北海道海鮮一直被日本人評為第一名，無論在國內或國外也受到不少人的喜愛。

日本品牌總合研究所在2018年進行了一項調查，在該調查中，有人提出「哪個地區的日本食物最好？」。 其中超過60％的人回答了北海道。





為什麼北海道的海鮮如此美味？ 原因有三個！





１.親潮





圖源：千島群島洋流

親潮

在北海道附近發生的特殊洋流活動。(有興趣詳情可以按我)

因此在北海道的東南部，周圍的水富含多種礦物質，溫度低，鹽分低，因此有助於魚類的生長。





2. 流冰





圖源:Hana's Chiebukuro

到底流冰有著甚麼重要功能？

實際上，流冰並不是冰本身，而是浮游生物。 冰塊來自俄羅斯北部，而這些冰塊為北海道帶來了不少浮游生物，這些浮游生物就成了魚們的美味糧食。





3. 低溫海水





北海道以寒冷的氣候著稱，附近的海域溫度也偏低。

為了在寒冷的環境中生存，魚類會依靠身體大量的脂肪去維持日常活動，所以北海道的魚類除了油分高之外，魚肉也極具口感。





滿足以上所有條件的北海道，你絕對不能錯過他們的海鮮與刺身！

尋找海洋的瑰寶，鮭魚卵丼飯是這裡的特色菜之一。





北海道推薦餐廳之一！





北海道最受歡迎的餐廳之一是位於札幌的居酒屋「八饗」。

由於店家人氣非常高，大家去之前記得預約喔！

海味はちきょう

地址：〒060-0063 北海道札幌市中央区南３条西３丁目 都ビル

營業時間：平日18:00~24:00丨週末假期17:00~23:00

官網（中文）





八饗是間充滿日本傳統氛圍的居酒屋。





似乎許多日本名人也來過這裡。





即使你是1旅行愛好者，也可以坐在櫃檯旁好好享受美味佳餚。

由於是居酒屋，所以這裡有各種各樣的菜色和酒精飲料讓大家選擇。

以下，我們將介紹給您的是店家主打料理「鮭魚卵丼飯」！





如果您在這家餐廳吃飯，會經常聽到有人在某處突然大喊。





他到底在客人旁邊做什麼？





你能看到他在做甚麼嗎？





你猜對了！

如果你點了鮭魚卵飯，店家就會帶著一大碗鮭魚卵來找你，直接在你面前倒在米飯上面！





滿出來的鮭魚卵飯





你有想過自己能吃多少鮭魚卵嗎?





他會一直加鮭魚卵給你直到你叫停為止。





加好加滿的北海道鮭魚卵丼飯 來一口最奢華的享受 分享 facebook

好好享受這一口奢華的晚飯！





延伸閱讀：有超夢幻甜點咖啡廳之稱的Q-POT CAFE 已經為你準備好聖誕限定下午茶

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」