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往天堂的路上去！　12處北海道道東秘境推薦&最新玩法

2019-12-25 08:54Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

說到北海道，大多人的第一印象應該都是一片雪白的大地吧？其實除了道央、道南地區的滑雪、玩雪行程之外，近來有越來越台灣人也開始前往北海道道東地區，搭乘破冰船出海賞流冰、到摩周湖、阿寒湖等地欣賞不同的風景，今天就跟著小編來去一趟北海道道東，玩遍道東秘境吧！

北海道道東秘境交通方式

▲北海道道東秘境推薦-釧路機場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-釧路機場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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從北海道札幌到道東有兩個主要入口，分別是北邊的網走跟南邊的釧路，若是從札幌出發，有飛機、JR跟巴士可以抵達，此外也可以從東京、關西等地轉機飛到網走的女滿別機場，或是釧路機場，一次玩兩個地方也不錯！

網走

飛機：由東京搭乘ANA、JAL國內線，時間約1.5小時。

飛機：由札幌搭乘ANA國內線，時間約50分鐘。

JR：搭乘 特急ライラック13号，經由旭川轉到網走。

釧路

飛機：由東京後轉搭ANA、JAL、AIRDO國內線，時間約1小時45分。

飛機：由關西後轉搭peach國內線，時間約2小時。

飛機：由札幌搭乘ANA國內線，時間約1小時。

JR：搭乘 特急スーパーおおぞら5号，時間約4小時。

北海道道東秘境景點推薦

北海道道東秘境景點＃1

網走破冰船體驗

▲北海道流冰一日遊-紋別流冰（圖／©JNTO）
▲北海道流冰一日遊-紋別流冰（圖／©JNTO）
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說到北海道冬天最特殊的景觀，絕對非北海道流冰莫屬，雖然要千里迢迢跋涉到北海道道東才能看見，但看到流冰之後，一定會讓你覺得此趟絕對值得！

觀賞北海道流冰的區域位於於日本境內的鄂霍次克海，是由於來自黑龍江的淡水流入海水後，鹽度降低，海面冰點提高而，加上海風吹拂而形成的奇特現象，而網走跟紋別是世界上可以看到流冰的最南區。

北海道道東秘境景點＃2

鄂霍次克流冰館

▲北海道道東秘境推薦-流冰館圓鰭魚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-流冰館圓鰭魚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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此外，小編非常推薦大家搭乘破冰船體驗之後，一定要到附近的鄂霍次克流冰館去看看！在這裏面可以詳細了解流冰形成的原因，透過資料了解流冰帶來的自然景觀、生物，但不要以為這裡只是無聊的資料館，在這裡還能體驗在-15度C下甩毛巾瞬間凝結的趣味玩法，還能看到超可愛的流冰天使和圓鰭魚！

▲北海道道東秘境推薦-網走湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-網走湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道道東秘境推薦-流冰天使冰淇淋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-流冰天使冰淇淋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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逛完資料館之後可以到三樓展望台去，遠眺剛剛搭船看到的大片流冰海域，以及後面的網走湖。走之前別忘了到一樓大廳，吃一支以流冰天使為造型的海鹽焦糖冰淇淋，保證讓你永生難忘！

北海道道東秘境景點＃3

網走湖

▲北海道道東秘境推薦-網走湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-網走湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道道東秘境推薦-網走湖壽司DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行...
▲北海道道東秘境推薦-網走湖壽司DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來到網走湖，除了觀賞美麗的湖景山水之外，在湖畔有一家名為Connect trip的工作坊，可以體驗各種壽司DIY的活動，老師跟員工也都很親切可愛，自己做丸壽司真的！每到冬季網走湖結冰的時候，還可以進行各種冰上活動，像是冰釣、冰上摩托車等等體驗活動，非常有趣！

北海道道東秘境景點＃4

摩周湖

▲北海道道東玩法-摩周湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東玩法-摩周湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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摩周湖隸屬於阿寒摩周國立公園，是因為火山作用而形成的靜止湖，因為沒有外來水進出，因此水質非常清澈，是目前日本透明度最高的湖，肉眼能見度約20公尺左右，也是北海道遺產之一。摩周湖除了白天的景色層疊有致之外，更有名的是雲海和星空，若是來到了這裡千萬不要錯過這兩個景色！

北海道道東秘境景點＃5

屈斜路湖

▲北海道道東秘境推薦-屈斜路湖天鵝。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-屈斜路湖天鵝。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道道東秘境推薦-屈斜路湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-屈斜路湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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往北海道摩周湖向往西北邊走一點點，就會來到面積為日本第六大的屈斜路湖，其「大鍋」（カルデラ caldera），翻成中文是「破火山口」的地理特色，是由於火山口失去地下熔岩支撐而塌陷形成的地形，加上降水或其他水源流入而形成的湖面。

除了美麗的湖水景致之外，在這裡還可以看到許多天鵝和鴨子在此遊憩，整片區域彷彿都是牠們的地盤，完全不怕人，非常的有趣！另外，也可以體驗露天溫泉，隔著石圍和牠們一起泡湯喔！

北海道道東秘境景點＃6

阿寒湖

▲北海道道東秘境推薦-阿寒湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-阿寒湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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阿寒湖也是破火山口形成的天然湖泊，因此擁有富含碳酸鹽的溫泉，在阿寒湖南岸有不少溫泉旅館，每到冬天都會吸引不少人特地前來，在溫泉街上也有不少手湯和足湯可以享受，是寒冷冬日裡非常放鬆的享受，也是北海道道東不可錯過的景點之一。

▲北海道道東秘境推薦-阿寒湖愛奴村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-阿寒湖愛奴村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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此外，阿寒湖是日本愛奴族居住的區域，因此在溫泉街上可以看到不少獨具特色的原民風的手工藝店，不妨可以逛逛，也可以買一把當地特有的竹口琴來玩玩看，因為這種樂器需要全身放鬆用手指來拉扯才能發出聲音，老師說這可是太嚴肅的人玩不起來的樂器，趕快來挑戰一下！

北海道道東秘境景點＃7

川湯溫泉

▲北海道道東秘境推薦-川湯溫泉足湯。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-川湯溫泉足湯。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道道東秘境推薦-川湯溫泉欣喜湯。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-川湯溫泉欣喜湯。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於北海道弟子屈町的川湯溫泉，溫泉泉源來自於附近的硫磺山，泉質為酸性，有光滑皮膚的效果，路上也有免費的足湯可以泡，許多日本人都會在玩完摩周湖、屈斜路湖後，來這裡享受一日泡湯或是住宿，因此四處可見日式傳統風格的溫泉飯店，成為阿寒摩周國立公園附近最熱門的住宿區域。

PS.泡溫泉時記得一定要把飾品都拿下來，否則會變黃唷！

北海道道東秘境景點＃8

野付半島

▲北海道道東秘境推薦-野付半島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-野付半島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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野付半島位於北海道道東的別海町，是一個自然堆積成砂嘴而形成的半島，每到冬季來臨，右半邊的海水就會開始結冰，形成半島兩側一半流冰一半結冰的兩岸風景，非常的有趣！此外，野付半島上保留了大片原始生態景觀，因此可見一群群的鹿、狐狸，以及超過250種以上的鳥類等野生動物！

▲北海道道東秘境推薦-野付半島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-野付半島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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等到1~3月時右側的海域會結冰層夠厚的時候，就可以走在大片的結冰平原上，無邊無際的冰平線，非常適合以各種姿勢來拍照，所以近年來成為日本人非常愛在IG上傳打卡的北海道道東景點，是不是光用想像的感覺就很美！

北海道道東秘境景點＃9

天堂之路

▲北海道道東秘境推薦-天堂之路。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-天堂之路。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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這條隱身於鄉間的道路叫做「天に続く道」（往天堂延伸的道路），整條道路長約24公里，由於一眼望去看不見終點，就像是通往了天堂的道路一樣，因為偶然間被發現打卡上傳後，在SNS上紅了起來，不過目前還是只有日本人知道，所以還是個人少又適合拍照的地方。

交通：往北海道斜里町國道334方向走，再google「天に続く道」即可找到

北海道道東秘境景點＃10

開陽台

▲北海道道東秘境推薦-開陽台。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道道東秘境推薦-開陽台。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於中標津的開陽台也是小編非常推薦的地方！開陽台標高約270公尺，可以看到一望無際的原野，最大的特色在於可以看到完整的360度地平線，落日跟晚霞時分更是超夢幻，讓人捨不得走啊～此外，晚上的百萬星空也是許多日本人專程而來的原因之一喔！

北海道道東秘境景點＃11

釧路溼原

▲北海道道東秘境推薦-鶴居伊藤丹頂鶴自然保護區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自...
▲北海道道東秘境推薦-鶴居伊藤丹頂鶴自然保護區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道道東秘境推薦-鶴居伊藤丹頂鶴自然保護區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自...
▲北海道道東秘境推薦-鶴居伊藤丹頂鶴自然保護區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道道東秘境推薦-鶴居伊藤丹頂鶴自然保護區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

釧路地區最知名的玩法是搭乘SL濕原號，一路觀賞無邊無際的日本最大溼地平原，其中必看的景色就是特色天然紀念物－丹頂鶴。整個釧路溼原內約有有1000多隻丹頂鶴棲息於此，因此牠們又被稱為是「濕原之神」部分地區會規劃為自然保護區放置糧食丹頂鶴食用，可以說是北海道道東非常特別的風景。

北海道道東秘境景點＃12

Heart'n Tree

▲北海道道東秘境推薦-Heart'n Tree。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自...
▲北海道道東秘境推薦-Heart'n Tree。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲北海道道東秘境推薦-Heart'n Tree。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自...
▲北海道道東秘境推薦-Heart'n Tree。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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沿著釧路溼原走，小編特別推薦鶴居村這家叫做Heart'n Tree的小農餐廳，他們家的食材全都取自主人自栽與周邊地區，吃起來非常新鮮又健康，其中烤過的甜菜根真的讓人超經驗，香草茶也不能錯過！

▲北海道道東秘境推薦-Heart'n Tree。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自...
▲北海道道東秘境推薦-Heart'n Tree。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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他們自製的乳酪甚至還是愛心形狀的！搭配北海道形狀的盤子，綠葉的位置正是代表著鶴居村所在的位置。用小刀輕輕切開新鮮乳酪，沾上甜而不膩的蜂蜜，嘴裡充滿了微鹹微甜的香氣，這就是北海道的味道啊！

去完一趟北海道道東地區，小編真的深深地被這片大地上的人們與景色給打動，或許這裡沒有人人皆知的必拍打卡景點，但在這一片看似寂寥的大地中，因為有了大地給的養分，讓人們有了自給自足的能力，受之於大地，也想有所回饋，正是北海道道東最迷人的模樣，請大家有生一定要造訪一次。

想知道更多北海道道東自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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