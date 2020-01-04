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京都金閣寺設計師操刀 福島「淨樂園」收錄四季連峰

2020-01-04 09:00行遍天下

【圖／文：行遍天下】

　

淨樂園

有吾妻連峰秀麗的四季景緻作為背景的淨樂園，在佔地約25,000平方公尺的廣大腹地上，建有的池泉廻遊式庭園，很有室町時代的文化風格。

廣闊的池泉廻遊式庭園充滿室町時代文化風格。
廣闊的池泉廻遊式庭園充滿室町時代文化風格。
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當中最受人注目的是，邀請了當年在京都蓋金閣寺的一流建築設計師，操刀替淨樂園建造一處角度相仿，有赤松、五葉松與岩石，和聳立於鏡湖池水中的寺院構圖畫面，並歷經十餘年時間，才精心打造完成。

淨樂園供應有和菓子和抹茶，於庭子內或紅傘下，都能找到心靈綠洲般，閒適地品茗初秋茶...
淨樂園供應有和菓子和抹茶，於庭子內或紅傘下，都能找到心靈綠洲般，閒適地品茗初秋茶色的優雅。
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淨樂園供應有和菓子和抹茶，於庭子內或紅傘下，都能找到心靈綠洲般，閒適地品茗初秋茶...
淨樂園供應有和菓子和抹茶，於庭子內或紅傘下，都能找到心靈綠洲般，閒適地品茗初秋茶色的優雅。
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現在隨著時節景色的不同，到淨樂園順路沿著樹木花草風雅共賞下，真的能從園區內特設的視角，感受如同小金閣寺般的氣宇非凡。

　

St. Anna's Garden

像是一座歐洲小山城的St. Anna's Garden，佇立在福島市西部郊區，環境優美的莊園裡，有著多樣化店舖商家。

從深受情侶喜愛的教堂開始，有銀杏樹和楓葉樹點綴的小山坡，適合散步逛逛，還有總是擠滿人潮的義式窯烤薄餅Pizza店，和各式各樣有氣氛的咖啡館、流行服飾店、傳統工藝品店、骨董舖、畫廊和雜貨小舖，及展覽木芥子的西田紀念館，和能在みちのく福島路ビール喝得到以吾妻山系雪融天然水精釀成的福島在地啤酒，是個可以待上一整天吃喝玩樂的好去處。

St. Anna's Garden的教堂很有歐美風情，是寫真拍攝的熱門景點。
St. Anna's Garden的教堂很有歐美風情，是寫真拍攝的熱門景點。
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園區內有多樣化的手工藝品和古物能尋寶。
園區內有多樣化的手工藝品和古物能尋寶。
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園區內有多樣化的手工藝品和古物能尋寶。
園區內有多樣化的手工藝品和古物能尋寶。
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湯愛舞台

全新裝潢落建而成的湯愛舞台，為土湯溫泉的情報心和旅遊諮詢處，在面積寬闊的室內，設有展望廣場，能在此眺望土湯溫泉鄉的迷人全貌，於吾妻山和荒川間林立的溫泉旅館，發現他們共同編織出精采的土湯人情事，無一保留地以初心再創未來的美好。

在陳列有五花八門、上百隻大大小小的土湯木芥子傳承館裡，瞭解這日本三大芥子娃娃發源之一，大約有160年歷史的工藝之重要，並試著嘗試塗繪上木芥子娃娃前髮、眼睛、鼻子、嘴巴的線條，和木身體的色彩，感受其中無比可愛的樂趣。

湯愛舞台可觀賞到上百造型風格奇趣的芥子娃娃。
湯愛舞台可觀賞到上百造型風格奇趣的芥子娃娃。
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自己畫上木芥子的前髮、眼睛、鼻子和嘴巴、身體等線條，創作世界唯一的作品。
自己畫上木芥子的前髮、眼睛、鼻子和嘴巴、身體等線條，創作世界唯一的作品。
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景點介紹

淨樂園

地址：福島縣福島市桜本字荒神38

電話：+81-24-591-1304

網站：www.jyourakuen.jp

營業時間：3/20∼11/30 9:00∼17:00(冬季12/1∼3/19日休園)

價格：大人500円、小孩250円；抹茶菓子500円

　

St. Anna's Garden

地址：福島縣福島市荒井横塚3-183

電話：+81-24-593-0639

網址：anna-g.com

備註：各店家不一，依官網公佈為準

　

湯愛舞台

地址：福島縣福島市土湯温泉町字坂ノ上27番地の3

電話：+81-24-572-5503

網址：www.tcy.jp

營業時間： 9:00∼18:00

價格：芥子娃娃製作體驗1人1次950円

　

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