置：仙台東大都會大飯店 4F

價格：免費

※住宿者限定

如果想帶家人或伴侶吃個好料，高級的鐵板燒配上仙台牛，絕對是最完美的組合。「Haya瀬」（日本料理・鐵板燒「はや瀬」）安靜整潔的環境彷彿與市區隔絕，100g仙台牛肩部位要價9,500円，但看著眼前職人細心、專業的模樣，也覺得值得了～

光看就流口水，等不及想品嚐了～

從擺盤也能看出高級料理的用心，日式職人精神讓美食更有價值

由於仙台牛油脂豐厚，建議配一杯飲料會更剛好～

菜單

【日本料理・鐵板燒「はや瀬」】

位置：「仙台大都會大飯店」2樓

營業時間：

早餐　6:30～ 10:00

午餐　11:00～14:00

晚餐　17:00～ 21:30（最後點餐 21:00）

※全席禁煙

※非住宿者也能享用

享受美食、住宿、體驗，在仙台站想做什麼都能一網打盡～ 來安排一趟小資仙台之旅吧！

延伸閱讀：在S-PAL仙台吃吃喝喝～杯子蛋糕、米澤牛、壽司、試喝日本酒

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

鐵板燒早餐壽司

延伸閱讀

百年古蹟飯店遭指「吸金」 飯店澄清：經營團隊...

陳亮恭／東京大飯店

日本暖春 民間氣象估東京櫻花3月19日提前開

影／比目魚站立游泳「好可愛」 網友全歪樓：料...

JAPANKURU日本酷樂

我們是由一群在日外國人組成的團隊，成員來自7個不同國家地區。透過在日本各地採訪體驗，創作文字影像及影片，自不同的視角傳遞日本在地文化及魅力。無論旅行，工作還是生活，跟著JAPANKURU找到屬於你的日本體驗吧！
WEB：JAPANKURU日本酷樂 ｜ FB：日本酷樂小跟班粉絲團
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

京都金閣寺設計師操刀 福島「淨樂園」收錄四季連峰

2020-01-04 09:00

冬季在雲上泡湯！ 前進日本福島超美乳白色、無邊際溫泉池

2019-12-26 08:01

到土湯與若旦那約會去　泡湯賞楓採集最鮮美食材

2019-12-25 21:03

往天堂的路上去！　12處北海道道東秘境推薦&最新玩法

2019-12-25 08:54

加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

2019-12-24 10:22

最不得了的楓紅在這！日本福島的男女沼秘境

2019-12-24 07:52

屬於北海道的甜蜜！ 白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

2019-12-18 12:00

美如仙境的福島金山町　欣賞世界最美的「只見線」鐵道絕景～超滿足

2019-12-17 08:01

北海道溫泉&破冰船體驗　日本北海道冬天玩雪趣！

2019-12-16 12:05

滑雪 泡湯 揮桿 文創　星野磐梯山溫泉飯店 一次滿足！

2019-12-15 15:57

只見線 大內宿 五色沼！　一趟會津行 掌握日本最夯旅遊元素

2019-12-15 07:33

快閃北海道！ 美食之都「札幌」必吃必玩重要景點攻略

2019-12-13 12:04

仙台美食非嚐不可！ 只在宮城縣才吃的到的牛舌名店 善治郎

2019-12-12 10:23

湖冰上搭小屋、挖冰洞釣魚！ 在阿寒湖大玩冬季冰上樂園

2019-12-05 09:02

來仙台只知道吃牛舌嗎?那就太可惜了~仙台美食5選報你知

2019-11-28 11:03

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦！

2019-11-25 21:53

日本東北會津村系列之美食推薦：醬油炸豬排與喜多方拉麵

2019-11-24 08:57

日本東北會津村系列之玩樂重點：復古場景自然美 日本cosplay秘境景點

2019-11-23 10:05

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00

「日本小樽運河」的港都美景！北海道小鎮一日遊景點推薦

2019-11-02 11:00

北海道必訪超卡哇伊景點！保證拍照拍到讓你手軟

2019-11-01 15:30

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

大啖活跳跳的滋味！ 北海道的海鮮這樣吃才道地

2019-10-28 11:20

爆買模式啟動！北海道必敗８款「伴手禮」將在地名產到經典美味，一網打盡！

2019-10-20 12:00

北海道交通不方便？這篇北海道「道東巴士」教你玩透透！

2019-10-17 09:00

一年只有一次！ 日本北海道「乘破冰船、賞流冰」體驗這樣玩

2019-10-12 08:00

「森林裡的小木屋酒吧、日本最大室內人造浪泳池、最靠近天堂的雲海咖啡廳。」夏天來北海道這樣玩

2019-10-11 22:00

小樽運河散策／北海道小樽不能錯過的重點景點！

2019-10-09 10:02

北方絕美海鮮！ 來札幌非吃不可的頂級螃蟹料理–鄉土料理亭 杉之目

2019-10-03 10:42

走跳世界／深川北海道隱藏版祕境 夏採果 秋賞銀杏楓紅 冬戲雪

2019-10-03 09:01

山形天童溫泉 南東北的百年溫泉勝地

2019-10-02 09:00

楓葉紅了！秋天訪日本東北 4大絕美地點

2019-09-29 11:01

連日本天皇都嚐過函館美食！ 老舖洋食館美味咖哩–五島軒 雪河亭本店

2019-09-26 12:02

不只札幌好玩！北海道「道東地區」５大秘境玩法公開　體驗乘風破冰的刺激感

2019-09-26 09:00

分店主題皆不同！全世界只有函館吃的到的美味小丑漢堡 LUCKY PIERROT

2019-09-25 15:23

前進冬季山形，坐擁溫泉、賞雪、滑雪 享受北國別致風情

2019-09-23 10:01

宛若時光倒轉的岩手精緻老宅複合旅宿「栗駒茶屋」

2019-09-21 22:00

滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處「賞楓勝地」　還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21

衝一波北海道！「札幌、旭川」不容錯過的景點大公開

2019-09-09 09:00
看更多

熱門文章

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

提早訂機票了！日本暖春，民間氣象估東京櫻花3月19日提前開

2020-01-09 13:03

綠茶vs.抹茶傻傻分不清楚？日本綠茶知識入門一篇入手

2020-01-16 11:02

京都花見小路禁止遊客拍攝後　京都「基本禮儀和禁忌」你知道多少？

2020-01-17 11:58

日本最早花火大會！2020沖繩琉球海炎祭懶人包

2020-01-08 09:05

續探新低！時隔一週 換5萬台幣能多賺2942日圓

2020-01-10 12:51

走跳世界／遊日賞櫻 享受皇室級奢華食宿

2020-01-10 15:25

互動手環＋app！環球影城「超級任天堂世界」MV首曝光

2020-01-14 13:55

東京迪士尼「達菲彩繪列車」萌翻！期間快閃4個月，6款達菲車票必收

2020-01-07 17:53

「東急PLAZA」重回澀谷，打造最有大人味的時尚空間

2020-01-12 10:02

開化堂、Dean&Deluca之外，京都還有哪些不容錯過的咖啡店?

2020-01-15 10:01

韓國最棒的滑雪體驗！　五大渡假村「滑雪+泡湯」組合推薦

2020-01-12 12:00

免1.5%海外刷卡手續費 街口支付現在到日本玩也能刷

2020-01-14 17:09

日本人為何全球壽命最長？長壽秘訣大揭秘！

2020-01-08 11:00

不能錯過的最佳味道！東京第一絕品生起士蛋糕SIROTAE

2020-01-10 11:02

2020 東京奧運主會場「新國立競技場」隈研吾操刀完工

2020-01-17 07:24

台灣血拼族注意！韓國樂天、新羅免稅店取消「海外信用卡」服務，剩銀聯卡與支付寶可用

2019-12-26 17:05

最新療癒小物！ 日本超美型橡皮擦"一手擦出富士山"十分樂趣～

2020-01-07 14:10

東京奧運在即 日本旅遊觀光2019回顧與2020重點小筆記

2020-01-09 10:02

到日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

2020-01-10 09:00

百去不厭的京都奈良，這個年假再去一次就要這樣玩！

2020-01-03 11:04

4米高「衝浪皮卡丘」首度現身！還有10隻皮卡丘大遊行

2020-01-08 10:33

岡山最迷人的城市 津山藝廊住一晚

2020-01-09 09:00

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 13:26

京都金閣寺設計師操刀 福島「淨樂園」收錄四季連峰

2020-01-04 09:00

東京澀谷最新地標，可眺望澀谷夜景、富士山的展望台體驗分享

2020-01-08 12:00

日本廉航太威了！黑白色調機艙好時尚、可躺平商務艙　ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 23:35

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 14:59

消費稅變10%、離境日本多付稅！1／1起赴日本旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

旅館還能這樣玩～ 來JR仙台站旁「仙台大都會大飯店」玩耍吧！

2020-01-18 09:10

走跳世界／搭歌詩達郵輪 日韓奢華賞櫻

2020-01-07 09:27

韓國好市多「少一區」 網友笑：要是台灣人會氣死

2019-12-25 14:10

箱根療癒温泉旅！ 泡湯之餘也能享受充滿藝文氣息的小旅行

2020-01-05 11:57

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

冰上釣鱒魚得再等等！ 韓國「華川櫻鱒節」延後1週

2019-12-31 14:12

東京成田機場過境旅館大公開

2020-01-07 09:00

哪些地方非玩不可？ 沖繩自由行秘笈大公開

2020-01-01 08:02

「大阪電器量販店」全新大廈落成 　200家店舖商場同時集結登場～

2019-12-30 11:00

東京赤坂必吃蛋糕！名師打造的精緻法式甜點店推薦-Libertable

2020-01-04 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top