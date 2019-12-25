到土湯與若旦那約會去　泡湯賞楓採集最鮮美食材

【圖／文：行遍天下】

隱於日本福島市山巒間，歷史悠久的土湯溫泉，不同於一般日本溫泉旅館向來是由女性主理的女將文化，而是交棒給稱作「若旦那」的若男將，也就是第二代兒子或年輕小老闆當家。

元氣十足的若旦那們，歡迎大家來土湯溫泉玩，他們會以無比熱情招待你的到訪。 分享 facebook

其中有5位加入土湯溫泉觀光協會青年部的若旦那：向瀧旅館的佐久間輝和佐久間智啟、はるみや旅館的今泉強、山根屋的渡邊樹璃案、山水莊的渡邊利生。自2011年311大地震導致海嘯核災衝擊後，以他們對這片土地、這個家園的愛，積極走出震災陰霾，聯手振興土湯溫泉觀光，用新穎的推廣方式來宣傳，不僅推出一系列《若旦那圖鑑》雜誌作號召，成功吸引全日本好奇心而引起話題，漸漸開始恢復過往人潮外，還有作家將他們5位男將的故事，編畫成少女漫畫，引起極大關注度，成為時下日本各地女子們最憧憬的溫泉勝地，嚮往到此進入唯美的漫畫場景，感受各大旅館的特色泉質、在地美食、空間設計和難忘的美景，也真實感受若旦那們親切服務的人氣關鍵，享受極上溫泉之旅的浪漫情懷。

女沼の帆為土湯八景的代表，在這可拍很多寫真美照。 分享 facebook

除了旅館工作外，5位若旦那們也是偶爾需要放鬆休息，不論是到土湯八景之一的男沼、女沼健行、採集鮮嫩蘑菇，欣賞湖水清涼如明鏡的倒影獲得心靈放鬆；或是到小金閣寺的淨樂園散步，喝一杯抹茶舒緩身心；亦或是到土湯溫泉情報中心的湯愛舞台自己動手做一隻專屬的芥子娃娃，感受其中無比可愛的療癒。

廣闊的池泉廻遊式庭園充滿室町時代文化風格。 分享 facebook

自己畫上木芥子的前髮、眼睛、鼻子和嘴巴、身體等線條，創作世界唯一的作品。 分享 facebook

從磐梯吾妻LakeLine兜風路線上，於湖濱路的橋上眺望山谷，像是抹上一層胭脂。 分享 facebook

土湯的美景當然不只這樣，距離約30分車程的裏磐梯，有著絕美溪谷—中津川，此地的自然溪谷與清澈溪水，照映著染成如火燒紅的楓葉及紛紛轉紅轉黃的林葉景緻，是許多人此生必朝聖的賞楓名所。附近的万作農園食堂以每日現做烤飯糰聞名，因為日式飯糰親手捏出來的手感溫度，搭配會津越光米，裹上會津特產味增，烤得外皮米粒酥香、內層米飯Q彈，每每一出爐就一掃而空。這裡非常適合秋日賞楓時，品嚐另外人氣必吃的舞茸飯和蘑菇野菜雜煮味增；店外販賣的大根、玉米等當季在地栽種食材也是來這必要體驗。

大大的味噌烤飯糰，飽滿的讓人一吃成主顧。 分享 facebook

手工司康搭自家製果醬，剛好的酸甜滋味，令人吃了會上癮。 分享 facebook

被山林所圍繞的空cafe，隱身在土湯溫泉區びっき沼旁的小深山裡，如同綠寶石般的存在，在保有原本木造結構的老屋裡，刻意以接近土地的裸地板原貌呈現，襯托透明挑高落地玻璃窗隨四季變化的山間景色。品嚐著空cafe自家農場種植的藍莓和蔬菜所特製的甜點、果醬和料理；且在古董壁爐和各式各樣有年代回憶的童玩收藏裡，一切靜好地自在把玩下，還有各式雜貨和空cafe特製的蔬果醃漬物，同樣深受喜歡，不定期更有展覽活動和市集，給人多麼極致的生活享受。

每天現作的Gelato常常一到下午就完售，非常大人氣。 分享 facebook

新鮮自然的味道還有位於土湯內的義式冰淇淋店，用在地酪農牛乳當基底，再經由義大利機器製成正統Gelato，有最純粹原味的濃濃香醇，再淋上自家製的獨門蜂蜜，交織出縈繞味蕾打轉的綿甜，與每天現作的蜂密鬆餅餅乾皮，堆疊出更爽口的層次。當然，也有土湯地區的專屬特別口味，還有搭配時令食材，如水蜜桃、柿子、南瓜、蘋果、葡萄、草莓等福島在地產水果，創新地保留甜蜜果香的營養，在一球球中享受貨真價實的好口福。

土湯溫泉鄉被群山與溪水圍繞得天獨厚。 分享 facebook

自慢地在土湯，春天賞櫻花、水芭蕉、豬牙花和野杜鵑花，夏季觀看百合公主和睡蓮;秋日隨著漫山遍野的紅葉飄動，沉浸山林泉水的怡人氣息；冬雪到來時，千樹萬樹如雪花，銀妝成爛漫的童話小鎮，此時，泡在熱呼呼的溫泉裡，寫下專屬於自己的土湯風物詩。





景點介紹

福島縣土湯溫泉觀光協會

地點：福島縣福島市土湯溫泉町字下的22-1號

電話：+81-24-595-2217

網址：www.tcy.jp/tw





男沼

地址：福島縣福島市土湯溫泉町男沼





女沼

地址：福島縣福島市土湯溫泉町女沼頭

電話：+81-24-595-2217 (土湯溫泉觀光協會)





中津川溪谷

地址：福島縣耶麻郡豬苗代町若宮吾妻山2998-47

電話：+81-241-32-2349

網址：www.urabandai-inf.com





淨樂園

地址：福島縣福島市桜本字荒神38

電話：+81-24-591-1304

網址：www.jyourakuen.jp

時間：3/20∼11/30 9:00∼17:00(冬季12/1∼3/19日休園)

價位：大人500円、小孩250円；抹茶菓子500円





湯愛舞台

地址：福島縣福島市土湯温泉町字坂ノ上27番地の3

電話：+81-24-572-5503

網址：www.tcy.jp/tw

時間：09:00∼18:00

價位：芥子娃娃製作體驗1人1次950円





万作農園食堂

地址：福島縣耶麻郡猪苗代町若宮字中原2844-56

電話：+81-242-64-3673

時間：農園8:00∼17:00、食堂9:00∼16:00

價格：味噌烤飯糰200円、舞茸飯＋蘑菇野菜雜煮味噌湯套餐900円





空cafe

地址：福島縣福島市土湯溫泉町茂田1

電話：+81-24-595-2515

時間：11:00∼16:30

價格：2種口味司康搭自家製果醬和奶油600円、黑糖起司蛋糕550円、熱手沖咖啡600円、熱豆乳拿鐵650円





honey beeハニービー

地址：福島縣福島市荒井字山神下17-14

電話：+81-24-593-0666

網址：www.honeybee2009.com

時間：4∼10月9:00∼18:30、3月&11月10:00∼18:00、12∼2月10:00∼17:30

價格：1球360円、2球460円、3球570円、4球760円





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