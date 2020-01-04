京都金閣寺設計師操刀 福島「淨樂園」收錄四季連峰
【圖／文：行遍天下】
淨樂園
有吾妻連峰秀麗的四季景緻作為背景的淨樂園，在佔地約25,000平方公尺的廣大腹地上，建有的池泉廻遊式庭園，很有室町時代的文化風格。
當中最受人注目的是，邀請了當年在京都蓋金閣寺的一流建築設計師，操刀替淨樂園建造一處角度相仿，有赤松、五葉松與岩石，和聳立於鏡湖池水中的寺院構圖畫面，並歷經十餘年時間，才精心打造完成。
現在隨著時節景色的不同，到淨樂園順路沿著樹木花草風雅共賞下，真的能從園區內特設的視角，感受如同小金閣寺般的氣宇非凡。
St. Anna's Garden
像是一座歐洲小山城的St. Anna's Garden，佇立在福島市西部郊區，環境優美的莊園裡，有著多樣化店舖商家。
從深受情侶喜愛的教堂開始，有銀杏樹和楓葉樹點綴的小山坡，適合散步逛逛，還有總是擠滿人潮的義式窯烤薄餅Pizza店，和各式各樣有氣氛的咖啡館、流行服飾店、傳統工藝品店、骨董舖、畫廊和雜貨小舖，及展覽木芥子的西田紀念館，和能在みちのく福島路ビール喝得到以吾妻山系雪融天然水精釀成的福島在地啤酒，是個可以待上一整天吃喝玩樂的好去處。
湯愛舞台
全新裝潢落建而成的湯愛舞台，為土湯溫泉的情報心和旅遊諮詢處，在面積寬闊的室內，設有展望廣場，能在此眺望土湯溫泉鄉的迷人全貌，於吾妻山和荒川間林立的溫泉旅館，發現他們共同編織出精采的土湯人情事，無一保留地以初心再創未來的美好。
在陳列有五花八門、上百隻大大小小的土湯木芥子傳承館裡，瞭解這日本三大芥子娃娃發源之一，大約有160年歷史的工藝之重要，並試著嘗試塗繪上木芥子娃娃前髮、眼睛、鼻子、嘴巴的線條，和木身體的色彩，感受其中無比可愛的樂趣。
景點介紹
淨樂園
地址：福島縣福島市桜本字荒神38
電話：+81-24-591-1304
營業時間：3/20∼11/30 9:00∼17:00(冬季12/1∼3/19日休園)
價格：大人500円、小孩250円；抹茶菓子500円
St. Anna's Garden
地址：福島縣福島市荒井横塚3-183
電話：+81-24-593-0639
網址：anna-g.com
備註：各店家不一，依官網公佈為準
湯愛舞台
地址：福島縣福島市土湯温泉町字坂ノ上27番地の3
電話：+81-24-572-5503
網址：www.tcy.jp
營業時間： 9:00∼18:00
價格：芥子娃娃製作體驗1人1次950円
更多好吃好玩：【影音】到土湯與若旦那約會去，泡湯賞楓採集最鮮美食材
留言