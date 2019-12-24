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加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

2019-12-24 10:22JAPANKURU日本酷樂

加好加滿的<a href='/search/tagging/1013/北海道' rel='89284'><strong>北海道</strong></a>鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

北海道海鮮一直被日本人評為第一名，無論在國內或國外也受到不少人的喜愛。

日本品牌總合研究所在2018年進行了一項調查，在該調查中，有人提出「哪個地區的日本食物最好？」。 其中超過60％的人回答了北海道。


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

為什麼北海道的海鮮如此美味？ 原因有三個！


１.親潮


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

圖源：千島群島洋流

親潮

在北海道附近發生的特殊洋流活動。(有興趣詳情可以按我)

因此在北海道的東南部，周圍的水富含多種礦物質，溫度低，鹽分低，因此有助於魚類的生長。


2. 流冰


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

圖源:Hana's Chiebukuro

到底流冰有著甚麼重要功能？

實際上，流冰並不是冰本身，而是浮游生物。 冰塊來自俄羅斯北部，而這些冰塊為北海道帶來了不少浮游生物，這些浮游生物就成了魚們的美味糧食。


3. 低溫海水


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

北海道以寒冷的氣候著稱，附近的海域溫度也偏低。

為了在寒冷的環境中生存，魚類會依靠身體大量的脂肪去維持日常活動，所以北海道的魚類除了油分高之外，魚肉也極具口感。


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

滿足以上所有條件的北海道，你絕對不能錯過他們的海鮮與刺身！

尋找海洋的瑰寶，鮭魚卵丼飯是這裡的特色菜之一。


北海道推薦餐廳之一！


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

北海道最受歡迎的餐廳之一是位於札幌的居酒屋「八饗」。

由於店家人氣非常高，大家去之前記得預約喔！

海味はちきょう

地址：〒060-0063 北海道札幌市中央区南３条西３丁目 都ビル

營業時間：平日18:00~24:00丨週末假期17:00~23:00

官網（中文）


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

八饗是間充滿日本傳統氛圍的居酒屋。


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

似乎許多日本名人也來過這裡。


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

即使你是1旅行愛好者，也可以坐在櫃檯旁好好享受美味佳餚。

由於是居酒屋，所以這裡有各種各樣的菜色和酒精飲料讓大家選擇。

以下，我們將介紹給您的是店家主打料理「鮭魚卵丼飯」！


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

如果您在這家餐廳吃飯，會經常聽到有人在某處突然大喊。


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

他到底在客人旁邊做什麼？


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

你能看到他在做甚麼嗎？


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

你猜對了！

如果你點了鮭魚卵飯，店家就會帶著一大碗鮭魚卵來找你，直接在你面前倒在米飯上面！


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

滿出來的鮭魚卵飯


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

你有想過自己能吃多少鮭魚卵嗎?


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受

他會一直加鮭魚卵給你直到你叫停為止。


加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受
加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受
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好好享受這一口奢華的晚飯！


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北海道海鮮居酒屋

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