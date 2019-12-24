最不得了的楓紅在這！日本福島的男女沼秘境
【圖／文：行遍天下】
男沼、女沼
為日本福島八景之一的男沼、女沼，被當地人形容為最佳健行的秘境地，建議可從海拔644公尺，一圈約1.5公里的男沼開始走起；在陽光斑駁灑落在草地的指引下，參天挺拔的森林像是巨大的寶庫，鮮嫩的蘑菇遍布山林、又酸又甜的野果掛滿枝頭、清新的香草散發著特有的調香氣味，沿路蓬勃有活力的就到了男沼湖畔，微波蕩漾的古湖在光照下閃光粼粼，一叢叢紅楓在湖邊鋪上了澄紅色的綢帶，美崙美奐。
從這便可一路再走至春夏有水芭蕉叢生的仁田沼，再穿過瀑布，即來到海拔位置532公尺高的女沼，整個湖周長約2公里，湖水清亮如明鏡的倒影景象，如痴如醉像在夢境般。往對岸山谷一喊，特有的清脆回音朦朧在森林湖水間震盪，歡樂無比超級舒壓！
中津川溪谷
距土湯溫泉約30分車程， 位於東北地方福島縣北部，由磐梯山、安達太良山和吾妻山所包圍的裏磐梯，其中有一條以秋天紅葉而聞名的中津川溪谷，是從吾妻山上湧出的清泉，再注入盤梯高原的秋元湖後，所形成的自然溪谷，也因為V字型的中津川急流，沿途不斷刮削著兩岸的岩石，因而雕琢產生許多大小不同的瀑布，這樣美麗的結構，與中津川從山毛櫸、七葉樹、赤楊樹、山櫻樹及楓樹等等樹木間川流而過的清澈溪水，照映著染成如火燒紅的楓葉，及紛紛轉紅轉黃的林葉景致，好似一幅令人屏息的山水畫作，成為許多人此生必朝聖的賞楓名所。
景點介紹
男沼
地址：福島縣福島市土湯溫泉町男沼
女沼
地址：福島縣福島市土湯溫泉町女沼頭
電話：+81-24-595-2217 (土湯溫泉觀光協會)
網址：www.tcy.jp
中津川溪谷
地址：福島縣耶麻郡豬苗代町若宮吾妻山2998-47
電話：+81-241-32-2349
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