冬季在雲上泡湯！ 前進日本福島超美乳白色、無邊際溫泉池

【圖／文：行遍天下】

隱身在福島北部的土湯溫泉，有5位帥氣有型的年輕男將，承接家裡旅館事業之餘，並用好玩又創意的點子振興著溫泉區。與若男將在令和第一個冬季，在土湯溫泉周邊，來一趟幸福湯之旅。

乳白色的野地温泉，隸屬於土湯溫泉鄉之一。 分享 facebook





野地温泉

野地温泉位於安達太良山上，於鬼面山山腹海拔1,200公尺高之處，亦隸屬於土湯溫泉鄉之一。每當清晨時分，野地溫泉旅館即會被滿滿的雲海繚繞，壯觀浩瀚的場面，猶如在雲霧上的天空之城，故又稱作雲端上的湯宿。

帥氣有型的年輕男將推薦，若是冬天到野地溫泉來，更能以大地為床、白色濁湯為被，沉醉於四面冰雪奇緣般的迷人景緻。 分享 facebook

更是東北代表的美湯，以乳白色的單純硫黃泉著稱，帶著一點雞蛋乳香味，泡進露天風呂-鬼面の湯，即能盡興一擁野趣懷抱，或是到室內檜木風呂泡湯，都格外令人身心舒暢。

而在泡完一池自慢湯泉後，絕對要來碗有滋有味的鬼面拉麵，勁道彈牙的麵條與鹹香的醬油湯底，配上多汁鮮嫩的叉燒肉，以唏哩呼魯的簌簌聲完食，最是與湯泉對味的入魂享受。

泡湯後，大快朵頤鬼面拉麵，快意極了。 分享 facebook

當然來到這片絕美山湯景色，不妨在鬼面山相伴下，到一旁的安達太良山登山口小小健行一下，與若旦那們一同發掘自然森林的奧妙樂趣。

到得天獨厚地浸在自然山水的慢活世界裡健行，舒活自在。 分享 facebook





安達太良山

標高1,700公尺的安達太良山，主峰又別名乳頭山，為福島中部一座火活山，介於二本松市和猪苗代町中間，是東北著名的健行登山、賞楓和滑雪勝地，不僅是福島百名山，更是日本百名山和花之百名山。

在還沒進入雪祭前，許多登山客和遊客們會特地前來搭乘纜車上山，放眼望去福島和郡山市景，一路仰頭又低頭地看著陽光穿透紅通通、黃澄澄的多色交錯楓葉，直達到1,350公尺標高處的山頂站，再尋著指標，腳踩落葉發出的沙沙聲，至藥師岳展望台，有小神社處，登高一望腳底下一抹壯麗的艷紅山楓。

搭纜車上山觀賞安達太良山整遍火紅的艷秋，最是人間好時節。 分享 facebook

搭纜車上山觀賞安達太良山整遍火紅的艷秋，最是人間好時節。 分享 facebook

若想冒險一番，則可挑戰健行至仙女平分岐和安達太良山頂，再沿路返回至奧岳登山口，共約近3小時時間，感受這一季秋的繽紛。

在藥師岳展望台的小神社處登高祈福。 分享 facebook





奥岳の湯

在安達太良山園區內的奥岳の湯，正好位在海拔950公尺高處奧岳登山口旁。為PH2.5酸性泉質的泉源掛流式溫泉，是一日遊可泡的日歸溫泉，在露天式的戶外浴場，以無邊際形式的泡湯享受，可面對群山，眺望變幻多姿的山光水色。是結束安達太良山健行後，最佳療癒身心的泡湯所，與輕拂的微風，一同陶醉在深秋玲瓏金黃的楓葉中。

露天式的戶外浴場，以無邊際形式的泡湯享受，可面對群山。 分享 facebook





景點介紹

野地温泉ホテル

地址：福島縣福島市土湯溫泉町字鷲倉山1-2

電話：+81-242-64-3031

網址：www.nojionsen.com

日歸入浴時間：平日10:30∼15:00、假日10:30∼14:00

日歸入浴費用：800円





安達太良山

地址：福島縣二本松市安達太良山

電話：+81-243-24-2141

網址：www.adatara-resort.com

價格：纜車單程1,000円；往返1,700円

纜車運行時間：8:30∼16:30(4/20∼11/4每日運行，11/5∼12/8僅週六和週日、例假日運行)





奥岳の湯

地址：福島縣二本松市奧岳溫泉

電話：+81-243-24-2240

網址：www.adatara-resort.com

營業時間：10:00∼18:00(4/20∼11/4 10:00∼20:00)

價格：600円





更多好吃好玩： 【影音】到土湯與若旦那約會去，泡湯賞楓採集最鮮美食材

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」