北海道溫泉&破冰船體驗　日本北海道冬天玩雪趣！

北海道冬天旅遊介紹

說到北海道冬天（HOKKAIDO），大家想到的不外乎應該都是一片白茫茫的雪地吧？其實北海道冬天有非常多種的玩法，像是體驗冰釣、雪上摩托車、搭乘破冰船，這次小編要介紹的是北海道札幌之外的地區玩法，帶你用全方面的視角與玩法來體驗北海道冬天天旅遊的樂趣！

北海道冬天旅遊推薦玩法

北海道冬天旅遊玩法＃1

登別溫泉

▲北海道自助旅遊道央景點-登別溫泉。（圖／Pixabay） 分享 facebook

相信有許多人選擇在冬天前往北海道，除了賞雪之外就是要泡溫泉啦！北海道登別溫泉是日本十大溫泉之一，因當地自然資源豐富，有超過11種不同的泉質，從1858年第一家開湯的溫泉旅館出現，就一直是倍受歡迎溫泉聖地。從溫泉街走到底就是「登別溫泉地獄谷」，看著滔滔湧出白煙的地獄谷，感覺就像是進入了一個奇幻空間一樣，是個難得的體驗！

北海道冬天旅遊玩法＃2

道東破冰船體驗

▲北海道冬天旅遊推薦玩法-破冰船。（圖／JNTO） 分享 facebook

北海道冬天除了雪上活動之外，不能錯過的還有一系列的冰上體驗，每年二月中~三月中旬，北海道的網走跟紋別都能看到流冰的奇蹟景觀，搭乘北海道冬天限定的破冰船GARINKO或極光號Aurora號，出發航破層層流冰，體驗不同的冰上奇景，在北海道雪地上來一趟冰上冒險！

北海道冬天旅遊玩法＃3

道東ice walk

▲北海道道東玩法-野付半島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲北海道道東玩法-野付半島Ice wak。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

野付半島是位於北海道道東的一個砂質半島，擁有長28公里長的沙嘴，是目前日本境內最大，擁有多樣化的自然植物與動物的生態保護區，更有超過250種以上的野生鳥類。

野付半島也是日本秘境100選之一，每到1月~3月上旬時，可以在這裡看到左邊是散著流冰的海面，右邊則是結冰的海面，因此可以走在上面，沿著冰平線走，就好像走到了世界的盡頭一樣，真的超～級～美！

北海道冬天旅遊推薦美食

北海道冬天旅遊必吃＃1

成吉思汗烤羊肉

▲北海道冬天旅遊必吃-成吉思汗烤羊肉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到北海道雪屋絕對不能錯過的就是成吉思汗鍋（ジンギスカン鍋），傳說有位武士經北海道到蒙古途中，為了讓士兵吃飽喝暖而發展出了這項料理，也因為烤肉使用的鍋子是中間突起的圓盤，跟士兵帶的鐵帽頗為相像，因此被稱之為「成吉思汗鍋」。

成吉思汗鍋的吃法是事先將羊肉醃製入味，之後再倒入鐵板上後直接享用，所以不像一般烤肉費事，另外，因為日本人不太喜歡羊肉的腥羶味，所以較難吃到羊肉，但是因為日本政府曾經在北海道鼓勵開荒和養羊，所以也成為北海道（Hokkaido）的特產之一。

北海道冬天旅遊必吃＃2

螃蟹吃到飽

▲北海道冬天旅遊必吃-螃蟹。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了北海道特有的烤羊肉之外，螃蟹（カニ）也是來北海道必吃料理，因為北海道四面環海，所以有不少螃蟹、海膽等新鮮的海鮮食材，吃完你就會發現，無論是在肉質或是鮮度上，都是別的地方吃不到的，完全可以說是北海道冬天絕對不能錯過的美食之一！

北海道冬天旅遊必吃＃3

湯咖哩

▲北海道冬天旅遊必吃-成吉思汗烤羊肉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

最後這個湯咖哩（スープカレー）也是北海道發展出來的特色料理之一，比起一般的日式咖哩較為濃稠，偏向東南亞口味的咖哩，出現於1990年代的札幌中央地區，有加入海鮮或是豬骨、雞肉等各種不同風格的口味，比一般咖哩來得更加有趣，就連出身自北海道的日本藝人大泉洋，都曾經擔任過「湯咖哩大使」呢！

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